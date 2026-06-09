Șeful ANAF, Adrian Nica, a declarat marți, în Parlament, că instituția încearcă să combată cazurile de corupție din interior și să îmbunătățească gradul de colectare a taxelor, în contextul reorganizării anunțate de Ministerul Finanțelor. Oficialul a vorbit și despre deficitul de TVA, digitalizarea Fiscului și controalele privind averile nejustificate.

„Să știți că în ANAF nu toți sunt hoți. Mi-aș dori ca toți acei colegi, puțin la număr dacă or fi, care aruncă o pată neagră pe obrazul instituției, să gândească de 100 de ori înainte să o facă. Noi, ori de câte ori depistăm astfel de comportamente, le facem sesizare prin structurile abilitate”, a declarat Adrian Nica, întrebat cum poate fi combătută implicarea unor funcționari ANAF în scheme de evaziune fiscală.

Șeful Fiscului a susținut că instituția a început să recupereze din decalajul uriaș de TVA și că încasările s-au îmbunătățit în ultimele luni.

„Discuția vizavi de 30% e o discuție veche, vizavi de gap-ul de TVA. În ceea ce privește colectarea gap-ului de TVA și corectarea TVA în general, suntem pe un drum bun. Colectăm de la lună la lună mai mult. Colectarea s-a îmbunătățit, țintele ANAF pe colectare au fost atinse în fiecare lună, dar mai e mult de lucru, mai ales la comerțul online și în zona platformelor”, a afirmat acesta, în conferința de presă de după audierea din Parlament.

Întrebat dacă România are cea mai slabă colectare din Uniunea Europeană, șeful ANAF a răspuns: „Nu. Nu aș spune asta”.

Digitalizarea ANAF, țintă pentru 2027

Nica a vorbit și despre termenul stabilit pentru digitalizarea ANAF, spunând că obiectivul pentru 2027 este unul realist.

„E ce ne-am propus și toate documentele sunt pentru o primă închidere acum, pe PNRR, în iulie, urmând ca micile finisaje să fie finalizate până în 2027. E o țintă realistă pe care ne propunem să o atingem”, a declarat acesta.

În ceea ce privește reorganizarea instituției, șeful Fiscului a spus că procesul este într-un stadiu avansat de analiză, însă nu au fost luate toate deciziile finale: „Am cules toate datele și reorganizarea este destul de avansată pe partea de analiză. Dorim să aducem personalul din zona administrativă în partea direct productivă, de colectare taxe, și să repopulăm structurile de mari contribuabili și din Capitală, ele fiind cu deficiențe majore de personal”.

Acesta a insistat că reorganizarea nu presupune concedieri și a atras atenția asupra problemelor de personal din instituție.

„ANAF are în momentul acesta 20% posturi vacante. Nu se pune problema de a da pe cineva afară. Ritmul de plecări din ANAF e îngrijorător, iar media de vârstă, de peste 54 de ani și jumătate, iarăși e îngrijorătoare. Ne propunem ca pe partea de inspecție fiscală să centralizăm la nivel regional decizia, iar analiza de risc pe care o avem la centru să trimită riscuri clare către structurile de control, ca să colectăm mai bine”, a explicat șeful instituției.

Averile nejustificate și influencerii, în vizorul ANAF

Nica a vorbit și despre verificările privind averile nejustificate și a spus că ANAF urmărește persoanele care dețin bunuri care nu pot fi justificate prin veniturile declarate.

„Vorbim de persoane fizice cu averi nejustificate și care nu au venituri. 100 de lei venit și ți-ai luat casă de două milioane de euro. Acolo e o structură specializată de mari averi pe care ne propunem să o întărim la reorganizare, urmărind să avem cât mai multe controale”, a declarat acesta.

Șeful ANAF a explicat și cum funcționează mecanismul prin care instituția verifică proveniența averilor: „Dacă nu puteți prezenta că sursele cu care v-ați cumpărat averea sunt surse transparente, plătiți 70% din sumă. Noi accesăm toată averea pe care o aveți și o comparăm cu conturile bancare și cu veniturile declarate. După ce facem această analiză și vă identificăm, vă notificăm și vă invităm să explicați. Dacă reușiți să justificați proveniența banilor, evident că mergem mai departe și verificăm informațiile”.

Întrebat câte persoane au fost identificate în astfel de situații și ce sume au fost recuperate, șeful Fiscului a spus că ANAF va prezenta un raport în această săptămână.

„Foarte multe persoane. În cel mai scurt timp vom da un comunicat cu rezultatele pe 10 luni pe acest subiect. Până vineri”, a declarat acesta.

Nica a precizat că ANAF nu vizează anumite categorii profesionale, după ce a fost întrebat dacă influencerii vor fi verificați de instituție: „Dacă un influencer are încasări din platforme și își declară veniturile, el nu este vizat de ANAF. Dar dacă încasați doar cash și nu aveți venituri declarate, iar în același timp vă cumpărați mașini și case, atunci sunteți în vizorul structurilor ANAF”.

Întrebat despre protestele din instituțiile publice și dacă a solicitat liste cu angajații ANAF care au participat la greve, Nica a confirmat acest lucru, dar a susținut că nu este vorba despre sancțiuni.

„Da, am cerut. Nu vorbim despre sancțiuni. Orice grevă trebuie să fie în condițiile legale. În calitate de șef al instituției monitorizez orice fenomen din structurile ANAF”, a declarat acesta.

Cât despre datele privind deficitul bugetar și consumul, acesta a transmis că ANAF se concentrează pe controale bazate pe analiza de risc: „Deficitul la patru luni este de 1,17, istoric. Acestea sunt datele care vorbesc despre activitatea noastră. Dar mai sunt multe lucruri de făcut și de îmbunătățit. De aceea suntem focusați pe partea de digitalizare. Vrem ca orice control să fie un control pe baza unei analize de risc, nu control pentru că cineva a dat un telefon”.

Întrebat despre solicitările PSD privind reducerea TVA la alimente și medicamente, șeful ANAF a evitat să comenteze eventuale decizii politice: „Nu o să comentez nicio solicitare a niciunui partid. Lucrez la ANAF, nu vreau să fac comentarii. Orice decizie politică pusă în practică, ANAF o va pune în aplicare”.

Editor : A.D.