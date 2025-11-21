Live TV

Ilie Bolojan: „Am redus la 10% costurile pentru mașinile Guvernului. Sporurile trebuie legate de performanță”

INSTANT_GUVERN_CONF_BOLOJAN_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x867
Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea
Critici dure la adresa sporurilor din sistemul public „Sporuri doar pentru cei care fac performanță”

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, vineri, 21 noiembrie, într-o conferință de presă, exemple concrete de reducere a cheltuielilor din aparatul guvernamental, criticând în același timp sistemul de sporuri acordate fără legătură cu performanța, în special în zona fondurilor europene. „Plăteam pe mașini, la început de an, 840.000 de lei chirii pe lună. Am redus la jumătate numărul de mașini, am plătit jumătate din chirie și, în ultima fază, a fost anulat contractul de închiriere cu RAAPPS”, a explicat Bolojan.

Potrivit premierului, noul contract de închiriere a dus la o reducere drastică a costurilor:

„Față de valoarea inițială, plătim doar 10% față de cât am plătit la începutul anului. În fiecare lună, în prezent, plătim doar 10%, deci 700.000 de lei lunar economie la un singur capitol.”

Ilie Bolojan a subliniat că astfel de măsuri, aplicate la nivelul întregii administrații, ar putea genera economii semnificative la bugetul de stat.

Critici dure la adresa sporurilor din sistemul public

Premierul a vorbit și despre situația sporurilor acordate în instituțiile care gestionează fonduri europene, susținând că acestea nu au fost corelate cu performanța reală.

„Accesarea fondurilor europene, pentru mulți, n-a fost un scop, ci scopul era să beneficieze de prevederile care îi premiau pe cei care accesau fonduri europene. Și premierea a devenit un scop în sine”, a declarat Bolojan.

Acesta a criticat faptul că salariile unor angajați din Ministerul Fondurilor Europene au fost practic dublate, în condițiile în care rezultatele nu au fost pe măsură.

„Nu poți să-ți dublezi salariile dacă n-ai făcut performanță. Sunt de acord să ai bonusuri de salarizare, dar astea trebuie să fie dublate de rezultate, de productivitate, de performanță”, a spus premierul.

„Sporuri doar pentru cei care fac performanță”

Ilie Bolojan a salutat reducerea unor sporuri și a insistat că acesta este un principiu care trebuie aplicat consecvent.

„Ceea ce ar trebui să se întâmple în continuare este să ia sporuri la nivelul maxim doar cei care fac performanță. Iar departamentele, de peste tot, care nu-și fac treaba, care nu accesează finanțări, să fie penalizate”, a precizat el.

Premierul a dat ca exemplu și structurile din subordinea Ministerului Agriculturii, în special relația dintre APIA și alte instituții.

„APIA a semnat protocoale de înțelegere cu direcțiile agricole, cele fitosanitare, ADS-uri și așa mai departe. Poate este așa, dar poate nu fiecare zi lucrătoare este una dedicată finanțării proiectelor europene. Dar și-au luat mii de oameni sporurile la nivelul maxim”, a afirmat Bolojan.

El a sugerat că aceste parteneriate ar trebui analizate, iar plata sporurilor să fie făcută strict proporțional cu munca și rezultatele obținute.

„Sunt convins că, dacă s-ar analiza aceste parteneriate, am constata că putem face plățile către fermieri bine-mersi, fără să avem aceste parteneriate sau, dacă le avem, ele să fie plătite la procent corespunzător”, a conchis premierul.

