Guvernul vrea să împrumute 4,7 miliarde de lei. Ce va face cu ei? Reacția nervoasă a lui Teodorovici

Guvernul vrea să împrumute în această lună 4,7 miliarde de lei pe piaţa internă, cea mai mare sumă de la începutul anului şi până acum. Potrivit analiștilor, e nevoie de acești bani pentru a rostogoli vechile datorii şi pentru a finanţa deficitul bugetar.

Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, spune că acest împrumut va fi folosit pentru a asigura cheltuieli curente și pentru a finanța deficitul bugetar, astfel încât acesta să rămână sub 3%.

Teodorovici a mai spus că acest împrumut era prevăzut în strategia de împrumut pentru 2018.

„Nu e o schimbare de plan. E o straregie, pentru finanțarea curentă, să spunem, și pentru finanțarea unor scadențe planificate pentru 2018. Este o strategie care a fost prezentată de anul trecut, nu e nimic anormal”, a spus Teodorovici.

Întrebat ce înseamnă finanțarea cheltuielilor curente, Teodorovici a avut o reacție nervoasă:

Eugen Teodorovici: Finanțările pe care le are statul, lună de lună. Ce vreți să știți, că sigur aveți un subiect pe care îl urmăriți.

Alice Iacobescu, jurnalist Digi24: Finanțăm niște investiții cu acești bani sau finanțăm niște salarii pe care nu mai avem cu ce să le plătim?

Eugen Teodorovici: Avem să finanțăm și salariile, și pensiile, dacă asta era problema dvs.

Alice Iacobescu: Dar ce finanțați cu acești bani împrumutați?

Eugen Teodorovici: Dacă vreți, vă trimit o situație exactă, ce finanțează România lună de lună, ca să știți exact pe cine finanțăm.

Alice Iacobescu: Spuneți-ne să audă și telespectatorii, nu mă interesează doar pe mine această informație.

Eugen Teodorovici: Când îmi cereți o intervenție telefonică, îmi spuneți înainte ce anume date doriți, să pot și eu, din minister, exact situația pe care o avem și să o prezint în mod public. Dacă mă sunați și spuneți că pe împrumuturi, crezând că mă întrebați de împrumuturile pe care vrem le facem pe acea ordonanță care e pe site-ul Ministerului de Finanțe era una, ce ne împrumutăm noi în mod curent e altceva. Dacă vreți date exacte și pe ce anume cheltuim, cu mare drag vă spun, numai spuneți-mi dinainte ca să pot să prezint situația.

Alice Iacobescu: Fiind strategia aprobată pe întreg anul, împrumutul de 4,7 miliarde de lei în această lună nu e ceva surprinzător, deci m-am gândit că știți despre ce e vorba.

Eugen Teodorovici: Și v-am dat două exemple: fie să plătim scadențele pe care le avem de onorat, și finanțarea noastră curentă. Adică nu e nimic intervenit peste noapte, nu e nicio cheltuială pe care nu am anticipat-o când am făcut bugetul pe 2018, și să avem un deficit sub 3% în 2018. Asta înseamnă: ai deficit, te finanțezi.

Alice Iacobescu: Și deficitul acesta de unde vine?

Eugen Teodorovici: Cheltuielile pe care le-am avut în acest an cu fel de fel de... de la investiții, cheltuieli de tot felul, că sunt venituri pentru populație, salarii, sunt lucrurile estimate deja de la începutul anului.

Ministrul mai spune că ROBOR nu va fi afectat de acest împrumut.

„Eu spun că nu. Așa cum am planificat până la sfârșitul anului să ne împrumutăm pe piața internă, nu aduce influență față de ceea ce e estimat până la final de an vizavi de ROBOR. BNR a dat public și vizavi de ROBOR, de inflație, care sunt estimările până la sfârșitul anului. Ambii indicatori scad”, a spus Teodorovici.

Ministrul este contrazis însă de profesorul de economie Mircea Coșea: „Ministrul Teodorovici spunea că totul este sub control, însă o atragere a unei sume așa importante nu are cum să nu influențeze ROBOR. Neavând alte date în plus, nu am reușit să aflăm de la ministru la ce vor fi folosiți acești bani, cred că vor fi folosiți la rostogolire bugetară.”

Împrumutul vine în condițiile în care statul a cheltuit mai mulţi bani pe salariile pentru angajaţii din sectorul public, în primele opt luni ale acestui an, potrivit Ministerul Finanţelor. Mai exact creşterea este de 25 de procente faţă de anul trecut. Veniturile angajaţilor de la stat au crescut fie din ianuarie, fie din martie cu 25%, o data cu aplicarea legii salarizării.

Teodorovici spune că aceste creșteri erau prevăzute în bugetul pe 2018.

„Statul a cheltuit cum a planificat de la începutul anului. Legea spune clar care au fost efectele acelor creşteri de salarii. Nu e nimic în afara planului”, a spus el.

