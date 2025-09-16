Live TV

Ilie Bolojan anunță că România nu poate închide anul cu deficit bugetar sub 8% „cu toate măsurile pe care le-am luat”

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că deficitul pentru anul trecut a fost mai mare de nouă la sută, dar nu s-a ajuns la zece la sută, el precizând că pentru 2025 deficitul bugetar va trece de opt la sută.

Ilie Bolojan a afirmat, la Antena3, întrebat dacă deficitul pe anul trecut a fost mai mare decât cel anunţat iniţial, că „între datele primite oficial la instalarea acestui guvern şi datele constatate am văzut multe cheltuieli care nefind prinse în buget erau viitoare angajamente de plată”, transmite News.ro.

„Cred că a fost peste nouă anul trecut, dar nu am ajuns la 10. Chiar dacă s-au luat la finele anului trecut nişte măsuri de plafonare a unor drepturi, pentru acest an s-au aplicat pentru toate cele 12 luni. Astfel, în loc să ne scadă cheltuielile în primul semestru, au crescut cu 10 la sută”, a explicat premierul Ilie Bolojan.

El estimează pentru acest an un deficit de cel puţin opt la sută.

„Nu ne putem închide anul acesta sub 8% cu toate măsurile pe care le-am luat. Aceste măsuri au fost luate în al doilea semestru şi au efect pe ultimele patru luni ale anului 2025, iar o parte se aplică de la începutul anului viitor. Pe de altă parte avem nişte contracte de investiţii în lucru pe care nu le putem opri”, a precizat premierul Ilie Bolojan.

El a adăugat că nu este de acord să facă „acţiuni de tip imagine”, dar în realitate lucrurile să nu fie corectate din punct de vedere financiar.

Citește și:

România a înregistrat un deficit bugetar de 76,44 miliarde lei, 4,04% din PIB, pentru primele șapte luni ale anului

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
1
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
cladire_lovita_drone
4
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
avion in zbor
5
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la...
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Digi Sport
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
adriana stoicescu
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin...
Interior AWACS
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de...
bancnote de 100 de lei
România va plăti până la finele anului pe dobânzi cât pentru...
profimedia-1037919087-scaled
Donald Trump a ajuns în Marea Britanie, într-o vizită de stat atent...
Ultimele știri
Premierul anunță o nouă conducere la Vamă, de miercuri: Altfel nu putem avea banii să mergem către investiții
Donald Trump anunță distrugerea unei a treia ambarcațiuni venezuelene: „Nu mai trimiteți droguri în Statele Unite”
Jair Bolsonaro, internat: „un episod sever de sughiţ, vărsături şi scăderea tensiunii arteriale”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce spune Ilie Bolojan despre noi creșteri de taxe: Trebuie să reducem cheltuielile
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan, despre folosirea demisiei ca formă de presiune în coaliție: „Dacă doar mimăm, ne întoarcem la dificultăţi”
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan, despre relația cu Nicușor Dan: Nu lucrezi pe bază de emoție. Despre majorarea TVA: Am fi ajuns în situația de sancționare
alexandru nazare inquam george calin
Nazare: Creșterea inflației este temporară, chiar dacă nivelul este ridicat. Ce spune ministrul despre ținta de deficit
Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan, despre relația cu Ilie Bolojan: „Nu am voie să mă enervez”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce face azi fiica lui Ingrid Vlasov, cândva cea mai frumoasă fetiță din România. De ce a abandonat facultatea...
Cancan
Toto Dumitrescu, derapaj halucinant în cătușe! Unde a putut spune că a fugit după accident: 'Să mă
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Directorul ELCEN cercetat pentru luare de mită, acuzat de primăria condusă de Nicușor Dan că e responsabil de...
Adevărul
Ucrainenii au doborât drona grea Orion, capabilă să transporte rachete de croazieră, cu ajutorul unei drone...
Playtech
De ce evită măcelarii carnea tocată din supermarket. Ce trebuie să știi înainte să o cumperi
Digi FM
Toto Dumitrescu, primele declarații după ce a fost prins de polițiști. Ce a răspuns când a fost întrebat de...
Digi Sport
Mutu ”l-a mitraliat” fără milă pe Zenga, după ce a auzit ce a spus italianul: ”A mâncat o pâine aici! Are o...
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Robert Redford a murit. Actorul din „Toți oamenii președintelui” avea 89 de ani
Adevarul
Lupul care a înfiorat un sat ascuns în munți, răpus de o femeie. „Era ceva necurat cu el. Avea trăsături de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Ce rol are dieta când vrei să renunți la tutun. Alimentele pe care să nu le mai consumi când ți-ai propus să...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”