În ce domenii vor să investească americanii în România. Anunțul ministrului Finanțelor după întâlnirile de la Washington

Data publicării:
alexandru nazare la o sedinta
Alexandru Nazare. Foto: Facebook

Investitorii americani sunt interesaţi de domenii strategice precum infrastructură, energie, tehnologie şi sănătate, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, care s-a întâlnit, la Washington, cu reprezentanţii Departamentului de Comerţ al SUA dar şi cu cei ai sectorului financiar-bancar.

„Una dintre cele mai importante întâlniri pe care le-am avut zilele acestea la Washington a fost la Departamentul de Comerţ al Statelor Unite, în special cu reprezentanţii Programului pentru Dezvoltarea Dreptului Comercial (CLDP) - o structură specializată care sprijină ţările partenere în reforme legislative şi instituţionale menite să îmbunătăţească mediul de afaceri, investiţiile şi comerţul. Întâlnirea are o relevanţă aparte, întrucât marchează consolidarea dialogului cu noua administraţie de la Washington, într-un context în care România nu a mai avut, în ultima perioadă, contacte oficiale la acest nivel”, a transmis ministrul pe pagina sa de Facebook.

Acesta a subliniat că interesele americanilor se concentrează pe domenii strategice ale țării noastre. „Am prezentat oportunităţile de investiţii pe care România le oferă, în special prin parteneriate public-private, iar interesul american s-a concentrat asupra unor domenii strategice”:

  • infrastructură - modernizarea reţelelor de transport şi logistică;
  • energie - diversificare şi securitate energetică;
  • tehnologie - inovaţie şi digitalizare;
  • sănătate - spitale şi infrastructură critică.

El a subliniat că, pentru România, această deschidere înseamnă mai mult decât capital şi know-how, respectiv consolidarea parteneriatului economic cu Statele Unite, deschiderea către noi investiţii şi locuri de muncă şi confirmarea poziţiei ţării de partener strategic şi de încredere în regiune.

Ministrul Finanţelor a precizat, totodată, că reprezentanţii Departamentului de Comerţ al SUA vor organiza la Bucureşti, în următoarele trei luni, mai multe evenimente pentru a sprijini atragerea de investiţii de către România. Totodată, acesta a precizat că este prima vizită la Washington la nivel de ministru din luna noiembrie a anului trecut şi până în prezent.

„Am avut contacte atât cu parteneri instituţionali, cu Departamentul de Comerţ, dar şi cu sectorul financiar-bancar care pentru Ministerul de Finanţe est extrem de important. La Departamentul de Comerţ a fost vorba de o întâlnire în care, practic, reluăm relaţia cu aceştia, relaţie pe care am construit-o în ultimii doi ani prin evenimente atât în Europa cât şi în SUA pe proiecte de investiţii, pe PPP-uri, pe atragerea de investiţii străine. Practic e o nouă ipostază, dar mult mai puternică, în care din poziţia de ministru, putem să continuăm aceste proiecte la un nivel mult mai înalt”, a transmis ministrul Finanțelor.

„În următoarele trei luni de zile vor participa la mai multe evenimente pe care le vor organiza la Bucureşti, în Ministerul Finanţelor, tocmai pentru a ne sprijini să atragem investiţii şi pentru a aduce expertiza lor atât de importantă în aceste proiecte complexe de parteneriat public-privat de care avem nevoie în primul rând pentru că ei pot să aducă alţi investitori în România. În momentul când avem proiect identificate, ei sunt cei care vor aduce şi capitalul, să investească, să vină, să participe la astfel de proiecte în parteneriat public-privat”, a susţinut Alexandru Nazare.

Editor : M.I.

