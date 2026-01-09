Live TV

Iarna aduce pagube de zeci de mii de euro pentru proprietarii de locuințe. Cea mai mare despăgubire plătită a trecut de 30.000 de euro

Small modern lodge or cabana covered in snow, surrounded by icy evergreens overlooking the Carpathian Mountains
Ninsorile și topirea zăpezii provoacă frecvent distrugeri la acoperișuri și fațade Proprietarii pot răspunde financiar pentru pagubele produse altor persoane Asigurarea facultativă poate acoperi atât reparațiile, cât și despăgubirile către terți Asigurarea facultativă completează polița obligatorie PAD Asigurătorii cer proprietarilor să ia măsuri de prevenție înainte de a veni frigul

Ninsorile abundente, temperaturile scăzute și topirea zăpezii provoacă în fiecare iarnă pagube importante locuințelor din România, iar în unele cazuri costurile sunt uriașe. Potrivit datelor Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), cea mai mare daună plătită în ultimii ani unui proprietar de locuinţă pentru acoperirea pagubelor provocate de greutatea stratului de zăpadă a depășit 30.000 de euro.

Reprezentanții industriei de asigurări atrag atenția că sezonul rece scoate la iveală vulnerabilități majore ale clădirilor, de la acoperișuri slăbite până la instalații afectate de îngheț sau de infiltrații de apă.

Ninsorile și topirea zăpezii provoacă frecvent distrugeri la acoperișuri și fațade

UNSAR arată că temperaturile scăzute, ninsorile abundente și topirea zăpezii generează anual daune semnificative. Unul dintre cele mai frecvente riscuri este greutatea mare a stratului de zăpadă, care poate duce la deformarea sau chiar la prăbușirea parțială ori totală a acoperișurilor.

În plus, zăpada și gheața acumulate pe clădiri pot deveni un pericol pentru cei din jur, prin căderi accidentale de țurțuri sau bucăți de gheață, care pot produce vătămări sau distrugeri de bunuri.

Un alt tip des întâlnit de pagubă este inundația provocată de topirea zăpezii, atunci când apa pătrunde în clădiri prin acoperișuri, fațade sau subsoluri.

Proprietarii pot răspunde financiar pentru pagubele produse altor persoane

Pe lângă distrugerile aduse propriei locuințe, proprietarii pot fi trași la răspundere pentru daunele provocate terților, de exemplu dacă zăpada sau gheața care cade de pe acoperiș lovește o persoană, o mașină sau o altă proprietate.

„Iarna scoate la iveală noi vulnerabilități, care pot costa zeci de mii de euro. Responsabilitatea proprietarilor și măsurile simple de prevenție pot reduce semnificativ riscul unor daune care afectează nu doar locuința proprie, ci și siguranța trecătorilor sau a vecinilor”, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general al UNSAR.

Asigurarea facultativă poate acoperi atât reparațiile, cât și despăgubirile către terți

În multe dintre aceste situații, asigurarea facultativă a locuinței poate face diferența dintre o problemă gestionabilă și o pierdere financiară majoră. Aceasta poate acoperi:

-costurile de reparare ale clădirii afectate de zăpadă, gheață sau inundații;

-despăgubirile datorate persoanelor care au suferit prejudicii din cauza căderii de zăpadă, gheață sau țurțuri.

„Prevenția începe cu gesturi simple, dar continuă cu decizii responsabile. Verificarea instalațiilor, curățarea zăpezii și a gheții de pe clădiri, dublate de decizia de a fi acoperiți de o asigurare facultativă a locuinței, pot oferi siguranță în sezonul rece”, a explicat Alina Bărbulescu, coordonator al Secțiunii de Asigurări Generale din cadrul UNSAR.

Asigurarea facultativă completează polița obligatorie PAD

În România, o asigurare facultativă poate fi încheiată doar pentru locuințele care sunt deja protejate prin polița obligatorie PAD, care acoperă riscuri de bază precum cutremurul, inundațiile și alunecările de teren.

Polițele facultative oferă însă o protecție mult mai extinsă, la valoarea reală a locuinței și a bunurilor, putând include:

-pagube provocate de dezastre naturale;

-incendii și explozii;

-furtuni și căderi de corpuri;

-inundații produse de avarii ale instalațiilor de apă, canalizare, climatizare sau termoficare;

-defecțiuni ale centralei termice;

-distrugerea aparatelor electronice și electrocasnice.

De asemenea, există polițe care acoperă prejudiciile provocate vecinilor, o protecție importantă în situații în care un incident dintr-un apartament afectează alte locuințe.

Asigurătorii cer proprietarilor să ia măsuri de prevenție înainte de a veni frigul

UNSAR îi îndeamnă pe proprietari să combine măsurile simple de prevenție, precum curățarea zăpezii, verificarea acoperișului și a instalațiilor, cu o protecție financiară adecvată, prin asigurări facultative adaptate tipului de locuință și bunurilor deținute.

Uniunea, care reunește 22 de companii ce acoperă peste 90% din piața locală de asigurări, amintește că asigurătorii din România plătesc, în medie, despăgubiri de 6,5 milioane de euro în fiecare zi, o dovadă a dimensiunii riscurilor cu care se confruntă proprietarii de locuințe.

