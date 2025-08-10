Live TV

Video Impozitele auto ar putea crește cu până la 30% de anul viitor. Proprietarii de mașini vechi, cei mai afectați

Data publicării:
Vintage old car emits pollutant out of the exhaust
Măsura este solicitată de Comisia Europeană. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Proprietarii de mașini mai vechi de 15 ani, cu norme de poluare Euro 4, Euro 3 sau inferioare, riscă să plătească impozite auto mult mai mari începând de anul viitor. În cazul acestor vehicule, taxele ar putea fi chiar de două sau trei ori mai mari decât în prezent, potrivit principiului „poluatorul plătește”.

În prezent, impozitul auto este calculat pe baza formulei de 10 lei pentru fiecare 200 cm³. Dacă va fi introdus și criteriul suplimentar al normei de poluare, impozitul se va indexa în funcție de vechimea și gradul de emisii al mașinii.

De exemplu, în acest moment, un autoturism cu o capacitate cilindrică între 1.400 și 1.600 cm³ are un impozit anual de 80 de lei. Din 2026 însă, dacă noul criteriu va fi aplicat, suma ar putea depăși 130 de lei.

Măsura este solicitată de Comisia Europeană pentru a combate poluarea și a reduce deficitul bugetar. Datele oficiale arată că, din cele aproximativ 9 milioane de mașini înmatriculate în România, aproape o treime au normă de poluare Euro 4 și o vechime de până la 19 ani.

Cele mai afectate vor fi, astfel, mașinile vechi și mai puțin eficiente din punct de vedere ecologic, pentru care impozitele vor crește cel mai mult.

