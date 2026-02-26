Live TV

Guvernul vrea să suspende până la finalul lui 2026 dreptul de a solicita de la ANAF comunicarea clasei de risc fiscal. Ce motive invocă

Andreea Dobra Data publicării:
firma anaf la intrarea in institutie
Foto: Digi24
Din articol
Ce este clasa de risc fiscal și cum este folosită Argumentul legat de birocrație Ce se schimbă pentru contribuabili

Dreptul contribuabililor de a cere de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) comunicarea clasei sau subclasei de risc fiscal ar putea fi suspendat până la finalul anului 2026, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență pus în dezbatere publică. Guvernul invocă necesitatea finalizării digitalizării sistemelor informatice, astfel încât informația să fie disponibilă direct în Spațiul Privat Virtual (SPV).

Guvernul propune suspendarea aplicării unei prevederi din Codul de procedură fiscală care ar permite, începând cu 1 ianuarie 2026, solicitarea oficială a clasei sau subclasei de risc fiscal. Proiectul de ordonanță stabilește că această posibilitate ar urma să fie amânată până la 31 decembrie 2026.

Concret, contribuabilii, persoane fizice sau juridice, nu ar mai putea cere ANAF comunicarea încadrării lor în clasa de risc fiscal în perioada menționată, dacă actul normativ va fi adoptat.

Ce este clasa de risc fiscal și cum este folosită

ANAF realizează periodic analize de risc pentru fiecare contribuabil, pe baza informațiilor fiscale disponibile: declarații depuse, obligații restante, istoricul plăților și alte date relevante, iar în urma acestor analize, Fiscul stabilește o clasă sau subclasă de risc fiscal.

Încadrarea nu reprezintă o sancțiune și nu atrage automat un control, însă este un instrument intern utilizat pentru a prioritiza verificările fiscale.

Contribuabilii considerați cu risc mai ridicat pot fi selectați mai frecvent pentru inspecții sau controale documentare.

Prin modificările adoptate anterior, s-a stabilit că, de la 1 ianuarie 2026, contribuabilii ar putea solicita comunicarea oficială a acestei încadrări, iar ANAF ar fi fost obligată să o transmită printr-un mijloc care să asigure dovada primirii.

Noul proiect amână însă aplicarea acestei reguli.

Ministerul Finanțelor susține că suspendarea este necesară pentru finalizarea proceselor de digitalizare la nivelul instituției și al ANAF. Intenția este ca informațiile privind clasa sau subclasa de risc fiscal să fie accesibile direct în Spațiul Privat Virtual (SPV), contul online prin care contribuabilii comunică deja cu Fiscul.

Astfel, în loc să trimită solicitări scrise și să aștepte un răspuns oficial, contribuabilii ar urma să poată consulta direct în SPV încadrarea de risc, odată ce sistemele informatice vor permite acest lucru.

Argumentul legat de birocrație

Autoritățile au arătat că, în forma actuală, legea nu stabilește o limită privind numărul de solicitări ce pot fi depuse de un contribuabil. Practic, orice persoană fizică sau juridică ar putea formula cereri repetate, iar ANAF ar trebui să răspundă fiecăreia printr-un mijloc care să asigure dovada primirii.

Potrivit inițiatorilor, acest lucru ar putea duce la un volum mare de corespondență și la o încărcare suplimentară a personalului din administrația fiscală.

Ce se schimbă pentru contribuabili

Dacă ordonanța va fi adoptată:

  • dreptul de a solicita oficial comunicarea clasei de risc fiscal va fi suspendat până la 31 decembrie 2026;
  • ANAF va continua să stabilească și să utilizeze clasele de risc fiscal în analiza internă;
  • informația ar urma să fie disponibilă direct în SPV, după finalizarea digitalizării.

Proiectul nu modifică modul în care este realizată analiza de risc și nici criteriile de clasificare, ci doar suspendă temporar comunicarea oficială la cerere a acestei informații.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
1
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
2
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Russia Putin
3
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
4
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
Viktor Orban
5
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski...
Neverosimil: și-a cerut iubita în căsătorie în fața unui stadion întreg, dar ce a urmat face înconjurul lumii
Digi Sport
Neverosimil: și-a cerut iubita în căsătorie în fața unui stadion întreg, dar ce a urmat face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sediul anaf
ANAF face controale masive la firmele de pază: 62 de societăți, vizate pentru suspiciuni de evaziune și muncă nedeclarată
anaf-1-1536x1024
ANAF propune modificări în cazierul fiscal: Patronii cu mai multe insolvențe nu vor mai putea înființa alte firme
documente secrete
Secretul fiscal ar putea fi restrâns. Guvernul propune schimb mai amplu de informații între instituții și liste publice cu datornici
darius valcov-INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Câți bani a încasat Fiscul, la licitație, pe tablourile dintr-o parte a „Colecției Darius Vâlcov”. Fostul ministru este la închisoare
micula1
Înalta Curte de Casație și Justiție i-a dat câștig de cauză lui Viorel Micula într-un proces cu statul român
Recomandările redacţiei
donald trump - noiembrie 2025
Donald Trump, invitat la București în luna mai, pentru Summitul B9...
ciprian serban
Semnele de întrebare din CV-ul ministrului Transporturilor. Cum...
Two small national flags of the United States and Russia placed on a conference table, with a blurred background of an important international meeting
Negocieri sub amenințarea războiului: SUA și Iran, a treia rundă de...
Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău.
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un...
Ultimele știri
Jeffrey Epstein a traficat femei „prin aeroporturile din Marea Britanie” până cu o lună înainte de arestare, în 2019
Ce spune Ciprian Ciucu despre blocarea ședințelor CGMB de către consilieri PSD, PUSL și AUR care au lipsit de la întrunire
Viktor Orban cere intervenția UE în criza conductei Drujba și condiționează împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Pești din 26 februarie 2026. Secretele pot ieși la iveală
Cancan
Raportul toxicologic al lui Mario Berinde din Cenei e public. Ce au descoperit medicii legiști la analize...
Fanatik.ro
Suma uriaşă pe care o face CFR Cluj din vânzarea de bilete la derby-urile cu FCSB: “Se fac bani serioşi!”
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
RO-Alert la ISU. Număr tot mai mare de pensionări și demisii în ultimii ani. Pompierii abia mai fac față în...
Adevărul
Planurile ascunse ale lui Putin. Ce urmărește Rusia dincolo de subjugarea Ucrainei și paralizarea UE. „Mergem...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
6 ani de la primul caz de coronavirus din Romania. Imaginile care au șocat o țară întreagă și ce a urmat
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După eliminarea din Champions League, Inter a ales între Chivu și Simeone și-i pune contractul pe masă
Pro FM
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani: „Sper să nu sufere de vreo boală gravă!” Imaginile cu...
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Cel mai mare tunel de autostradă din România, ajuns la jumătate. Când va fi străpuns tunelul de pe Autostrada...
Newsweek
Pensionarii vor fi obligați să iasă din pensie și să se angajeze. Banii nu le vor ajunge. Exemplul Spaniei
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...