Guvernul vrea să prelungească sprijinul pentru firmele afectate de crizele din ultimii ani

Ministerul Finanţelor a publicat în procedura de transparenţă un proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie. Proiectul se află pe agenda ședinței de Guvern de joi, 13 noiembrie, și ar urma să ofere o gură de oxigen companiilor afectate de crizele economice din ultimii ani.

HG 807/2014 a stat la baza unor investiții importante în economie, vizând reducerea decalajelor regionale și stimularea proiectelor tehnologice cu valoare adăugată mare. Perioada de acordare a finanțărilor a fost 2014–2023, iar plățile se vor face până în 2028.

Vezi nota de fundamentare aici.

De ce este nevoie de modificări

Ministerul Finanțelor explică faptul că numeroși beneficiari ai schemei se confruntă cu dificultăți în a-și respecta obligațiile, din cauza unui context economic complicat:

războiul din Ucraina și blocajele din lanțurile de aprovizionare;

scumpirea energiei, a materiilor prime și a transportului;

inflația ridicată și creșterea dobânzilor;

efectele încă resimțite după pandemia de Covid-19.

Potrivit unei analize a Ministerului de Finanțe, din cele 75 de companii aflate în monitorizare în 2024, aproximativ o treime, 25, înregistrează deja întârzieri în ceea ce privește obligațiile de contribuții la bugetul general consolidat.

Ce prevede proiectul de hotărâre

Măsura centrală propusă de Ministerul Finanțelor este introducerea posibilității ca firmele să ceară prelungirea perioadei obligatorii de menținere a investiției cu până la 2 ani.

În prezent, companiile trebuie să mențină investiția cel puțin 5 ani după finalizarea proiectului.

Noua regulă ar permite beneficiarilor afectați de crizele economice să își îndeplinească obligațiile fiscale asumate atunci când au primit ajutorul de stat.

Ministerul atrage atenția că, fără această flexibilitate, multe firme ar fi obligate să returneze parțial sprijinul primit, ceea ce le-ar afecta grav activitatea.

Pentru ce este necesară această prelungire

Ministerul Finanțelor a anunțat că această modificare este menită să:

asigure tratament egal pentru toți beneficiarii schemei;

evite recuperarea ajutorului de stat de la un număr mare de companii;

protejeze efectele pozitive ale schemei asupra economiei;

mențină contribuțiile pe termen lung la bugetul de stat.

De asemenea, Ministerul Finanțelor amintește că, în timpul pandemiei, companiile au avut posibilitatea să ceară prelungiri similare, însă nu toate au putut beneficia de acea facilitate.

Dacă proiectul va fi adoptat, firmele care întâmpină dificultăți din cauza contextului economic global vor putea solicita oficial extinderea perioadei de monitorizare, pentru a-și respecta obligațiile fără riscul de a pierde ajutorul de stat.

