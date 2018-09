Încă o demisie la vârf în Tesla. „Mi-am anunţat echipa că voi pleca”

Vicepreşedintele Tesla pentru operaţiuni şi finanţe la nivel global, Justin McAnear, va pleca din companie la începutul lunii octombrie, el fiind al patrulea membru de rang înalt al departamentului financiar care părăseşte producătorul american de automobile electrice, relatează Business Insider.

„În urmă cu câteva săptămâni, mi-am anunţat echipa că voi pleca de la Tesla, pentru că am şansa să preiau funcţia de director financiar la o altă companie. M-am bucurat de timpul petrecut la Tesla şi am un mare respect pentru colegii mei şi munca pe care o fac, dar este o oportunitate pe care nu o pot ignora. Orice alte speculaţii legate de motivul plecării mele sunt incorecte. Am colaborat cu echipa pentru a asigura o tranziţie fără probleme până în ultima zi în companie, pe 7 octombrie, şi mai mulţi membri ai echipei se implică pentru a-mi suplini activitatea”, a afirmat McAnear într-un comunicat al Tesla.

Îninte de a se alătura Tesla, în 2015, McAnear a lucrat la Apple şi la Johnson & Johnson, potrivit paginii sale pe LinkedIn.

Mai mulţi directori au plecat de la Tesla în acest an, dar un purtător de cuvânt al companiei a spus că rata plecărilor în rândul angajaţilor de la nivel de directori a scăzut cu peste 10% în ultimele 12 luni.

Săptămâna trecută, trei directori de rang înalt au plecat din companie: fostul director pentru resurse umane Gabrielle Toledano, fostul manager contabil Dave Morton şi fostul director pentru comunicare Sarah O'Brien (plecarea acesteia a fost anunţată în luna august, dar ultima zi de lucru în companie a fost vineri).

McAnear este al patrulea membru de rang înalt al departamentului financiar care pleacă în acest an, după Dave Morton, fostul manager contabil Eric Branderiz şi fostul trezorier şi vicepreşedinte pentru finanţe Susan Repo.

