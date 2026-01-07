Creșterile mari ale impozitelor locale din 2026, suprapuse peste blocaje tehnice și informații afișate contradictoriu pe Ghișeul.ro, au dus la un început de an tensionat pentru mulți contribuabili. În unele cazuri, oamenii au aflat abia la început de ianuarie că au de plătit sume duble sau chiar triple față de anul trecut, iar în situații precum cea semnalată la Taxe și Impozite în Sectorul 2, sumele de plată afișate pe platformă s-au modificat de la o zi la alta pentru același contribuabil. Cornelia Năstase, consultant fiscal, a explicat pentru redacția Digi24.ro ce trebuia făcut diferit, unde s-a produs ruptura dintre autorități și contribuabili și ce pași concreți ar trebui să urmeze cei care se confruntă cu sume mult mai mari decât se așteptau.

Aceasta a transmis că principala problemă nu a fost neapărat mărirea impozitelor, ci modul în care situația a fost gestionată și comunicată.

„Oamenii acceptă mai ușor o veste proastă dacă sunt pregătiți, nu luați prin surprindere. Autoritățile locale ar fi trebuit să comunice din timp intenția de majorare și să ofere contribuabililor predictibilitate”, a explicat consultantul fiscal.

„Comunicarea a fost punctul cel mai nevralgic”

Întrebată unde s-a produs ruptura dintre autorități și cetățeni, consultantul fiscal a indicat lipsa de comunicare drept principala problemă.

„Comunicarea a fost punctul cel mai nevralgic. Mulți oameni s-au trezit în fața faptului împlinit, fără niciun avertisment sau ghidaj”, a explicat aceasta pentru redacția Digi24.ro.

La aceasta s-au adăugat problemele de implementare tehnică: actualizări nesincronizate, sisteme netestate și afișarea unor valori contradictorii: „Platforma Ghișeul.ro nu a fost pregătită corespunzător. Unii contribuabili au văzut suma de plată schimbându-se de la o zi la alta, ceea ce indică o problemă serioasă de organizare și coordonare”.

Ce faci dacă ai plătit și ulterior apare o sumă mai mare

Pentru cei care au plătit deja o sumă și ulterior au observat un impozit mai mare afișat, ca în situația apărută la Taxe și Impozite în Sectorul 2, consultantul fiscal are un mesaj clar: banii nu sunt pierduți.

„Plata inițială rămâne valabilă, însă apare o diferență de plată care trebuie achitată”, a explicat aceasta.

Dacă diferența este plătită până la termenul legal, nu ar trebui să existe penalități. Problemele apar doar dacă contribuabilul nu verifică din nou situația și rămâne cu o restanță fără să știe.

Recomandările sunt clare:

-contactarea direcției de taxe pentru confirmarea sumei corecte;

-păstrarea tuturor dovezilor de plată;

-achitarea diferenței cât mai rapid și verificarea ulterioară a soldului.

„Este esențial ca cei care au plătit în primele zile să mai verifice o dată situația. Cei care nu verifică riscă să rămână cu o restanță fără să știe”, a avertizat Cornelia Năstase.

Potrivit consultantului fiscal, problema majoră nu este existența creșterilor de impozite, ci momentul și modul în care acestea au fost comunicate.

Autoritățile locale ar fi trebuit să anunțe din timp intenția de majorare și să ofere predictibilitate.

Dacă se știa că urmează creșteri de 50%, 100% sau chiar 160% la impozitele pe locuințe, acestea trebuiau comunicate clar încă din toamna anului precedent, cu exemple concrete de impact pentru diferite tipuri de proprietăți.

O astfel de majorare nu poate fi „aruncată peste noapte” asupra contribuabililor.

În opinia Corneliei Năstase, era necesară o campanie de informare publică: anunțuri pe site-urile primăriilor, comunicate de presă, notificări către contribuabili sau chiar scrisori explicative.

Ideal, aceste creșteri ar fi trebuit introduse gradual, în mai multe etape, nu dintr-un singur pas șocant.

Chiar dacă legea a impus aplicarea majorărilor de la 1 ianuarie 2026, administrațiile locale aveau obligația să pregătească terenul, să explice din timp contextul în care au fost eliminate unele facilități și motivele pentru care valorile impozabile au fost aliniate la realitatea pieței, astfel încât oamenii să aibă timp să își ajusteze bugetele.

„În fiscalitate, predictibilitatea nu este un moft, ci o necesitate. Un contribuabil informat va înțelege mai ușor o majorare, chiar dacă nu îi convine. Un contribuabil luat prin surprindere va fi inevitabil nemulțumit și își va pierde încrederea în autorități”, a subliniat consutantul fiscal.

Comunicarea, „greșeala numărul unu” a administrațiilor locale

Întrebată unde au greșit cel mai mult autoritățile, la calcul, comunicare sau implementare, Cornelia Năstase a indicat fără echivoc lipsa de comunicare.

Mulți contribuabili s-au trezit pur și simplu în fața unor sume mult mai mari, fără explicații prealabile. Chiar dacă modul de calcul este corect din punct de vedere legal, lipsa transparenței transformă orice majorare într-un scandal public.

La acest deficit s-a adăugat o implementare tehnică deficitară.

Actualizarea sistemelor informatice nu a fost coordonată corespunzător, iar rezultatul a fost haosul din primele zile ale anului: platforma Ghișeul.ro a cedat exact când era cea mai mare nevoie de ea, iar unii contribuabili au văzut sume care se modificau de la o zi la alta.

În ceea ce privește modul de calcul propriu-zis, consultantul fiscal spune că nu toate problemele au fost erori matematice.

Unele au fost decizii administrative bruște, precum aplicarea imediată a creșterilor maxime permise de lege, fără o evaluare a capacității de plată a populației.

„Actualizarea datelor trebuia făcută înainte de 1 ianuarie”

În privința blocajelor apărute la plățile online, Cornelia Năstase consideră că situația putea fi evitată printr-o planificare mai riguroasă.

Noile valori ale impozitelor ar fi trebuit introduse, verificate și testate înainte de 1 ianuarie, astfel încât la deschiderea anului fiscal sistemul să fie complet funcțional.

Administrațiile locale și echipa tehnică a platformei trebuiau să colaboreze încă din decembrie, să verifice calculele și să facă teste de încărcare.

În realitate, accesul la platformă a fost permis în timp ce datele erau încă în curs de actualizare, ceea ce a dus la afișarea unor valori provizorii și la întreruperi repetate.

O soluție corectă ar fi fost afișarea unui mesaj temporar precum „noile valori vor fi disponibile de la data X”, până la finalizarea tuturor calculelor.

Consultantul fiscal a atras atenția și asupra necesității de a crește capacitatea platformei în primele zile ale anului, când se știe că mulți contribuabili încearcă să plătească rapid pentru a beneficia de reducerea de 10%.

În același timp, o comunicare simplă, care să le reamintească oamenilor că reducerea se aplică până la 31 martie și nu este nevoie să plătească în primele zile din ianuarie, ar fi redus semnificativ aglomerația.

Ce trebuie să verifice un contribuabil când vede un impozit foarte mare

În situația în care un contribuabil vede că impozitul a crescut, primul sfat este clar: „fără panică”, a transmis Cornelia Năstase pentru Digi24.ro.

Contribuabilul trebuie să se asigure că suma afișată este una finală.

În primele zile ale anului au existat situații cu valori intermediare, ulterior corectate.

Dacă suma pare anormal de mare, este recomandată o verificare ulterioară sau o confirmare directă la direcția de taxe.

Al doilea pas este comparația cu anul precedent și identificarea cauzei creșterii: eliminarea unor scutiri, modificarea cotelor sau indexarea valorii impozabile.

Un exemplu concret este eliminarea reducerii de 30% pentru locuințele vechi de peste 50 de ani, care a dus, în unele cazuri, la creșteri spectaculoase ale impozitului.

Al treilea pas este verificarea datelor din evidențele fiscale: suprafața, destinația clădirii, anul construcției.

Orice eroare materială poate duce la un impozit calculat greșit și trebuie corectată imediat.

„Nu este normal să vezi sume diferite de la o zi la alta”

Situațiile în care contribuabilii au văzut dimineața o sumă și seara alta nu sunt normale, spune consultantul fiscal. „Acestea indică disfuncționalități grave în organizarea administrativă și informatică”.

Responsabilitatea revine în primul rând autorităților locale, care trebuiau să finalizeze calculul înainte de afișarea oricăror valori.

Faptul că datele au fost introduse „pe bucăți”, iar sistemul a afișat valori intermediare, a indus contribuabilii în eroare.

Platforma Ghișeul.ro afișează datele primite de la primării, iar dacă acestea nu sunt complete sau corecte, confuzia este inevitabilă. Comunicarea tardivă a autorităților locale a agravat situația.

Trei sfaturi esențiale pentru 2026

Cornelia Năstase a sintetizat pentru Digi24.ro lecțiile acestui început de an în câteva recomandări simple:

-informare din timp, încă din decembrie, despre deciziile locale;

-utilizarea reducerii de 10% până la 31 martie, fără grabă inutilă în primele zile ale anului;

-folosirea inteligentă a canalelor online și păstrarea dovezilor de plată.

„În 2026, cea mai bună protecție a contribuabilului este informarea, verificarea și planificarea. Asta reduce stresul și riscul surprizelor neplăcute”, a concluzionat consultantul fiscal.

