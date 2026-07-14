Live TV

„Încă un nou jalon PNRR îndeplinit”. Irinel Darău anunță o investiție de peste 17 milioane de euro în digitalizarea instituțiilor

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - COTROCENI - DEPUNERE JURAMANT - MINISTRI - 23 DEC 20
Irineu Darău, ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

România a îndeplinit un nou jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care vizează transformarea digitală a instituțiilor publice prin introducerea tehnologiilor de automatizare a proceselor de lucru (RPA), a anunțat ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău. Potrivit acestuia, investiția depășește 17 milioane de euro și are ca obiectiv reducerea birocrației și scurtarea timpului de răspuns pentru cetățeni.

„Încă un nou jalon PNRR îndeplinit: pentru transformarea digitală a instituțiilor publice! Acest jalon vizează introducerea tehnologiilor de automatizare a proceselor de lucru (RPA), adică soluții software care preiau sarcini repetitive și consumatoare de timp din instituțiile publice. Mai simplu spus: înlocuim munca repetitivă și consumatoare de timp cu procese automatizate, astfel încât funcționarii publici să se poată concentra pe ceea ce contează cu adevărat, iar cetățenii să primească răspunsuri mai repede și mai ușor”, a scris ministrul, într-o postare pe Facebook. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Acesta a precizat că proiectul este deja în desfășurare și că până în prezent au fost implementate peste o sută de procese automatizate, urmând ca numărul acestora să fie aproape dublat.

„Până acum, au fost livrate 124 de procese automatizate în instituțiile publice, iar proiectul continuă până la implementarea a 240 de procese. Vom înființa și un Centru de Excelență la ADR, care va pregăti specialiști și va asigura dezvoltarea acestor soluții în următorii ani. Rezultatul pentru cetățeni este unul foarte concret: timp de așteptare mai scurt, mai puține erori și servicii publice mai predictibile și mai eficiente. Investiția de peste 17 milioane de euro din PNRR nu vizează tehnologie de dragul tehnologiei, ci oferă respect din partea statului pentru timpul oamenilor. Mai puțină birocrație, mai puțin timp pierdut și mai multe servicii publice care funcționează: aceasta este definiția eforturilor de digitalizare a administrației publice. Continuăm în același ritm alert și susținut până la finalizarea ultimelor obiective asumate de MEDAT în Planul Național de Redresare și Reziliență”, a explicat Darău. 

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Fritz, despre amenințarea lui Grindeanu privind legile din PNRR: „Vor capul lui Bolojan...
George Simion.
2
Simion pune o primă condiție în schimbul unei colaborări cu PSD: „Asta e soluția dacă vor...
Mirela Nemțanu, la emisiunea În Fața Ta.
3
Mirela Nemțanu, despre cazul Viorel Pașca: „Statul a participat, nu ca spectator, a fost...
Zbor de patrulare al SUA în zona Golfului. Foto: CENTCOM/X
4
Tensiuni maxime. Trump insistă că Srâmtoarea Ormuz este deschisă, Iranul susține că a...
Ilham Aliev
5
„Am fost o colonie”. Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz
A stat în Loja Regală, lângă Simona Halep și partenerul ei, și a ajuns "de nerecunoscut"
Digi Sport
A stat în Loja Regală, lângă Simona Halep și partenerul ei, și a ajuns "de nerecunoscut"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sfanta ana cseke atttila
Cseke Attila: Într-o săptămână vom atinge jalonul PNRR de 4.500 de locuri noi în creşe
BUCURESTI - PARCHETUL GENERAL - USR - PLANGERE PRIM MINISTRU - 30 DEC 2024
Darău îl acuză pe fostul șef ADR că a plătit salarii din bani europeni. „A pierdut 14,7 milioane lei din PNRR”
parchetul 20general 20piccj 205402831 20mediafax 20foto 20octav 20ganea-44861
Preşedintele ADR i-a făcut plângere penală pentru abuz în serviciu fostului şef al instituţiei. Reacția ministrului Darău
Ministrul Muncii, Florin Manole
Florin Manole va preda proiectul legii salarizării ministrului interimar Dragoș Pîslaru: „Nimeni nu va pierde din venituri”
oana gheorghiu
Oana Gheorghiu, replică pentru PSD în disputa privind listarea companiilor de stat: „Activitatea mea a deranjat mulți băieți deștepți”
Recomandările redacţiei
psd
Social-democrații cer Guvernului „să accepte condițiile puse de PSD”...
Iran US
Noi explozii raportate de Teheran, nave atacate în Ormuz. Blocada...
BUCURESTI - AUR - SEMNARE PROTOCOL - PARTIDUL DEMOCRATIA ACASA - dan dungaciu parlament
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia...
rumen radev
Bulgaria se retrage din „Coaliția de Voință”. Rumen Radev: Nu...
Ultimele știri
Lavrov i s-a plâns omologului său din Ciad că „europenii vor să submineze înțelegerile dintre Rusia și SUA”
Un mistreț „înnebunit” a băgat patru oameni în spital, după un atac în orașul Toyota: imagini de pe camerele de supraveghere
Cum poți obține randament pentru lichiditățile companiei fără să renunți la accesul la fonduri?
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
E căsătorită, dar are voie să iasă cu alți bărbați. Cum răspunde celor care spun că își umilește soțul: "Era...
Cancan
Cu cine a fost SURPRINSĂ Andreea Ibacka după divorțul de Cabral, pe o plajă din Mamaia
Fanatik.ro
Jucătorul care a luat eventul cu Universitatea Craiova a semnat cu Gaziantep! E febleţea lui Mirel Rădoi
editiadedimineata.ro
UE și Marea Britanie sancționează Rusia pentru atacuri cibernetice. România, printre statele afectate
Fanatik.ro
Fotografia de acum 20 de ani care poate deveni finala Cupei Mondiale. Ce spune Yamal despre poza cu el...
Adevărul
Motivul pentru care Marian Ceaușescu l-a urmărit pe Ilie Bolojan cu o cușcă pe stradă. Reacția premierului
Playtech
Ce s-a schimbat în averea lui Marcel Ciolacu după plecarea din Guvern. Câți bani are în conturi și ce datorii...
Digi FM
Scene halucinante la casa de marcat. Oana Zamfir, martoră la o discuție ireală: I-aș împușca pe toți
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Petiția "Argentina, OUT de la Cupa Mondială" și-a atins obiectivul: peste 5.000.000 de oameni au semnat-o
Pro FM
Jennifer Lopez, moment de divă în balconul hotelului de la Paris. A făcut furori în ținute super decoltate...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sam Neill, o viață amoroasă tumultuoasă. Actorul a avut două căsnicii, și-a dat un fiu spre adopție și...
Adevarul
La ce facultate să dai admiterea, dacă vrei un salariu peste medie după absolvire: „Consecințele unei alegeri...
Newsweek
Parlamentul, aviz pozitiv pentru creșterea unor pensii. Trebuie depusă o simplă cerere să iei banii
Digi FM
Ada Galeș, mărturisiri dureroase după ce a pierdut o sarcină: „Rațiunea nu mai ajută cu nimic!” Anul trecut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
De ce acest teckel nu se atinge de mâncare imediat. Refuză să mănânce până când stăpâna lui face un gest...
Film Now
Ruptură definitivă în familia lui Brad Pitt. Cel mai nou gest al copiilor săi readuce în prim-plan tensiunile...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...