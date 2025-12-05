Hervis se retrage din România. „Piața s-a îndepărtat de activitatea noastră de bază”

Retailerul austriac Hervis își închide operațiunile din România și Ungaria și le transferă către grupul britanic Frasers, compania care controlează brandul Sports Direct. Tranzacția, convenită în 24 noiembrie 2025, este supusă aprobării autorităților din domeniul concurenței din cele două țări. Valoarea acordului nu a fost făcută publică, potrivit comunicatului oficial emis de Spar, compania care deține marca Hervis.

În baza înțelegerii, 49 de magazine Hervis din România și alte 29 din Ungaria, împreună cu angajații existenți, vor fi operate în viitor de Frasers Group.

Unitățile din Austria, Slovenia și Croația nu intră în această tranzacție și vor continua să funcționeze sub administrarea actuală.

„Piața din România s-a îndepărtat de activitatea noastră de bază”

Directorul general Hervis, Ulrich Hanfeld, a explicat motivul retragerii din cele două piețe: „Suntem pe drumul către un comerciant modern, axat pe sport, cu o strategie clară de sortiment. Piețele orientate spre modă din Ungaria și România s-au îndepărtat de activitatea noastră de bază. Prin vânzarea Hervis România și Hervis Ungaria ne concentrăm cu toată energia pe consolidarea profilului nostru în piețele noastre de bază: Austria, Slovenia și Croația.”

Deși tranzacția este finalizată la nivel de acord, intrarea în vigoare depinde de obținerea avizelor de concurență, estimată pentru finalul anului 2025.

Magazinele vor fi rebranduite din 2026

Potrivit informațiilor publicate în presa maghiară, magazinele Hervis vor continua să funcționeze atât în România, cât și în Ungaria până în 2026, când va începe procesul de rebranding sub numele Sports Direct.

Reorganizarea presupune o tranziție treptată a identității vizuale și extinderea portofoliului cu branduri noi, specifice grupului Frasers.

„Clienții vor găsi în continuare ofertele cu care s-au obișnuit, dar acestea vor fi completate de mărci suplimentare, adaptate unei audiențe mai largi”, a trasmis Balázs Dalnoki, directorul Hervis în Ungaria.

Acesta a declarat că procesul va fi unul gradual, iar preluarea angajaților va asigura continuitatea operațională: „Noul proprietar va prelua magazinele și angajații, asigurând continuitatea activității. Clienții vor găsi în continuare ofertele cu care sunt obișnuiți, dar și noi branduri, odată ce transformarea va începe în 2026.”

Digi24.ro a solicitat un punct de vedere din partea Hervis România, însă până la publicarea acestui articol nu a primit un răspuns.

Editor : A.D.