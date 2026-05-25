Ilie Bolojan: „Analiza celor peste 10.000 de proiecte din PNRR trebuie finalizată până la mijlocul acestei săptămâni”

„Până la mijlocul acestei săptămâni trebuie să finalizăm analiza celor peste 10.000 de proiecte finanţate prin acest program”, a transmis premierul interimar Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook referitoare la proiectele finanţate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Premierul a precizat că autorităţile locale trebuie să transmită rapid informaţii privind stadiul lucrărilor, termenele de finalizare şi graficele de execuţie ale proiectelor: „Ieri după-amiază am avut o videoconferinţă de lucru cu prefecţii. Le-am cerut ca, în această dimineaţă, să informeze toate primăriile cu privire la necesitatea de a transmite datele legate de proiectele finanţate din fonduri europene prin programul PNRR: stadiul lucrărilor, termenul de finalizare şi graficul de lucrări”.

Potrivit acestuia, Ministerul Dezvoltării a pus la dispoziţia primăriilor un ghid şi o platformă electronică pentru colectarea datelor necesare evaluării proiectelor.

Negocieri cu Comisia Europeană pentru salvarea finanţărilor

Bolojan a explicat că, în paralel cu inventarierea situaţiei din teren, continuă negocierile tehnice cu reprezentanţii Comisia Europeană privind modificările programului de finanţare: „Clarificăm ce proiecte vor rămâne finanţate prin granturi. Vor fi cele care se vor termina până la sfârşitul lunii august; altfel, vom pierde finanţările. Pentru proiectele care nu se pot termina, analizăm transferul pe finanţarea din împrumut, fără a afecta derularea lucrărilor”.

Acesta a precizat că negocierile cu oficialii europeni vor continua până la începutul săptămânii viitoare şi vizează inclusiv jaloanele şi reformele asumate de România prin PNRR.

Totodată, a subliniat că este nevoie de o mobilizare a beneficiarilor şi a constructorilor pentru ca proiectele aflate într-un stadiu avansat să fie finalizate la timp şi România să nu piardă fondurile europene disponibile.

„Programul PNRR are un impact major asupra investiţiilor din România în acest an: peste 10 miliarde de euro. De la autostrăzi şi cale ferată, până la investiţii în transporturi, şcoli, spitale şi blocuri anvelopate, în localităţi din toată ţara”, a mai transmis premierul interimar.

