Ilie Bolojan, întâlnire cu delegația J.P. Morgan la Palatul Victoria: România rămâne atractivă pentru investitori

Data publicării:
bolojan jp morgan
Premierul Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu o delegație de investitori internaționali. Sursa foto: gov.ro

Prim-ministrul Ilie Bolojan a discutat, luni, la Palatul Victoria cu o delegație de investitori internaționali coordonată de J.P. Morgan, despre stabilitatea fiscală, reformele economice și oportunitățile de creștere care mențin România pe radarul piețelor financiare.

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi o întâlnire cu o delegație de investitori internaționali, coordonată de J.P. Morgan, aflată într-o vizită de lucru în mai multe state din Europa Centrală și de Est, transmite, luni, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Discuțiile au vizat situația fiscal-bugetară a României și măsurile pe care Guvernul le implementează pentru corectarea dezechilibrelor și consolidarea stabilității economice, conform sursei citate.

Reprezentanții delegației au subliniat că România rămâne o țară de interes pentru piețele financiare, remarcând atât oportunitățile de creștere, cât și necesitatea unor politici clare de responsabilitate fiscală. Un alt punct de interes a fost stabilitatea politică internă, considerată esențială pentru continuitatea reformelor și pentru menținerea predictibilității în mediul economic.

„În acest context, Guvernul a prezentat pachetele de măsuri aflate în curs de implementare și pregătire, precum și modul în care acestea răspund atât cerințelor de responsabilitate fiscală, cât și nevoii de a menține încrederea investitorilor și a partenerilor internaționali. Astfel de întâlniri periodice, precum cea de astăzi, arată interesul constant al mediului investițional pentru România și confirmă că direcția de responsabilitate bugetară este privită ca esențială pentru viitorul țării”, se arată în comunicatul de presă.

La întrevederea de la Palatul Victoria, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan au participat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și consilierul onorific în Cancelaria Prim-Ministrului, Ionuț Dumitru.

Editor : M.I.

