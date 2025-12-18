Primăriile intră în ședințe, pentru că trebuie să adopte cel târziu până pe 31 decembrie hotărârile pentru noile taxe și impozite locale care se aplică de la începutul anului viitor. De la 1 ianuarie, sunt majorate taxele pentru locuințe, pentru mașini, pentru terenuri. Inclusiv proprietarii de autoturisme electrice vor plăti impozit, deși până acum erau scutiți de taxe.

Mulți români se gândesc cu îngrijorare că anul viitor taxele și impozitele locale vor fi mai mari. Deocamdată, reprezentanții primăriilor din marile orașe nu au stabilit exact despre ce sume este vorba.

Primăria din Craiova, spre exemplu, are astăzi ședință de Consiliu Local în acest sens, potrivit jurnalistei Digi24 Iulia Stanciu.

În ceea ce privește orașul Constanța, acum, în anul 2025, pentru un apartament cu două camere de 50 m² în zona A, impozitul a ajuns la 297 de lei, iar pentru un autoturism cu un motor de 1.600 cm³ localnicii au plătit aproximativ 125 de lei. Rămâne de văzut cum vor arăta aceste cifre anul viitor.

Ce este sigur în acest moment este că taxele ar putea fi mai mari cu până la 75%.

Pentru apartamente, spre exemplu, baza de calcul va avea valori mai ridicate per metru pătrat, valori impuse prin noua ordonanță de Guvern, care mai prevede ca autovehiculele electrice, scutite de impozit până acum, să fie și ele taxate.

Toate primăriile sunt obligate ca până în 31 decembrie să organizeze ședințe de Consiliu Local, prin care să se stabilească noile tarife care se vor aplica de la 1 ianuarie 2026.

