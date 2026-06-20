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Importurile de gaze au explodat cu aproape 47%, în timp ce producția internă a scăzut în primele patru luni ale anului (INS)

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conducte de gaze inquam octav ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Producția de gaze naturale a României a scăzut ușor în primele patru luni ale anului 2026, în timp ce importurile au înregistrat un salt de aproape 47% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Pe termen mediu, autoritățile estimează însă o creștere a producției interne și o reducere graduală a dependenței de importuri.

Pe de altă parte, în intervalul ianuarie-aprilie 2026, importurile de gaze naturale au crescut cu 46,8% (plus 397.500 tep) faţă de aceeaşi perioadă din 2025, depăşind 1,246 milioane tep, scrie Agerpres.

Conform estimărilor Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP), producţia de gaze naturale ar urma să crească, până în 2027, cu un ritm mediu anual de 1,7%. Astfel, în ultima Prognoză a echilibrului energetic, pentru 2026 este estimată o producţie de 7,907 milioane tep (plus 1,5%) şi pentru 2027 o producţie de gaze naturale de 8,176 milioane tep (plus 3,4%).

În ceea ce priveşte importurile, se aşteaptă o tendinţă de reducere, cu un ritm mai pronunţat la orizontul anului 2027 (de minus 6%), în concordanţă cu avansul producţiei, prin intrarea în exploatare a unor noi capacităţi, dar luând în considerare şi o menţinere a tranzitului către pieţe externe.

CNSP estimează pentru 2026 importuri de gaze naturale de 2,150 milioane tep (-2,7%) şi pentru 2027 de 2,022 milioane tep (-6%).

Editor : Ana Petrescu

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