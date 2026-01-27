Live TV

Ilie Bolojan: „Impozitarea progresivă nu poate fi introdusă acum. Ar fi nevoie de cel puțin un an pentru implementare”

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că România nu este, în prezent, pregătită pentru introducerea impozitării progresive, un sistem care ar necesita modificări ample la nivelul administrației fiscale și al infrastructurii informatice. Potrivit șefului Guvernului, un astfel de demers ar avea nevoie de cel puțin un an sau chiar un an și jumătate pentru a putea fi pus în aplicare în condiții funcționale.

Într-un interviu pentru RFI România, premierul a explicat că subiectul nu a fost discutat recent în cadrul coaliției de guvernare și că, din punct de vedere tehnic și administrativ, statul nu este pregătit pentru o asemenea schimbare.

Potrivit acestuia, aplicarea impozitării progresive ar presupune modificări majore ale sistemelor financiare și fiscale, într-un context în care autoritățile sunt deja implicate în măsuri complexe de consolidare fiscală și combatere a evaziunii.

„E greu să iei multe măsuri care să însemne consolidare fiscală și, în același timp, să faci și alte lucruri care să-ți dea sistemele peste cap”, a transmis Bolojan, explicând că prioritățile actuale vizează stabilizarea finanțelor publice și eficientizarea aparatului bugetar.

Scandalurile din coaliție „nu ajută pe nimeni"

Premierul a comentat și tensiunile politice din interiorul coaliției de guvernare, afirmând că scandalurile nu aduc beneficii niciunuia dintre partidele aflate la putere.

Ilie Bolojan a descris sondajele de opinie drept simple „fotografii de moment”, care nu reflectă neapărat impactul real al măsurilor pe termen mediu și lung.

„Atunci când iei măsuri de ajustare, nu trebuie să te aștepți să-ți crească încrederea în sondaje. Trebuie să aștepți rezultatele, să stabilizezi lucrurile”, a spus premierul.

Acesta a adăugat că efectele pozitive vor putea fi resimțite doar după corectarea dezechilibrelor și aplicarea consecventă a măsurilor de austeritate inclusiv la nivelul aparatului de stat.

În opinia sa, dacă vor fi eliminate nedreptățile și va exista o disciplină bugetară reală, beneficiile nu vor fi doar politice, ci mai ales economice: „Cel mai mare câștig va fi al țării, pentru că va trece prin această situație dificilă”.

