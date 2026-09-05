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Video Harta veniturilor din România. Unde sunt cele mai mari pensii și cele mai bune salarii

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o femeie in varsta care isi numara banii
Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images
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Între regiunile României există diferențe semnificative când vine vorba despre venituri. În timp ce unele prosperă, altele rămân mult în urmă. Decalajele se văd nu doar la salarii, ci și la pensii, unde diferențele dintre județe ajung și la 2.000 de lei. Există însă și un paradox: județe cu pensii mari, semn al veniturilor consistente de altădată, au astăzi printre cele mai mici salarii din țară.

Cele mai recente date ale Casei de Pensii, pentru luna iulie, arată că pensia medie la nivel național a ajuns la 2.821 de lei. Diferențele dintre județe sunt însă considerabile.

Cele mai mari pensii sunt în București. Sectorul 1 se află în fruntea clasamentului, cu o pensie medie de 4.132 de lei, însă și celelalte sectoare ale Capitalei se află în top. Urmează județul Hunedoara, cu o pensie medie de 3.494 de lei.

Hunedoara este un județ care se află în topul pensiilor, dar este în prezent în partea de jos a clasamentului în ceea ce privește salariile. Situația arată că veniturile mai mari din această zonă, înregistrate în trecut, nu s-au menținut, iar polul s-a inversat.

Pensii ridicate se regăsesc în continuare în județe cu o puternică tradiție industrială, precum Brașov, Gorj, Constanța și Galați.

La polul opus, cele mai mici pensii se înregistrează în special în zona Moldovei. Botoșani, Vrancea, Vaslui și Suceava se numără printre județele cu cele mai mici venituri pentru pensionari.

Diferența dintre județul cu cele mai mari pensii și cel cu cele mai mici este de puțin peste 1.900 de lei.

Dacă se face o comparație cu salariile, Capitala rămâne pe primul loc în privința veniturilor, iar Clujul și Brașovul se află, de asemenea, în partea de sus a clasamentului.

În schimb, Hunedoara este în ultimele locuri în ceea ce privește salariile, semn al declinului economiei locale din ultimii ani. La fel, județele din zona Moldovei se află în partea de jos a clasamentului în ceea ce privește veniturile salariale.

Editor : C.S.

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