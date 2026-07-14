„Încă un nou jalon PNRR îndeplinit”. Irinel Darău anunță o investiție de peste 17 milioane de euro în digitalizarea instituțiilor

România a îndeplinit un nou jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care vizează transformarea digitală a instituțiilor publice prin introducerea tehnologiilor de automatizare a proceselor de lucru (RPA), a anunțat ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău. Potrivit acestuia, investiția depășește 17 milioane de euro și are ca obiectiv reducerea birocrației și scurtarea timpului de răspuns pentru cetățeni.

„Încă un nou jalon PNRR îndeplinit: pentru transformarea digitală a instituțiilor publice! Acest jalon vizează introducerea tehnologiilor de automatizare a proceselor de lucru (RPA), adică soluții software care preiau sarcini repetitive și consumatoare de timp din instituțiile publice. Mai simplu spus: înlocuim munca repetitivă și consumatoare de timp cu procese automatizate, astfel încât funcționarii publici să se poată concentra pe ceea ce contează cu adevărat, iar cetățenii să primească răspunsuri mai repede și mai ușor”, a scris ministrul, într-o postare pe Facebook.

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Acesta a precizat că proiectul este deja în desfășurare și că până în prezent au fost implementate peste o sută de procese automatizate, urmând ca numărul acestora să fie aproape dublat.

„Până acum, au fost livrate 124 de procese automatizate în instituțiile publice, iar proiectul continuă până la implementarea a 240 de procese. Vom înființa și un Centru de Excelență la ADR, care va pregăti specialiști și va asigura dezvoltarea acestor soluții în următorii ani. Rezultatul pentru cetățeni este unul foarte concret: timp de așteptare mai scurt, mai puține erori și servicii publice mai predictibile și mai eficiente. Investiția de peste 17 milioane de euro din PNRR nu vizează tehnologie de dragul tehnologiei, ci oferă respect din partea statului pentru timpul oamenilor. Mai puțină birocrație, mai puțin timp pierdut și mai multe servicii publice care funcționează: aceasta este definiția eforturilor de digitalizare a administrației publice. Continuăm în același ritm alert și susținut până la finalizarea ultimelor obiective asumate de MEDAT în Planul Național de Redresare și Reziliență”, a explicat Darău.

Editor : A.D.