Live TV

Video Haos în primării: până pe 31 decembrie, trebuie să fie adoptate hotărârile pentru noile taxe și impozite locale

Data publicării:
taxe

Primăriile intră în ședințe, pentru că trebuie să adopte cel târziu până pe 31 decembrie hotărârile pentru noile taxe și impozite locale care se aplică de la începutul anului viitor. De la 1 ianuarie, sunt majorate taxele pentru locuințe, pentru mașini, pentru terenuri. Inclusiv proprietarii de autoturisme electrice vor plăti impozit, deși până acum erau scutiți de taxe.

Mulți români se gândesc cu îngrijorare că anul viitor taxele și impozitele locale vor fi mai mari. Deocamdată, reprezentanții primăriilor din marile orașe nu au stabilit exact despre ce sume este vorba.

Primăria din Craiova, spre exemplu, are astăzi ședință de Consiliu Local în acest sens, potrivit jurnalistei Digi24 Iulia Stanciu.

În ceea ce privește orașul Constanța, acum, în anul 2025, pentru un apartament cu două camere de 50 m² în zona A, impozitul a ajuns la 297 de lei, iar pentru un autoturism cu un motor de 1.600 cm³ localnicii au plătit aproximativ 125 de lei. Rămâne de văzut cum vor arăta aceste cifre anul viitor.

Ce este sigur în acest moment este că taxele ar putea fi mai mari cu până la 75%.

Pentru apartamente, spre exemplu, baza de calcul va avea valori mai ridicate per metru pătrat, valori impuse prin noua ordonanță de Guvern, care mai prevede ca autovehiculele electrice, scutite de impozit până acum, să fie și ele taxate.

Toate primăriile sunt obligate ca până în 31 decembrie să organizeze ședințe de Consiliu Local, prin care să se stabilească noile tarife care se vor aplica de la 1 ianuarie 2026.

Citește și:

Acord în coaliție privind salariul minim și tăierile din administrație. Ce au convenit partidele de guvernare

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
victor negrescu
2
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
4
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Foto: Getty Images
5
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
Victoria Beckham a rupt tăcerea, după ce și-a schimbat numele, la 51 de ani
Digi Sport
Victoria Beckham a rupt tăcerea, după ce și-a schimbat numele, la 51 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Fritz: Ar fi fost de preferat să avem o evoluţie mult mai lină a acestor taxe şi impozite. Acestă creștere trebuia făcută de mult
impozit
Impozitarea clădirilor rămâne la fel până în 2027. Primăriile trebuie să stabilească taxele pentru 2026 până la 31 decembrie
barbat plateste taxe si impozite la ghiseu
Primăria Capitalei a actualizat proiectul de hotărâre privind impozitele și taxele locale care se vor aplica din 2026
sedinta guvern
Guvernul se reunește în ședință extraordinară pentru modificarea legislației privind impozitele locale
ilie bolojan
Ilie Bolojan: „Anul viitor nu mai e nevoie să majorăm taxe şi impozite”
Recomandările redacţiei
Nicusor Dan si Ilie Bolojan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Abordare diferită a lui Nicușor Dan față de prescripție: „Problema e...
volodimir zelenski la birou
Cele trei puncte nevralgice din negocierile de pace. Zelenski anunță...
irineu darau
Cine este Irineu Darău, propus de USR la Ministerul Economiei...
politisti inarmati la perchezitii
Acte românești false pentru oligarhi ruși. Procurorii din Parchetul...
Ultimele știri
Proteste violente în Belgia: 10.000 de fermieri au ieșit în stradă. Haos la Bruxelles, în ziua summitului UE. Circulație paralizată
După Spania și Marea Britanie, valul de gripă lovește Franța. „Toate regiunile sunt pe roșu, impactul puternic e așteptat de Crăciun”
„M-au sufocat cu pungi, m-au torturat, au simulat execuția, m-au violat”. Povestea sfâșietoare a unei ucrainence reținută de FSB
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Împreună de Crăciun. Prințul și prințesa de Wales, alături de copiii lor, într-o adorabilă felicitare...
Cancan
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Fanatik.ro
Dezvăluiri șocante! Ionel Dănciulescu, protejat cu pistolul la antrenamentul lui Dinamo: ”Terorizat ani de...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Cine este fotbalistul din SuperLiga care a livrat informații în Grecia despre Universitatea Craiova: „El e...
Adevărul
Va reuși UE să finanțeze Ucraina cu banii Moscovei? Ce spun eurodeputații români
Playtech
Cât contează salariul din ultimii ani la calculul pensiei. Exemple concrete de calcul
Digi FM
A dispărut la doar trei ani și a fost găsită după mai bine de 40 de ani. Nici măcar ea nu se aștepta la...
Digi Sport
Prima ipoteză a autorităților, după ce o jurnalistă și soțul său au fost găsiți împușcați mortal în propria...
Pro FM
Bebe Rexha își caută iubit. Nu pune accent pe aspect, dar "trebuie să fie mai bogat sau la fel ca mine. Nu...
Film Now
Cauza morții regizorului Rob Reiner şi a soţiei ale. Ce arată raportul legistului din Los Angeles
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile...
Newsweek
RECORD 100.000.000€ strânși din pensii la asigurările de sănătate în octombrie. Pensionarii au pierdut 270 lei
Digi FM
Tulburător. Cu doar trei luni înainte de a fi ucis, Rob Reiner spunea că fiul lui nu mai consumase droguri de...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Avertisment de Crăciun pentru stăpânii de câini. Decorațiunea aparent inofensivă care le poate pune viața în...
Film Now
Fiul lui John Travolta ar fi, de fapt, copilul lui Riley Keough. Detaliile dezvăluite la cinci ani de la...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...