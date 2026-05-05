Guvernul României a aprobat semnarea acordului SAFE cu Comisia Europeană. România va putea accesa 16,6 miliarde euro pentru apărare

Guvernul României a adoptat, marți, într-o ședință extraordinară, un memorandum privind semnarea Acordului de împrumut aferent Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), încheiat între Comisia Europeană și România. Documentul prevede accesarea unei sume de 16.680.055.394 de euro, iar semnarea va fi realizată de ministrul Finanțelor.

După semnare, acordul va intra în procedura de aprobare prin lege, în conformitate cu legislația națională privind datoria publică.

Programul SAFE este un mecanism prin care Uniunea Europeană pune la dispoziția statelor membre un total de 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi cu dobânzi avantajoase, destinate investițiilor în domeniul apărării. România beneficiază de aproximativ 16,68 miliarde de euro, fiind a doua cea mai mare alocare din cadrul programului, după Polonia.

Cum vor fi alocate fondurile și în ce condiții

Potrivit cadrului stabilit de regulamentul SAFE, între Comisia Europeană și România vor fi încheiate două documente: acordul de împrumut și un acord operațional. Primul stabilește condițiile financiare și perioada de disponibilitate a fondurilor, iar cel de-al doilea definește legătura dintre implementarea proiectelor și accesarea banilor.

Fondurile vor fi acordate în tranșe, condiționate de îndeplinirea unor jaloane stabilite prin Planul de investiții al României. Termenul limită pentru utilizarea sumelor este 31 decembrie 2030.

De asemenea, Comisia Europeană va acorda o prefinanțare de 15% din valoarea totală a împrumutului, echivalentul a aproximativ 2,5 miliarde de euro, după intrarea în vigoare a acordului. Această sumă va fi ulterior dedusă din tranșele viitoare, până la compensarea integrală, cel târziu până la 31 decembrie 2028.

Instituțiile implicate în gestionarea programului

Conform cadrului stabilit prin Ordonanța de urgență nr. 62/2025, Ministerul Finanțelor va gestiona fondurile alocate României prin acest instrument. Cancelaria Prim-Ministrului va avea rol de coordonare generală a planului, iar implementarea proiectelor va fi realizată de mai multe instituții.

Printre acestea se numără Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Aceste instituții vor fi responsabile de derularea proiectelor și de atingerea jaloanelor necesare pentru deblocarea tranșelor de finanțare, în cadrul planului de investiții al României pentru industria europeană de apărare.

