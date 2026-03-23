Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, în contextul creșterii accelerate a prețurilor la combustibili. O ordonanță de urgență va fi adoptată în ședința de marți, iar măsurile vor fi aplicate pentru o perioadă de șase luni, cu posibilitatea de prelungire. Printre principalele măsuri se numără limitarea adaosului comercial la carburanți și restricționarea exporturilor, potrivit unui comunicat al Executivului.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a convocat astăzi, la Palatul Victoria, grupul de lucru pentru analizarea creșterii prețurilor la combustibili și identificarea soluțiilor menite să reducă impactul asupra economiei și populației. În urma discuțiilor, s-a decis ca Guvernul să adopte, mâine, o ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și să fie stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize”, potrivit sursei citate.

Executivul a precizat că, pe durata situației de criză, vor fi instituite măsuri de protecție aplicabile pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult 3 luni, atât timp cât persistă circumstanțele care au determinat instituirea acesteia.

Printre principalele măsuri se numără limitarea adaosului comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate în producerea acestora, pe întreg lanțul economic. De asemenea, exporturile și livrările intracomunitare de carburanți vor putea fi realizate doar cu acordul prealabil al Ministerului Economiei și al Ministerului Energiei.

În plus, autoritățile vor reduce cantitatea de biocarburant din benzină, măsură menită să contribuie la scăderea prețului final la pompă.

Totodată, ministerele Finanțelor, Economiei și Energiei, împreună cu Consiliul Concurenței, vor monitoriza permanent evoluțiile din piață și vor evalua necesitatea adoptării unor măsuri suplimentare.

