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Guvernul României a extins la un an plata salariilor restante pentru angajații Liberty Galați

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combinatul liberty galati
Combinatul Liberty Galați. Foto: Inquam Photos / Ovidiu Iordachi
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Din articol
Plafonul crește la 12 salarii medii brute pentru fiecare angajat

Salariile și celelalte drepturi bănești restante ale angajaților Liberty Galați vor putea fi plătite din Fondul de garantare pentru o perioadă de până la 12 luni, după ce Guvernul a extins joi mecanismul aplicabil companiilor strategice aflate în concordat preventiv. Plafonul maxim crește de la șase la 12 salarii medii brute pentru fiecare angajat, a anunțat purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru.

Guvernul a modificat legislația privind Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, astfel încât angajații operatorilor economici declarați de interes strategic și aflați în procedura de concordat preventiv să poată beneficia de sprijin pentru o perioadă mai lungă.

„După ce a fost reunit, sub coordonarea domnului prim-ministru, grupul de lucru care a propus administratorilor concordatari un nou plan de restructurare, era nevoie de o măsură, de un cadru legislativ care să permită plata salariilor restante ale celor 2.400 de angajați. Practic, această decizie a Guvernului permite extinderea perioadei de sprijin de la șase luni la un an. Se dublează perioada pentru care plata salariilor și a altor drepturi bănești restante poate fi acoperită din Fondul de garantare", a declarat Dan Cărbunaru, joi, în briefingul de după ședința de Guvern. 

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Purtătorul de cuvânt al Guvernului a precizat că, în paralel, continuă discuțiile pentru identificarea unui investitor care să poată relua producția la combinatul siderurgic din Galați.

Plafonul crește la 12 salarii medii brute pentru fiecare angajat

Până acum, Fondul de garantare putea acoperi creanțe salariale pentru cel mult șase luni consecutive, în limita a șase salarii medii brute pentru fiecare angajat. Prin actul normativ adoptat de Guvern, perioada și plafonul sunt dublate în cazul companiilor declarate de interes strategic național și aflate în concordat preventiv.

Pot fi acoperite salariile și celelalte drepturi bănești datorate angajaților în baza legii și a contractelor individuale sau colective de muncă, dacă acestea nu au fost plătite și nu sunt prescrise.

Angajații care au beneficiat deja de sprijin pentru șase luni vor putea solicita plata drepturilor restante pentru perioada rămasă, până la limita totală de 12 luni. Dacă societatea intră ulterior în insolvență, sumele și lunile deja acoperite în perioada concordatului preventiv vor fi scăzute din plafonul disponibil. Normele de aplicare urmează să fie actualizate în cel mult 30 de zile. 

Documentele care însoțesc ordonanța arată că Liberty Galați se confruntă cu dificultăți financiare și operaționale severe, iar restanțele salariale s-au acumulat începând din mai 2026, situație care a generat proteste ale angajaților.

Separat de cei 2.400 de salariați menționați de purtătorul de cuvânt al Guvernului în legătură cu plata restanțelor, documentația actului normativ arată că aproximativ 2.200 de angajați urmau să fie afectați de oprirea temporară a activității începând cu 1 noiembrie. La combinat ar fi rămas doar personalul necesar pentru securizarea, întreținerea și conservarea instalațiilor.

Banii vor fi acordați salariaților din Fondul de garantare, finanțat din contribuția asiguratorie pentru muncă. Beneficiarii direcți ai mecanismului sunt angajații, nu compania. Măsura urmărește protejarea veniturilor acestora și menținerea personalului calificat pe durata restructurării.

Potrivit notei de fundamentare, cheltuielile generate de măsură sunt estimate la aproximativ 60,8 milioane de lei în 2026 și 30,4 milioane de lei în 2027. După luarea în calcul a veniturilor bugetare asociate, impactul net este evaluat la 35,6 milioane de lei în 2026 și la 17,8 milioane de lei în anul următor.

Vezi documentele aici și aici

Editor : A.D.

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