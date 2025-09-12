Ilie Bolojan anunță ce se întâmplă cu proiectele spitalelor care nu mai pot fi finanțate prin PNRR

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că proiectele spitalelor care nu mai pot fi finanțate prin PNRR vor fi mutate pe fonduri europene din Programul Sănătate. Șeful Guvernului a avut o întâlnire în acest sens, vineri la Palatul Victoria cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, cu reprezentanții unităților sanitare și ai constructorilor.

Astfel, opt proiecte care au fost inițial incluse în Programul Național de Redresare și Reziliență, și care nu au mai pot fi menținute, vor fi finanțate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027, a transmis Guvernul, într-o postare vineri pe Facebook.

Ilie Bolojan a adăugat că scopul întâlnirii de la Palatul Victoria, cum ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, cu reprezentanții unităților sanitare și ai constructorilor a fost „să îi informăm pe toți cei implicați despre pașii care trebuie parcurși în perioada următoare”.

„Am convenit ca proiectele care vizează construirea, modernizarea și dotarea unor spitale și care au în prezent un stadiu de raportare mai mic de 36% să fie transferate pe lista proiectelor finanțabile din fonduri nerambursabile europene, prin Programul Sănătate”, a mai spus șeful Executivului.

Proiectele vizate sunt:

Sediu nou Spitalul de Urgență al MAI Prof. Dr. Dimitrie Gerota

Laborator de radioterapie la Spitalul Județean de Urgență Pitești

Relocarea și modernizarea secției de oncologie și înființarea unui compartiment de cardiologie intervențională la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

Construirea unor secții noi la Spitalul nr. 2 Vaslui

Institutul Regional de Oncologie Timișoara

Spital nou cu secție de oncologie și neurologie la Spitalul de Urgență Giurgiu

Construire și dotare clădire destinată secțiilor de boli infecțioase și pneumologie în Oradea

Investiții în Cazarma 705 Pitești la Spitalul Militar de Urgență Dr. Ion Jianu

Premierul a adăugat că „este o perioadă cu presiune bugetară mare, pentru că trebuie să finalizăm proiectele din PNRR până anul viitor, altfel riscăm să pierdem banii alocați”.

„În același timp, trebuie să găsim soluții de transfer sau de eșalonare pentru proiectele începute, aflate în diferite stadii, astfel încât lucrările să poată continua.

Identificarea altor surse de finanțare este singura soluție pentru a menține lucrările, având în vedere că sumele alocate României prin PNRR au fost reduse semnificativ pe componenta de împrumut, iar în același timp există supracontractare și întârzieri în derularea unor proiecte”, a completat Bolojan.

El a mai subliniat că „investițiile în sănătate trebuie să continue pentru a asigura siguranța pacienților, modernizarea infrastructurii medicale și accesul tuturor românilor la servicii medicale de calitate”.

Editor : A.P.