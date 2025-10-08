Live TV

Ilie Bolojan, întâlnire cu Christophe Hansen. Premierul a cerut un buget echilibrat pentru Politica Agricolă Comună

Data publicării:
ilie bolojan Christophe Hansen
Ilie Bolojan și Christophe Hansen, comisarul european pentru agricultură, la Palatul Victoria. Foto: gov.ro

Ilie Bolojan s-a întâlnit, miercuri la Palatul Victoria, cu Christophe Hansen, comisarul european pentru agricultură și alimentație. Vizita oficialului european are loc în contextul negocierilor privind noua Politică Agricolă Comună și Cadrul Financiar Multianual 2028–2034. 

La întrevedere, Bolojan a subliniat necesitatea consolidării producției și procesării produselor agricole din România, transmite Guvernul, într-un comunicat de presă.

Astfel, premierul a arătat că există deficite importante în anumite sectoare, precum producția de carne de porc, dar și în capacitatea de procesare, ceea ce face ca România să exporte materie primă și să importe produse finite.

Șeful Executivului a evidențiat importanța investițiilor care să sprijine diversificarea producției, dezvoltarea infrastructurii agricole moderne și asocierea producătorilor locali, pentru a spori competitivitatea pe piață.

Citește și: Bolojan, discuții cu marii producători agricoli. Guvernul vrea promovarea produselor românești pe piețele externe

Comisarul european Christophe Hansen a prezentat măsurile propuse pentru protejarea fermierilor europeni și pentru sprijinirea dezvoltării zonelor rurale, astfel încât acestea să devină mai atractive pentru noile generații. Accentul este pus pe susținerea fermelor mici și de familie, stimularea tinerilor fermieri, precum și sprijinirea exploatațiilor mari, inclusiv prin investiții în tehnologii moderne, cum ar fi sistemele de irigații, conform sursei citate.

Premierul a arătat că este esențial ca viitoarea Politică Agricolă Comună să rămână echilibrată și să beneficieze de un buget adecvat, în condițiile în care unele state membre propun diminuarea fondurilor europene.

Bolojan a subliniat că regulile de accesare a finanțărilor trebuie să fie realiste și adaptate nivelului de dezvoltare al fiecărui stat, pentru a asigura protecția fermierilor și accesul efectiv la resursele disponibile. De asemenea, România consideră că fondurile de coeziune și cele dedicate PAC trebuie să rămână distincte, având roluri complementare.

Pachetul de propuneri privind Cadrul Financiar Multianual 2028–2034 a fost publicat de Comisia Europeană la 16 iulie 2025, iar negocierile urmează să se desfășoare pe parcursul a aproximativ doi ani.

Editor : Ana Petrescu

