Live TV

Guvernul va reglementa închirierea în scop turistic a apartamentelor şi camerelor

Data publicării:
cheie cifru lacat chirie airbnb hostel cazare
Foto: Profimedia Images

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) va reglementa într-un timp foarte scurt situaţia închirierii în scop turistic a tuturor apartamentelor şi camerelor prin atribuirea unui număr unic, pe baza căruia acestea vor putea fi urcate pe diverse platforme de închiriere, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, la Eforie Nord, Alin Grigore, director general la Direcţia Generală Turism din minister. 

„Referitor la apartamentele şi camerele de închiriat, există un regulament european privind închirierea pe termen scurt a acestor unităţi de cazare. În perioada imediat următoare, vom implementa cerinţele europene. În esenţă, vom oferi tuturor apartamentelor şi camerelor de închiriat un număr unic, pe baza căruia acestea vor putea fi urcate pe diverse platforme de închiriere. Prin regulamentul european, avem şi obligativitatea de a realiza, împreună cu celelalte state membre, un punct unic unde toate platformele să descarce datele pentru o mult mai bună comunicare şi transparentizare a acestor unităţi”, a precizat directorul, conform Agerpres. 

El a adăugat că se are, totodată, în vedere simplificarea procedurilor pentru închirierea în scop turistic a apartamentelor şi camerelor. 

„În momentul de faţă, atât apartamentele cât şi camerele de închiriat trebuie să parcurgă acelaşi proces ca şi un hotel, ca şi o pensiune, iar în unele cazuri se ajunge la un proces destul de birocratic”, a mai afirmat Alin Grigore. 

Acesta a menţionat că angajaţi ai Direcţiei de Control din cadrul Direcţii Generale Turism fac verificări pe teren „în urma sesizărilor venite din partea cetăţenilor, fie că e vorba de petiţii, de scrisori sau de adrese pe care le primim la minister pe e-mail sau la registratură”. 

„Totodată, în funcţie de situaţii şi de specific, ne şi autosesizăm dacă situaţia o impune”, a subliniat directorul din MEDAT. 

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), în parteneriat cu Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), a început să pregătească, încă din luna februarie, deschiderea sezonului estival din acest an - Litoralul românesc, desfăşurat în cadrul iniţiativei „Anul calităţii în turism”. 

În acest sens a fost organizat un infotrip, care a inclus vizite în staţiunile de pe litoral, tururi ale unor investiţii recente şi unităţi hoteliere. Şedinţa de miercuri cu reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, ai instituţiilor de control, ai patronatelor din turism şi ai operatorilor economici a fost anulată din cauza vremii nefavorabile. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
2
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
dan mihalache
3
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
putin
4
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
Peisaj de iarnă în românia
5
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Digi Sport
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
poveglia
Revolta venețienilor care se simt excluși din propriul oraș: au obținut controlul unei insule pe care autoritățile voiau să o vândă
Litoral Bulgaria
Anul 2025 a fost unul record pentru turismul bulgar. Un milion de turiști au venit din România, cel mai mare înregistrat vreodată
Irineu Darău
Finanțare istorică pentru turism: Organizațiile de Management al Destinației primesc 10 milioane de euro prin PNRR, anunță Irineu Darău
marcel ciolacu psd
Marcel Ciolacu vrea să promoveze Buzăul drept destinație turistică: „Nu suntem un judeţ de tranzit”
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor: care sunt problemele menționate de autorități
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
După victoria de la CCR, Ilie Bolojan anunță că vrea modificarea...
comisia europeana
Când ar putea obține Guvernul banii reținuți din PNRR pentru pensiile...
nava transport gaze gnl gaz natural lichefiat sua
Viraj energetic la Viena: Austria vrea să reducă importurile de GNL...
bancnote de lei
Ilie Bolojan: „Proiectul care vizează cumulul pensie-salariu va fi...
Ultimele știri
Mark Zuckerberg va fi audiat în instanță, în SUA, într-un proces privind dependența tinerilor de rețele sociale
Ziua Națională Constantin Brâncuși 2026: Evenimente culturale organizate în București și în alte orașe din țară
Cine are șanse să o înlocuiască pe Christine Lagarde la șefia Băncii Centrale Europene: „bătălie” între un olandez și un spaniol
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe...
Fanatik.ro
Cum arată avionul cu care zboară Nicuşor Dan în SUA. Cât costă aeronava închiriată de la Ion Ţiriac
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
De ce nu fac nunta Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, deși au 5 ani de relație: ”Lucrurile sunt foarte...
Adevărul
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A intrat în direct și Radu Naum nu s-a putut abține: ”Este de neiertat! Uitați-l”. Lăcătuș a intervenit: ”Ce...
Pro FM
Cum arată azi, la 53 de ani, Darren Hayes de la Savage Garden. În 2025 a suferit un accident care l-a lăsat...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula...
Newsweek
Grindeanu, noi informații despre ajutoarele la pensie din această primăvară. „Banii vor fi în buget”
Digi FM
Conacul lui Charlie Watts, scos la vânzare. Regretatul baterist de la The Rolling Stones a fost fascinat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poluarea aerului poate contribui în mod direct la apariţia unei boli grave. Cei care au suferit un AVC sunt...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...