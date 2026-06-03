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Guvernul schimbă regulile pentru angajații care gestionează fondurile europene. Majorarea salarială de 40% va depinde de performanță

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PNRR steag UE
Foto: Getty Images
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Majorarea salarială de 40% rămâne în vigoare până la 31 august 2026 Ce se schimbă față de sistemul actual

Guvernul a aprobat miercuri un mecanism de evaluare lunară pentru personalul implicat în gestionarea fondurilor europene și în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), astfel încât majorarea salarială de până la 40% să fie acordată în funcție de rezultatele obținute. Măsura va fi aplicată până la 31 august 2026 și urmărește accelerarea îndeplinirii reformelor și jaloanelor asumate de România.

Potrivit hotărârii adoptate de Executiv, personalul care îndeplinește atribuții privind gestionarea asistenței financiare europene, precum și angajații implicați în elaborarea, negocierea, aprobarea și implementarea PNRR vor fi evaluați lunar în funcție de obiectivele și indicatorii individuali de performanță.

Guvernul susține că noul mecanism permite corelarea nivelului majorării salariale cu performanța efectiv realizată în activitatea curentă aferentă implementării PNRR și are rolul de a accelera absorbția fondurilor europene și îndeplinirea obligațiilor asumate de România.

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Majorarea salarială de 40% rămâne în vigoare până la 31 august 2026

Conform noilor prevederi, personalul implicat în implementarea PNRR va beneficia în continuare de o majorare salarială lunară de până la 40%, însă acordarea acesteia va fi condiționată de rezultatele obținute și de evaluarea activității desfășurate.

Majorarea va fi acordată în baza unui raport individual de activitate aprobat de conducătorul instituției, iar pentru acordarea sporului trebuie îndeplinit un grad de realizare de minimum 50% a reformelor, țintelor și jaloanelor aferente fiecărui coordonator de reformă și investiții din cadrul PNRR, în concordanță cu atribuțiile prevăzute în fișa postului.

Executivul precizează că acest procent de majorare salarială are în vedere atât performanța individuală, cât și gradul de îndeplinire a obiectivelor asumate la nivelul instituției.

Pentru a beneficia de majorarea salarială, angajații vor avea obligația să depună lunar un raport de activitate care să demonstreze îndeplinirea activităților și subactivităților stabilite.

Raportul va trebui depus până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata, iar structura de resurse umane și superiorul ierarhic vor putea aviza și aproba documentul doar dacă activitățile asumate pentru luna respectivă au fost realizate integral.

Totodată, conducătorii instituțiilor vor trebui să emită ordine prin care să stabilească activitățile și subactivitățile rămase de realizat din calendarul implementării reformelor, țintelor și jaloanelor, precum și modelul raportului individual de activitate.

Ce se schimbă față de sistemul actual

Până în prezent, majorarea salarială acordată personalului care gestionează fonduri europene era stabilită în funcție de evaluările profesionale și de criteriile generale prevăzute de legislația în vigoare.

Prin noua hotărâre, Guvernul introduce un sistem de monitorizare lunară a activității și a rezultatelor obținute de angajații implicați în gestionarea fondurilor europene și în implementarea PNRR, astfel încât sporul să fie direct legat de performanța efectivă.

Potrivit Executivului, aplicarea măsurii necesită proceduri interne clare și unitare privind evaluarea obiectivelor și indicatorilor de performanță. De asemenea, revizuirea lunară a majorării salariale nu va putea depăși nivelul stabilit prin ultima evaluare a performanțelor profesionale individuale.

Executivul a motivat adoptarea hotărârii prin necesitatea accelerării implementării proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și prin obligația de a respecta reformele, țintele și jaloanele asumate de România în relația cu Comisia Europeană.

Mecanismul introdus este similar celui aplicat deja personalului nominalizat în echipele de proiect finanțate din fonduri europene, reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2023.

Potrivit autorităților, noul sistem urmărește să stimuleze performanța și să asigure o legătură directă între nivelul remunerației suplimentare și contribuția efectivă a angajaților la implementarea proiectelor și reformelor finanțate din fonduri europene.

Vezi documentele aici și aici

Editor : A.D.

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