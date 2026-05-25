Ilie Bolojan: „Analiza celor peste 10.000 de proiecte din PNRR trebuie finalizată până la mijlocul acestei săptămâni”

Ilie Bolojan
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Negocieri cu Comisia Europeană pentru salvarea finanţărilor

„Până la mijlocul acestei săptămâni trebuie să finalizăm analiza celor peste 10.000 de proiecte finanţate prin acest program”, a transmis premierul interimar Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook referitoare la proiectele finanţate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Premierul a precizat că autorităţile locale trebuie să transmită rapid informaţii privind stadiul lucrărilor, termenele de finalizare şi graficele de execuţie ale proiectelor: „Ieri după-amiază am avut o videoconferinţă de lucru cu prefecţii. Le-am cerut ca, în această dimineaţă, să informeze toate primăriile cu privire la necesitatea de a transmite datele legate de proiectele finanţate din fonduri europene prin programul PNRR: stadiul lucrărilor, termenul de finalizare şi graficul de lucrări”.

Potrivit acestuia, Ministerul Dezvoltării a pus la dispoziţia primăriilor un ghid şi o platformă electronică pentru colectarea datelor necesare evaluării proiectelor.

Bolojan a explicat că, în paralel cu inventarierea situaţiei din teren, continuă negocierile tehnice cu reprezentanţii Comisia Europeană privind modificările programului de finanţare: „Clarificăm ce proiecte vor rămâne finanţate prin granturi. Vor fi cele care se vor termina până la sfârşitul lunii august; altfel, vom pierde finanţările. Pentru proiectele care nu se pot termina, analizăm transferul pe finanţarea din împrumut, fără a afecta derularea lucrărilor”.

Acesta a precizat că negocierile cu oficialii europeni vor continua până la începutul săptămânii viitoare şi vizează inclusiv jaloanele şi reformele asumate de România prin PNRR.

Totodată, a subliniat că este nevoie de o mobilizare a beneficiarilor şi a constructorilor pentru ca proiectele aflate într-un stadiu avansat să fie finalizate la timp şi România să nu piardă fondurile europene disponibile.

„Programul PNRR are un impact major asupra investiţiilor din România în acest an: peste 10 miliarde de euro. De la autostrăzi şi cale ferată, până la investiţii în transporturi, şcoli, spitale şi blocuri anvelopate, în localităţi din toată ţara”, a mai transmis premierul interimar.

