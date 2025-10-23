Live TV

Ilie Bolojan critică cheltuielile din sectorul public: Nu e normal să mărim impozite pentru a acoperi salarii nejustificate

Data actualizării: Data publicării:
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a declarat că România cheltuie anual cu aproximativ 150 de miliarde de lei mai mult decât încasează, sumă echivalentă cu totalul anual al salariilor din sistemul public. El consideră că nu este normal ca impozitele să fie majorate din 2026, iar banii să acopere salariile unor aparate administrative care „nu se justifică”.

„Noi cheltuim, într-un an, aproximativ 150 de miliarde de lei în plus faţă de ceea ce ne putem permite. Adică 30 de miliarde de euro. Gândiţi-vă că fondul total de salarii în sistemul public din România este cam de 150 de miliarde de lei. Deci dacă România, să spunem, anul acesta, ar fi lucrat investiţiile pe care le are şi s-ar fi comportat normal, dacă n-am fi luat aceste împrumuturi, n-am fi putut plăti niciun salariu în sectorul public. Asta trebuie să înţeleagă oamenii. Adică nu e de glumă pe această situaţie”, a afirmat Ilie Bolojan, joi seară, la Antena 3.

El a precizat că România plăteşte, de asemenea, dobânzi de aproximativ 55 de miliarde de lei, echivalentul a 11 miliarde de euro, premierul catalogând drept „nesuportabile” aceste dobânzi.

„Asta este o realitate care, indiferent cine este premier, indiferent cine este guvern, se va lovi de ea, nu poate să fugă. Şi atunci, ce trebuie făcut? Când ştii aceste realităţi financiare, când ştii că ai o presiune imensă, că ne-am extins cheltuielile mai mult decât ne puteam permite, risipindu-ne banii, că am avut uneori impozite dintre cele mai mici în anumite zone şi şi pe alea care le-am avut nu le-am încasat datorită evaziunii, datorită excepţiilor, când am supracontractat investiţii publice peste tot, mult mai mult decât ne-am putea permite, ai trei constrângeri foarte puternice, deci cheltuieli prea mari, venituri prea mici, neîncasate, şi investiţii contractate peste tot, mult mai mari decât le poţi duce, nu se pot corecta aceste lucruri - acestea sunt nişte cifre reci - decât prin nişte reduceri, printr-un mix de măsuri. Ori foarte deschis. (...) Şi de aceea, cum să vă spun, da, de multe ori am fost inflexibil. Pentru că am spus: domnule, nu mai putem merge, trebuie să reducem cheltuielile din administraţia locală, din administraţia centrală, că nu se poate altfel. Dacă doar mimăm lucrurile, ceea ce este foarte simplu, să mimăm lucrurile, la un moment dat, aceste realităţi vin peste noi, peste o lună, peste două, peste trei. Şi nu mi se pare normal, ca de la 1 ianuarie românii să plătească impozite pe proprietate majorate, pentru că nu am avut ce face. Asta se va întâmpla. Iar banii aceştia, în loc să se ducă în lucrări de investiţii, în comunele şi oraşele unde aceşti oameni locuiesc, pentru că noi nu mai avem bani de la ţara noastră să le dăm să continue, se duc în salariile unor aparate publice, care nu se justifică”, a adăugat prim-ministrul.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
exercitiu militari romani, bucuresti
1
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
2
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații...
Cine sunt muncitorii filipinezi care au venit în România. Foto Getty Images
3
Povestea unei muncitoare filipineze venite în România: „Mă simt recunoscătoare. Viața mea...
bloc afectat de explozie in rahova
4
Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: „Cine a racordat la utilități imobilul...
masina
5
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
Gigi Becali a găsit vinovatul după FCSB - Bologna: ”El a pierdut meciul! O să rupă banca”
Digi Sport
Gigi Becali a găsit vinovatul după FCSB - Bologna: ”El a pierdut meciul! O să rupă banca”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
echipa de la distrigaz verifica un canal
Ancheta continuă după explozia devastatoare din Rahova. Cum a fost...
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Răspuns dur al lui Bolojan la atacurile lui Grindeanu: „Să depună...
vladimir putin - octombrie 2025
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse...
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu va fi desemnat candidatul PNL la alegerile pentru...
Ultimele știri
Conference League. Universitatea Craiova, meci egal cu armenii de la Noah, în Bănie
Ilie Bolojan: „Trebuie să discutăm cinstit dacă e posibilă o creștere a salariului minim”
Casa Albă nu exclude o întâlnire Trump-Putin. Discuția Rubio-Lavrov nu a fost singurul motiv al anulării celei de la Budapesta
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan
Ilie Bolojan: Anul viitor, 3% din PIB-ul României sunt dobânzile pe care le plătim
daniel david
Daniel David: Am trecut de furtuna fiscal-bugetară. Am reușit să salvăm salariile și bursele până la sfârșitul anului
ilie bolojan face declaratii
Cu ce note a terminat Ilie Bolojan facultatea: Premierul a publicat diplomele de studii și explică „pauza” din parcursul educațional
ilie bolojan
Ilie Bolojan, despre varianta revizuită a PNRR: „Are o valoare de 21,4 miliarde de euro”. Premierul spune la ce vor fi folosiți banii
Claudiu Manda-3459 Inquam Photos George Calin
Claudiu Manda, propus în conducerea PSD, atac la Bolojan: „Spui că pleci, încotro vrei? Marele curajos! PNL poate numi un nou premier”
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Scorpionului aduce transformări profunde. Două zodii își reevaluează resursele, valorile și relațiile
Cancan
România, LOVITĂ de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, scandal monstru cu Ştefan Baiaram înainte de Universitatea Craiova – Noah! Atacantul, exclus din...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, în război pe marca „Grivița”. Matei a dat în judecată un pub din București: care...
Adevărul
Dezamăgirea unui român întors acasă după 23 de ani în străinătate: „Ca să te descurci, trebuie să ai pile și...
Playtech
Când ai voie să vinzi uscătoria blocului și ce condiții trebuie respectate. Ce spune legea
Digi FM
Cine sunt cei doi tineri care au fost descoperiți fără viață într-o mașină. Aveau 20 de ani și plănuiau să...
Digi Sport
L-au prins! Cine este bărbatul care a ucis un șofer de autocar: ”A fost cea mai ascuţită”
Pro FM
AJ McLean de la Backstreet Boys, mărturisiri emoționante despre fiicele sale „uimitoare”. Gestul care i-a...
Film Now
Diane Lane își amintește de regretatul Robin Williams. „A ridicat ștacheta atât de sus”. Cei doi au jucat în...
Adevarul
Povestea avocatei românce din Torino care a absolvit Dreptul în trei ani, cu o teză despre Ceaușescu. „În...
Newsweek
Ce tip de pensii speciale urmează să dispară? Parlamentarii rămân totuși cu pensii de 12.000 lei
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Titanic putea pierde una dintre cele mai iubite scene. Studioul a vrut să taie un detaliu care dă culoare...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...