Hidroelectrica anunţă că nu a numit un nou director general: „Niciun candidat nu se aliniază pe deplin cerinţelor”

Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, a anunțat că procedura de selecţie pentru poziţia de director general s-a încheiat fără o propunere de numire a unuia dintre candidaţili selectaţi de un expert independent pe lista scurtă. Consiliul de Supraveghere a decis că niciun candidat nu se aliniază pe deplin cerinţelor asociate funcţiei de CEO în acest moment, potrivit unui comunicat al companiei.

„Hidroelectrica informează acţionarii şi investitorii asupra faptului că procedura de selecţie transparentă şi competitivă pentru poziţia de director general (CEO), efectuată de expertul independent selectat conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, s-a încheiat fără propunere de numire a candidaţilor selectaţi de acesta pe lista scurtă. Evaluarea finală a inclus analiza declaratiilor de intenţie şi interviuri, pe baza criteriilor comunicate în prealabil. Astfel, ţinând cont de contextul operaţional şi strategic actual al companiei şi de complexitatea mandatului, în cadrul şedinţei din data de 26 noiembrie 2025, Consiliul de Supraveghere a constatat că niciun candidat nu se aliniază pe deplin cerinţelor asociate funcţiei de CEO în acest moment”, a anunțat compania.

Consiliul de Supraveghere a decis reluarea imediată a procesului de selecţie.

„Pentru a asigura continuitatea operaţională până la finalizarea selecţiei, Consiliul de Supraveghere menţine măsurile interimare privind preluarea atribuţiilor de director general şi de director financiar. Menţinerea standardelor de competenta este o obligaţie legală, nu o opţiune, rezultatul procesului de selecţie reflectând aplicarea corectă a cadrului legal, dar şi respectarea bunelor practici”, mai spune compania.

Postul de director general al Hidroelectrica a rămas vacant după ce Károly Borbély şi-a anunţat plecarea din funcţie, în 19 septembrie.

Hidroelectrica a informat la acel moment acţionarii şi investitorii asupra faptului că, în cadrul şedinţei din data de 19 septembrie 2025, Consiliul de Supraveghere, împreună cu Karoly Borbely – Preşedintele Directoratului/CEO, repectiv cu Marian Fetiţă – Membru Directorat/CFO, au hotărât încetarea de comun acord a contractelor de mandat, începând cu dată de 19 septembrie 2025

Compania a raportat în primele nouă luni un profit net în scădere cu 34%, la 2,314 miliarde lei, de la 3,532 miliarde lei în perioada similară de anul trecut.

