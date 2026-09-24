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Ilie Bolojan, după întâlnirea cu Standard & Poor’s: „Anul 2027 va depinde de modul în care va fi construit bugetul”

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Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu reprezentanții Agenției Internaționale de Rating Financiar Standard & Poor’s. Sursa foto: gov.ro
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Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, joi, după întâlnirea cu Standard & Poor’s, că pentru menţinerea credibilităţii externe a României, inclusiv în rândul investitorilor, este esenţială continuarea reformelor asumate de actualul guvern şi şi-a exprimat optimismul că oamenii politici care au interes ca România să rămână stabilă vor continua linia politicilor guvernamentale pentru păstrarea echilibrelor şi reducerea deficitului bugetar.

Premierul Ilie Bolojan a primit, joi, la Palatul Victoria, o delegaţie a agenţiei internaţionale de rating financiar Standard & Poor’s, aflată la Bucureşti în contextul procesului de evaluare periodică a evoluţiilor economice şi fiscale ale României.

La întrevedere au participat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, directorul general al Trezoreriei Statului, Ştefan Nanu, şi consilierul onorific al premierului, Ionuţ Dumitru.

Potrivit Executivului, în cadrul întrevederii, au fost analizate actualul context politic şi situaţia fiscal-bugetară a României, care se înscrie pe traiectoria echilibrării şi stabilizării finanţelor publice, având în vedere că pe primele şapte luni ale anului 2026 deficitul bugetar a scăzut cu peste 28 de miliarde de lei comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, iar execuţia bugetară confirmă această direcţie.

„Anul trecut şi în prima parte a acestui an am luat măsuri pentru a corecta situaţia cheltuielilor publice, iar punerea lor în aplicare a dus la reducerea deficitului bugetar şi a asigurat respectarea angajamentelor luate de România faţă de partenerii externi. Anul 2027 va depinde de modul în care va fi construit bugetul pentru anul viitor. Dacă menţinem linia politicilor actualului guvern, şi pentru sănătatea economiei este important să o menţinem, putem continua traiectoria de reducere a deficitului bugetar”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

De asemenea, şeful Executivului a subliniat că ajustarea bugetară trebuie să fie susţinută de schimbări care produc efecte în timp: o administraţie mai eficientă, companii de stat reformate, cheltuieli publice mai bine prioritizate şi investiţii care generează creştere economică. Un exemplu este chiar sectorul companiilor de stat, unde îmbunătăţirea activităţii, reducerea subvenţiilor de la buget şi creşterea profitabilităţii trebuie să rămână priorităţi.

Premierul a arătat că pentru menţinerea credibilităţii externe a României, inclusiv în rândul investitorilor, este esenţială şi continuarea reformelor asumate de actualul guvern.

„Sunt optimist că oamenii politici care au interes ca România să rămână stabilă vor continua linia politicilor guvernamentale pentru păstrarea echilibrelor şi reducerea deficitului bugetar”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Editor : M.I.

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