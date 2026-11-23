Finanțarea investițiilor, digitalizarea și energia sunt esențiale pentru dezvoltarea economiei românești și reprezintă preocupări importante ale Guvernului, a afirmat premierul Luca Niculescu. Acesta a declarat, în cadrul celei de-a VII-a ediții a evenimentului ROINVEST, organizat de News.ro, că Guvernul a intrat în etapa finală de pregătire a bugetului pentru 2027. Premierul a subliniat că va fi un buget construit „cu responsabilitate”, care să susțină investițiile și revenirea economiei.

„Am remarcat temele pe care le-ați ales pentru dezbaterile din acest an: finanțarea investițiilor, digitalizarea și energia. Sunt trei domenii esențiale pentru dezvoltarea economiei românești, sunt trei dintre preocupările importante ale Guvernului. Economia României traversează, într-adevăr, o perioadă complicată. Încheiem un an dificil, marcat de presiuni bugetare și de o activitate economică mai slabă decât ne-am fi dorit, iar responsabilitatea Guvernului este să pună ordine în finanțele publice și, în același timp, să creeze condiții pentru reluarea creșterii economice. Avem nevoie de disciplină bugetară, avem nevoie de investiții, de companii care se dezvoltă, avem nevoie de locuri de muncă mai bine plătite, iar pentru asta statul și mediul de afaceri trebuie să lucreze mână în mână, cu atât mai mult cu cât estimările pentru 2027 ne dau motive de optimism și indică revenirea economiei pe creștere”, le-a declarat premierul Luca Niculescu participanților la eveniment, citat de News.ro.

Bugetul pentru 2027, în etapa finală de pregătire

Șeful Guvernului a arătat că și acum, ca prim-ministru, primește întrebări legate de economie pe care le primea și atunci când era ambasador, iar acestea nu fac referire doar la stimulentele oferite de stat, ci mai ales la stabilitatea regulilor.

„Este o întrebare cât se poate de legitimă. Investitorii au nevoie de predictibilitate, au nevoie de reguli clare, au nevoie de un stat care își respectă angajamentele și sunt lucrurile pe care vrem să le oferim prin stabilitate, echilibru și dialog. Suntem în etapa finală de pregătire a bugetului pentru 2027 și va fi un buget construit cu responsabilitate, care să susțină investițiile și revenirea economiei, în paralel cu o colectare mai bună a veniturilor și o utilizare mai eficientă a banilor publici”, a spus acesta.

Premierul a anunțat „măsuri concrete” pentru sprijinirea companiilor, care vor fi prevăzute începând de anul viitor: eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, o mai bună orientare a schemelor de sprijin pentru investiții și cercetare-dezvoltare și pregătirea Fondului RoBOOST.

Luca Niculescu a afirmat că alte obiective sunt consolidarea rolului Băncii de Investiții și Dezvoltare și folosirea resurselor publice pentru atragerea mai multor finanțări private, dar și pregătirea pentru accesarea fondurilor din viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene.

Investițiile în energie și relația Guvernului cu mediul de afaceri

Digitalizarea și energia sunt domenii-cheie avute în vedere de Guvern. În acest context, Luca Niculescu a afirmat că România trebuie să valorifice „mai bine” resursele de care dispune, indiferent de tipul acestora.

„Investițiile în producție și în rețele sunt esențiale pentru ca industria românească să aibă acces la energie la prețuri competitive și acesta este și obiectivul comitetului interministerial pe care l-am înființat la Guvern: să identificăm soluții concrete pentru ca potențialul energetic al României să se transforme într-un avantaj pentru economie și pentru cetățeni”, a adăugat prim-ministrul.

Luca Niculescu a spus că, în prima lună a mandatului său, a discutat cu numeroși antreprenori și investitori români și străini, constatând un lucru pe care îl știa deja: mediul de afaceri „nu așteaptă miracole de la stat”, ci reguli stabile, decizii coerente și mai puțină birocrație.

„Statul are datoria să elimine obstacolele inutile, să simplifice procedurile, să încurajeze investițiile, dar fabricile, liniile de producție, afacerile care creează locuri de muncă, pe acestea le construiți dumneavoastră, iar noi trebuie să vă fim parteneri și nu să vă complicăm munca. (...) Atunci când companiile românești și investitorii din România reușesc, atunci câștigăm cu toții”, a mai spus acesta.

Editor : A.D.