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Video Ilie Bolojan, despre angajările în creșele nou construite prin PNRR: „Vom aproba memorandumul în maximum două săptămâni”

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Premierul interimar Ilie Bolojan la inaugurarea celei de-a 96-a creșe din programul guvernamental. Sursa foto: Facebook/ Primăria Sectorului 6
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Din articol
Memorandum pentru angajarea personalului în creșele noi

Guvernul va aproba, în cel mult două săptămâni, un memorandum care va permite angajarea personalului necesar în creșele ce urmează să fie inaugurate, astfel încât acestea să poată deveni operaționale din toamna acestui an, a anunțat joi premierul interimar Ilie Bolojan. Declarația a fost făcută la inaugurarea unei noi creșe în Sectorul 6 al Capitalei, cea de-a 96-a deschisă prin programul guvernamental.

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„Mă bucur să particip la această inaugurare, la creșa cu numărul 96. Ne apropiem, deci, de 100 de creșe construite în acești ani în România, printr-un program combinat, care se bazează pe finanțări din fonduri europene, prin programul PNRR, prin fonduri guvernamentale, derulat în parteneriat între Compania Națională de Investiții și autoritățile locale. Această formă de colaborare permite identificarea unor amplasamente, autoritățile locale știind care sunt cele mai bune locații, și combină interesul local cu programul guvernamental, care asigură cofinanțarea principală a acestei lucrări”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că nevoia de locuri în creșe a crescut în marile orașe și în zonele periurbane, pe fondul migrației familiilor tinere către centrele cu mai multe oportunități de angajare.

„În ultimii ani, pe fondul fenomenelor de migrație internă, care înseamnă că familiile tinere, în căutare de locuri de muncă, s-au mutat în urbanul mare, în marile orașe sau în periurban, a apărut o creștere suplimentară a nevoii de locuri în creșe, pentru ca aceste tinere familii, pe de o parte, să poată oferi condiții mai bune copiilor lor în această perioadă de creștere, dar, pe de altă parte, să-și poată câștiga existența și să se integreze în companiile în care lucrează”, a mai spus acesta.

Memorandum pentru angajarea personalului în creșele noi

Totodată, premierul interimar a anunțat că Executivul va aproba în maximum două săptămâni documentul necesar pentru deblocarea posturilor din creșa inaugurată în Sectorul 6 și din celelalte unități care vor fi finalizate în perioada următoare.

„În cel mult două săptămâni va fi aprobat un memorandum pentru asigurarea posturilor necesare pentru angajarea personalului și în această creșă, și în celelalte care vor fi inaugurate în perioada următoare, în așa fel încât, în timpul cel mai scurt, din toamna acestui an, ele să devină operaționale. Vom aproba acest memorandum în maximum două săptămâni, în așa fel încât să se poată declanșa procedurile de angajare”, a precizat Ilie Bolojan.

Ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că programul „Sfânta Ana” cuprinde 247 de creșe, dintre care 110 sunt finanțate prin PNRR, iar celelalte din fonduri naționale.

„Suntem la a 96-a creșă inaugurată, săptămâna viitoare vom ajunge la 100 și, până la sfârșitul lunii august, în mod cert, vom finaliza cele 110 creșe pe care ni le-am dorit în PNRR, urmând ca toate celelalte care sunt în curs de execuție, în diverse stadii, să își urmeze cursul și ele să fie executate și finalizate pe finanțare națională. Important este că acest program guvernamental de construire de creșe «Sfânta Ana» finanțează nu numai construcția și nu numai toate dotările și echipamentele necesare funcționării. Practic, această creșă se predă la cheie autorității locale din Sectorul 6. Dar, din 2022, cheltuielile de funcționare a creșelor au fost preluate la bugetul Ministerului Educației, înainte ele fiind în sarcina exclusivă a autorităților locale. De asemenea, există acest mecanism de asigurare a posturilor necesare pentru funcționarea acestor creșe, mecanism care se aprobă prin memorandum în ședința de Guvern”, a explicat ministrul.

În București, creșa inaugurată joi este a doua finalizată prin acest program, după cea din Sectorul 2. O altă unitate din Sectorul 6 urmează să fie terminată până la sfârșitul lunii august, iar pentru Sectorul 3 a fost aprobată construirea unei creșe din fonduri naționale, după identificarea unui amplasament.

Programul continuă și în Constanța, Hunedoara, Arad, Cluj, Galați și Botoșani. Ministerul Dezvoltării va face, până la sfârșitul anului, o evaluare pentru a identifica soluții de extindere, în special în marile orașe și în zonele metropolitane.

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Editor : A.D.

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