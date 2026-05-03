Harta miliardarilor urmează să se schimbe în următorii ani. Unde va crește mai repede numărul lor: în Europa sau America?

Europa își va crește ușor ponderea în numărul global de miliardari, în timp ce America va înregistra un ușor declin, deși numărul absolut al acestora va continua să crească, potrivit Euronews, care a analizat „boom-ul” miliardarilor dintre 2026 și 2031.

La nivel global, numărul miliardarilor în dolari continuă să crească. Aceștia au ajuns de la 2.723 în 2021 la 3.110 în 2026, o creștere de 14% în cinci ani. Potrivit raportului Knight Frank Wealth Report 2026, trendul se va accelera, iar până în 2031 numărul lor va ajunge la 3.915, în creștere cu 26%.

Europa este una dintre regiunile-cheie ale acestei evoluții. Numărul miliardarilor europeni este estimat să crească de la 780 în 2026 la 994 în 2031, un avans de 27%.

„Asistăm la una dintre cele mai semnificative schimbări ale distribuției globale a bogăției din istoria modernă”, a declarat Liam Bailey, șef global de cercetare la Knight Frank.

Țările nordice sunt motorul creșterii în Europa

Raportul analizează top 20 de țări cu cea mai rapidă creștere a numărului de miliardari, dintre care opt sunt europene, dominate de statele nordice.

La nivel global, Arabia Saudită conduce clasamentul, cu o creștere de 183%, de la 23 la 65 de miliardari până în 2031.

În Europa, Polonia înregistrează cea mai puternică evoluție, numărul miliardarilor urmând să crească de la 13 la 29 (o creștere de 123%). Suedia se află pe locul al doilea în Europa și pe locul al treilea la nivel global, cu o creștere de 81%, de la 32 la 58 de miliardari. Danemarca urmează cu o creștere de la 12 la 21 (un avans de 75%), iar Norvegia cu o evoluție de la 17 la 26 (creștere de 53%).

Astfel, trei dintre cele patru țări europene cu cea mai rapidă creștere sunt din regiunea nordică.

Austria este estimată să crească cu 50%, de la 12 la 18 miliardari. Spania cu 40%, urmând să numere 53 de miliardari până în 2031, iar Italia de la 61 la 82 de miliardari. Turcia, stat candidat la UE, este prognozată să crească cu 31%, de la 35 la 46 de miliardari.

De ce lipsesc unele mari economii din top

Clasamentul este realizat pe baza ratelor de creștere pe cinci ani, motiv pentru care economii precum Marea Britanie, Germania și Franța nu apar în top. Germania avea, de exemplu, 171 de miliardari în 2025, potrivit Forbes.

Dacă țările sunt ordonate după numărul total de miliardari în 2031, India conduce cu 313, urmată de Australia și Singapore, cu câte 85.

În Europa, Italia rămâne pe primul loc, cu 82 de miliardari, urmată de Suedia (58) și Spania (53).

Europa vs. Americile în clasamentul miliardarilor

Asia-Pacific conduce la nivel global, cu 1.116 miliardari (36% din totalul din 2026). Americile urmează cu 34%, împărțite între America de Nord (31%) și America Latină (3%), în timp ce Europa deține aproximativ un sfert din total.

Până în 2031, Europa va ajunge la 994 de miliardari, aproape de pragul de 1.000, iar ponderea globală va urca ușor la 25,4%.

America de Nord va crește în termeni absoluți, de la 995 la 1.089 de miliardari, însă ponderea sa globală va scădea de la 31% la 27,8%, fiind singura regiune cu declin.

„Ceea ce vedem în teren este că formarea de avere crește într-un context economic global mai complex”, a declarat Rory Penn, președintele Private Office la Knight Frank.

El a adăugat că „ultraricii devin mult mai mobili, însă lista piețelor în care se simt cu adevărat confortabil să investească sau să își stabilească familiile s-a restrâns”.

Raportul arată că cele mai bogate familii își diversifică averile în mai multe centre financiare, în special în Americi, Europa și Asia-Pacific, din motive de securitate și stabilitate juridică.

„În ciuda taxelor ridicate și a instabilității politice din Marea Britanie, unele familii importante continuă să aleagă Londra, deoarece ‘statul de drept rămâne solid’, chiar dacă alți investitori globali văd tot mai des Europa ca ‘un muzeu, nu un loc în care să investești’, după cum a spus un miliardar australian din minerit.”

