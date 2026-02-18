Guvernul va reglementa închirierea în scop turistic a apartamentelor şi camerelor

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) va reglementa într-un timp foarte scurt situaţia închirierii în scop turistic a tuturor apartamentelor şi camerelor prin atribuirea unui număr unic, pe baza căruia acestea vor putea fi urcate pe diverse platforme de închiriere, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, la Eforie Nord, Alin Grigore, director general la Direcţia Generală Turism din minister.

„Referitor la apartamentele şi camerele de închiriat, există un regulament european privind închirierea pe termen scurt a acestor unităţi de cazare. În perioada imediat următoare, vom implementa cerinţele europene. În esenţă, vom oferi tuturor apartamentelor şi camerelor de închiriat un număr unic, pe baza căruia acestea vor putea fi urcate pe diverse platforme de închiriere. Prin regulamentul european, avem şi obligativitatea de a realiza, împreună cu celelalte state membre, un punct unic unde toate platformele să descarce datele pentru o mult mai bună comunicare şi transparentizare a acestor unităţi”, a precizat directorul, conform Agerpres.

El a adăugat că se are, totodată, în vedere simplificarea procedurilor pentru închirierea în scop turistic a apartamentelor şi camerelor.

„În momentul de faţă, atât apartamentele cât şi camerele de închiriat trebuie să parcurgă acelaşi proces ca şi un hotel, ca şi o pensiune, iar în unele cazuri se ajunge la un proces destul de birocratic”, a mai afirmat Alin Grigore.

Acesta a menţionat că angajaţi ai Direcţiei de Control din cadrul Direcţii Generale Turism fac verificări pe teren „în urma sesizărilor venite din partea cetăţenilor, fie că e vorba de petiţii, de scrisori sau de adrese pe care le primim la minister pe e-mail sau la registratură”.

„Totodată, în funcţie de situaţii şi de specific, ne şi autosesizăm dacă situaţia o impune”, a subliniat directorul din MEDAT.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), în parteneriat cu Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), a început să pregătească, încă din luna februarie, deschiderea sezonului estival din acest an - Litoralul românesc, desfăşurat în cadrul iniţiativei „Anul calităţii în turism”.

În acest sens a fost organizat un infotrip, care a inclus vizite în staţiunile de pe litoral, tururi ale unor investiţii recente şi unităţi hoteliere. Şedinţa de miercuri cu reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, ai instituţiilor de control, ai patronatelor din turism şi ai operatorilor economici a fost anulată din cauza vremii nefavorabile.

