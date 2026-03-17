Încă un pas spre OCDE: România a obținut ultimul aviz necesar Ministerului Finanțelor. Nazare: „Cel mai dificil pas a fost închis”

Alexandru Nazare
Ministerul Finanţelor a obţinut al treilea şi ultimul aviz formal necesar în procesul de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), a anunţat marţi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, în cadrul unui eveniment de specialitate.

Potrivit acestuia, avizul vizează studiul economic realizat de OCDE şi reprezintă „cel mai greu, cel mai important şi ultimul” pas din etapa tehnică a procesului de aderare.

„Am obţinut al 23-lea aviz formal. Ministerul de Finanţe a avut 3 avize formale de obţinut şi l-am obţinut pe ultimul. Practic, închidem procesul de pregătire printr-un efort susţinut în ultimele 8 luni”, a declarat Alexandru Nazare, citat de Agerpres. 

Investiţii mai mari şi costuri mai mici pentru România

Ministrul Finanţelor a subliniat că aderarea la OCDE ar putea avea efecte directe asupra economiei, în special prin atragerea investiţiilor străine: „Foarte multe fonduri de investiţii au în mandate obligaţia ca statele în care investesc să fie membre OCDE. Aderarea va însemna investiţii în plus pentru România”.

În plus, acesta a arătat că statutul de membru ar contribui la stabilizarea costurilor de finanţare ale statului, cu efecte asupra primei de risc şi asupra costurilor cu datoria publică.

Deşi avizul obţinut marchează un moment important, procesul nu este complet încheiat. Potrivit ministrului, mai sunt încă două avize de obţinut, însă acestea nu vizează direct România.

Autorităţile speră ca aceste etape să fie finalizate până în iunie, termen indicat recent de secretarul general al OCDE, Mathias Cormann.

La rândul său, acesta a declarat că invitaţia oficială de aderare pentru România ar putea fi transmisă în vara acestui an.

OCDE avertizează asupra riscurilor fiscale

În studiul economic dedicat României, OCDE a atras atenţia că finanţele publice s-au deteriorat semnificativ, ceea ce ridică riscuri pentru sustenabilitatea pe termen lung.

Organizaţia recomandă creşterea eficienţei cheltuielilor publice, extinderea bazei de impozitare şi îmbunătăţirea colectării taxelor.

Totodată, OCDE consideră că reforma pensiilor reprezintă un pas pozitiv, în special prin creşterea vârstei de pensionare pentru femei şi limitarea pensiilor speciale.

Raportul mai evidenţiază că România se confruntă cu presiuni crescute pentru majorarea cheltuielilor în domenii esenţiale precum sănătatea, educaţia şi asistenţa socială, dar şi pentru susţinerea inovării.

În acelaşi timp, ponderea salariilor din sectorul public în bugetul de stat este în creştere, ceea ce impune un control mai strict al cheltuielilor.

Ministrul Finanţelor a reiterat că România vizează un deficit bugetar de 6,2% la finalul anului 2026, nivel care ar readuce ţara pe traiectoria fiscală asumată.

„Intrăm într-o normalitate şi ieşim din zona de derapaj în care am intrat în 2024”, a concluzionat acesta.

