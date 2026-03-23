Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, în contextul creșterii accelerate a prețurilor la combustibili. O ordonanță de urgență va fi adoptată în ședința de marți, iar măsurile vor fi aplicate pentru o perioadă de șase luni, cu posibilitatea de prelungire. Printre principalele măsuri se numără limitarea adaosului comercial și restricționarea exporturilor de carburanți.

ACTUALIZARE Ministrul Energiei a declarat că pachetul de măsuri pregătit de Guvern are ca scop limitarea creșterii prețurilor, însă nu va putea elimina complet efectele crizei internaționale.

„Am avut o discuție extrem de practică la nivelul Guvernului, cu un set de măsuri prin care să limităm, pe cât mai mult posibil, evoluția prețului la carburanții din România și implicit la gaze naturale. Sunt măsuri propuse în urma consultării cu piața și cu specialiștii din domeniu, tocmai pentru a limita aceste creșteri. Este evident că aceste măsuri nu sunt perfecte și nu vor putea absorbi integral șocul perturbărilor mondiale create de conflictele din Orientul Mijlociu, dar vor avea efecte care vor tempera această creștere. Principalele măsuri vizează declararea stării de criză în domeniul combustibililor, limitarea exporturilor de diesel din România, limitarea adaosului comercial al companiilor din industria petrolieră la 50% din media anului 2025, crearea unui mecanism prin care să nu existe posibilitatea unor creșteri artificiale ale prețurilor la pompă și eliminarea obligativității de minimum 8% biocombustibil în benzină, lucru care pune presiune asupra prețului. Totodată, am propus o schemă prin care transportatorii beneficiază de o bonificație de 85 de bani pe litru, iar agricultorii de o reducere de 2,6 lei pe litru din acciză pentru motorina utilizată. De asemenea, în urmă cu două săptămâni s-a luat decizia de limitare a prețului la gaze naturale, care au crescut cu 141% în ultimele trei săptămâni. Protejăm astfel 3,5 milioane de români, asigurând un preț de 0,31 lei pe kilowatt pentru consumatorii casnici pentru următorul an. Fiecare ban care ajunge suplimentar în bugetul de stat trebuie întors înapoi la firmele românești și la populație, fie prin reducerea unor taxe, fie prin scăderea contribuției pe care o plătim la fiecare litru de carburant”, a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Prim-ministrul Ilie Bolojan a convocat, la Palatul Victoria, un grup de lucru pentru analizarea creșterii prețurilor la combustibili și identificarea soluțiilor pentru reducerea impactului asupra economiei și populației.

În urma discuțiilor, Guvernul a decis să adopte o ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere.

Măsurile vor fi aplicate pentru o perioadă de șase luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult trei luni, atât timp cât persistă cauzele care au determinat instituirea acestei situații.

Printre principalele măsuri se numără limitarea adaosului comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate în producerea acestora, pe întreg lanțul economic.

De asemenea, exporturile și livrările intracomunitare de carburanți vor putea fi realizate doar cu acordul prealabil al Ministerului Economiei și al Ministerului Energiei.

În plus, autoritățile vor reduce cantitatea de biocarburant din benzină, măsură menită să contribuie la scăderea prețului final la pompă. Totodată, ministerele Finanțelor, Economiei și Energiei, împreună cu Consiliul Concurenței, vor monitoriza permanent evoluțiile din piață și vor evalua necesitatea unor măsuri suplimentare.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Energiei Bogdan Ivan, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, ministrul Economiei Irineu Darău și reprezentanți ai Consiliului Concurenței.

Editor : A.D.