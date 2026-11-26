Parlamentul European a votat amânarea cu doi ani a cerințelor de raportare și monitorizare a emisiilor de metan pentru importurile de țiței, gaze naturale și cărbune, a anunțat europarlamentarului PNL Virgil Popescu. Liberalul a adăugat că decizia oferă partenerilor comerciali ai Uniunii Europene mai mult timp pentru a se conforma regulilor și reduce riscul unor probleme de aprovizionare și al creșterii prețurilor la energie.

Virgil Popescu, negociator al Grupului PPE în Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) pentru acest dosar, a salutat votul din Parlamentul European.

„Amânarea cu doi ani a cerințelor de raportare și monitorizare a emisiilor de metan pentru importuri, prevăzută de Regulamentul privind metanul, reprezintă o soluție pragmatică și echilibrată”, a transmis europarlamentarul, joi într-o postare pe Facebook.

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Acesta a precizat că regulile nu sunt suspendate, ci li se acordă un termen suplimentar pentru aplicarea eficientă.

„Normele nu sunt suspendate, ci li se oferă timpul necesar pentru a putea fi aplicate eficient", a explicat Virgil Popescu.

Eurodeputatul avertizează asupra riscului de creștere a prețurilor la energie

Potrivit europarlamentarului PNL, amânarea cerințelor este necesară pentru a evita eventuale perturbări ale aprovizionării cu energie în Uniunea Europeană.

Popescu susține că, în cazul în care furnizorii din afara UE nu ar putea respecta termenele actuale, aceștia ar putea redirecționa livrările de gaze către alte piețe, ceea ce ar reduce oferta disponibilă în Europa.

„Gospodăriile și industria din Europa au nevoie de energie sigură și la prețuri accesibile”, a afirmat liberalul.

Europarlamentarul consideră că amânarea convenită cu statele membre reduce riscul unor probleme de aprovizionare și al unor presiuni suplimentare asupra prețurilor.

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Virgil Popescu a mai afirmat că producătorii din Uniunea Europeană vor beneficia, la rândul lor, de mai mult timp pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare privind metanul.

Potrivit acestuia, măsura contribuie la asigurarea unor condiții de concurență echitabile între producătorii europeni și importatori.

Europarlamentarul a subliniat că obiectivul de reducere a emisiilor de metan rămâne în vigoare, iar partenerii comerciali ai UE vor avea la dispoziție un calendar realist pentru respectarea normelor.

După votul din Parlamentul European, acordul urmează să fie aprobat formal de Consiliul de Miniștri, înainte de publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, potrivit lui Virgil Popescu.

Editor : A.P.