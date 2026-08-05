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Ilie Bolojan, întâlnire cu patronatele la Palatul Victoria. Ce au discutat despre taxe, energie și investiții

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Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții Confederației Patronale Concordia. Foto: gov.ro
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Din articol
Promisiuni privind energia și scăderea prețurilor Digitalizare și combaterea evaziunii fiscale

Premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit, miercuri la Palatul Victoria, cu reprezentanții Confederației Patronale Concordia, alături de care a discutat despre măsurile fiscal-bugetare, situația din sectorul energetic, digitalizarea administrației și soluțiile pentru creșterea competitivității economiei. La finalul întrevederii, acesta a susținut că Guvernul va continua dialogul cu mediul de afaceri și a afirmat că investițiile în energie, reducerea deficitului bugetar și accelerarea digitalizării sunt priorități pentru perioada următoare.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, reprezentanții Concordia au prezentat principalele provocări cu care se confruntă companiile, inclusiv presiunile concurențiale, costurile ridicate și nevoia unor măsuri care să stimuleze competitivitatea economiei.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că dezvoltarea economică depinde de stabilitatea finanțelor publice și de reducerea deficitului bugetar.

„Dezvoltarea economiei și creșterea competitivității depind de consolidarea finanțelor publice, reducerea deficitului bugetar, gestionarea responsabilă a resurselor publice, accelerarea absorbției fondurilor europene și întărirea încrederii investitorilor în economia românească”, a subliniat premierul.

Promisiuni privind energia și scăderea prețurilor

Un subiect important al discuțiilor l-a reprezentat sectorul energetic. Șeful Executivului a susținut că actualele dificultăți pot fi depășite prin investiții și modernizarea infrastructurii.

„Actualele provocări pot fi depășite printr-o abordare integrată, bazată pe investiții în capacități de producție și stocare, modernizarea rețelelor și implementarea soluțiilor inteligente de gestionare a consumului”, a declarat Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, programele aflate în pregătire urmăresc „creșterea eficienței și competitivității sistemului energetic și crearea, pe termen mediu și lung, a condițiilor pentru reducerea prețurilor la energie”.

Digitalizare și combaterea evaziunii fiscale

În cadrul întâlnirii au fost discutate și măsuri pentru accelerarea digitalizării administrației, inclusiv dezvoltarea unor soluții informatice care să contribuie la reducerea evaziunii fiscale, simplificarea relației dintre stat și mediul de afaceri și creșterea eficienței serviciilor publice.

De asemenea, au fost analizate costurile de finanțare și măsurile necesare pentru susținerea competitivității economiei românești.

La finalul întâlnirii, premierul a transmis că Executivul va continua dialogul cu reprezentanții mediului de afaceri.

„Este importantă o colaborare constantă între Guvern și mediul de afaceri, în vederea identificării unor soluții care să răspundă provocărilor economice și să ofere un cadru cât mai predictibil pentru investiții”, a afirmat Ilie Bolojan.

Editor : Ana Petrescu

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