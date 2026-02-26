Guvernul vrea să suspende până la finalul lui 2026 dreptul de a solicita de la ANAF comunicarea clasei de risc fiscal. Ce motive invocă

Dreptul contribuabililor de a cere de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) comunicarea clasei sau subclasei de risc fiscal ar putea fi suspendat până la finalul anului 2026, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență pus în dezbatere publică. Guvernul invocă necesitatea finalizării digitalizării sistemelor informatice, astfel încât informația să fie disponibilă direct în Spațiul Privat Virtual (SPV).

Guvernul propune suspendarea aplicării unei prevederi din Codul de procedură fiscală care ar permite, începând cu 1 ianuarie 2026, solicitarea oficială a clasei sau subclasei de risc fiscal. Proiectul de ordonanță stabilește că această posibilitate ar urma să fie amânată până la 31 decembrie 2026.

Concret, contribuabilii, persoane fizice sau juridice, nu ar mai putea cere ANAF comunicarea încadrării lor în clasa de risc fiscal în perioada menționată, dacă actul normativ va fi adoptat.

Ce este clasa de risc fiscal și cum este folosită

ANAF realizează periodic analize de risc pentru fiecare contribuabil, pe baza informațiilor fiscale disponibile: declarații depuse, obligații restante, istoricul plăților și alte date relevante, iar în urma acestor analize, Fiscul stabilește o clasă sau subclasă de risc fiscal.

Încadrarea nu reprezintă o sancțiune și nu atrage automat un control, însă este un instrument intern utilizat pentru a prioritiza verificările fiscale.

Contribuabilii considerați cu risc mai ridicat pot fi selectați mai frecvent pentru inspecții sau controale documentare.

Prin modificările adoptate anterior, s-a stabilit că, de la 1 ianuarie 2026, contribuabilii ar putea solicita comunicarea oficială a acestei încadrări, iar ANAF ar fi fost obligată să o transmită printr-un mijloc care să asigure dovada primirii.

Noul proiect amână însă aplicarea acestei reguli.

Ministerul Finanțelor susține că suspendarea este necesară pentru finalizarea proceselor de digitalizare la nivelul instituției și al ANAF. Intenția este ca informațiile privind clasa sau subclasa de risc fiscal să fie accesibile direct în Spațiul Privat Virtual (SPV), contul online prin care contribuabilii comunică deja cu Fiscul.

Astfel, în loc să trimită solicitări scrise și să aștepte un răspuns oficial, contribuabilii ar urma să poată consulta direct în SPV încadrarea de risc, odată ce sistemele informatice vor permite acest lucru.

Argumentul legat de birocrație

Autoritățile au arătat că, în forma actuală, legea nu stabilește o limită privind numărul de solicitări ce pot fi depuse de un contribuabil. Practic, orice persoană fizică sau juridică ar putea formula cereri repetate, iar ANAF ar trebui să răspundă fiecăreia printr-un mijloc care să asigure dovada primirii.

Potrivit inițiatorilor, acest lucru ar putea duce la un volum mare de corespondență și la o încărcare suplimentară a personalului din administrația fiscală.

Ce se schimbă pentru contribuabili

Dacă ordonanța va fi adoptată:

dreptul de a solicita oficial comunicarea clasei de risc fiscal va fi suspendat până la 31 decembrie 2026;

ANAF va continua să stabilească și să utilizeze clasele de risc fiscal în analiza internă;

informația ar urma să fie disponibilă direct în SPV, după finalizarea digitalizării.

Proiectul nu modifică modul în care este realizată analiza de risc și nici criteriile de clasificare, ci doar suspendă temporar comunicarea oficială la cerere a acestei informații.