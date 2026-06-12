Live TV

Inflația a ajuns la 10,9% în mai 2026, arată INS. Energia electrică, chiriile și motorina conduc topul scumpirilor din ultimul an

Data publicării:
femeie cu cumparaturi in brate speriata de suma de pe bonul de casa
Imagine cu caracter ilustrativ. FOTO: Shutterstock

Inflația anuală a urcat la 10,9% în mai 2026, iar energia electrică, chiriile și motorina au consemnat cele mai mari creșteri de prețuri din ultimul an, arată datele INS. Energia electrică s-a scumpit cu peste 55%, în timp ce chiriile și motorina au înregistrat majorări de peste 40%, respectiv 36%.

„În mai 2026 inflaţia anuală atinge pragul de 10,9%. Astfel, rata anuală a inflaţiei, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 10,85%, cele mai mari creşteri de preţuri înregistrându-se la servicii, 13,53%. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 12,54%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 6,78%”, se menţionează în documentul citat.

La alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menţinut şi în acest interval tot la cafea, preţul acesteia urcând cu 21,12%, ouă, cu o creştere de 14,12%, şi carnea de bovine, care s-a scumpit cu 11,58%. Preţurile din grupa produselor din zahăr, produse zaharoase şi miere de albine au crescut cu 10,59%. Creşteri semnificative se constată şi la laptele de vacă, 11,98%, la pâine, 8,18%, şi la fructe proaspete, 7,04%, iar carnea de pasăre s-a scumpit cu 6,88%.

În categoria băuturi alcoolice, preţul berii s-a majorat, în ultimul an, cu 7,98%, iar cel al vinului cu 6,57%. Alte majorări importante a tarifelor se constată şi la peştele proaspăt (7,83%), la ulei (6,11%), la citrice (3,66%), iar brânza de vacă este mai scumpă cu 5,61%.

Totodată, există şi reduceri de preţ în mai 2026 comparativ cu mai 2025 la unele produse alimentare cum ar fi cartofi (-11,32%), fasole boabe şi alte leguminoase (-3,08%), făină (-4,38%), mălai (-5,27%) şi zahăr (-1,32%). Untul a fost mai ieftin cu doar 0,11%.

Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creşteri de preţuri în luna mai continuă să se menţină la energia electrică, al cărei tarif s-a majorat cu 55,49%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor energiei electrice.

Potrivit INS, alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la combustibili, respectiv benzină, cu 30,55%, şi la motorină, cu 36,85%. Tariful la energia termică s-a majorat cu 10,70%, cărţile, ziarele, revistele au fost mai scumpe cu 10,62%, detergenţii cu 10,19%, tutunul şi ţigările cu 7,42%. Şi medicamentele au avut preţuri mai mari cu 4,36%, iar articolele de igienă şi cosmeticele s-au scumpit şi ele cu 7,14%. În perioada mai 2026 - mai 2025, preţul gazelor a crescut cu 1,53%.

„În categoria serviciilor, cele mai mari creşteri de preţuri în mai 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 43,56%, urmate de tarifele la apă, canal şi salubritate cu 15,35%, reparaţii auto cu 15,31%, serviciile de igienă şi cosmetică cu 14,72%. Alte creşteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de confecţionat şi reparat încălţăminte şi îmbrăcăminte, 14,81%. În acelaşi timp, asistenţa medicală a devenit mai scumpă cu 12,81%, transportul urban şi-a majorat tariful cu 8,98%, iar cel rutier cu 13,18%. Singura scădere de preţ în această categorie continuă să fie înregistrată în cazul tarifelor serviciilor aeriene, care s-au diminuat faţă de anul anterior, la perioadă, cu 9,92%, iar comparativ cu luna aprilie 2026, tariful transportului aerian s-a redus cu 7,08%. Tarifele serviciilor poştale, care îşi reduseseră cotele în lunile anterioare, în mai 2026, faţă de luna similară din 2025, s-au majorat cu 9,65%”, subliniază INS.

Instituţia precizează faptul că în calculul inflaţiei începând cu luna august 2025 s-a luat în considerare încetarea schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor energiei electrice instituită prin O.U.G. nr. 6/2025, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, pentru gazele naturale, începând cu 1 aprilie a încetat plafonarea preţului pentru consumatorii casnici, fiind înlocuită cu un nou mecanism de protejare, prevăzut în OUG 12/2026.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026 şi anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârşitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Citește și PIB-ul României a scăzut cu 1,1% în T1 din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut. Cum arată economia, potrivit datelor INS

Citește și „Iubesc inflația”, spune Trump pe fondul creșterii prețurilor în contextul conflictului cu Iranul: „Va scădea. Va cădea ca o piatră”

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
1
Maria Zaharova: „Dacă R. Moldova va fi inclusă în România, va înceta să mai existe”. Ce...
Heorhii Tikhîi
2
Prima reacție a Ucrainei după ce Bulgaria a anunțat sistarea asistenței militare către...
photo-collage.png (80)
3
Meloni îndeamnă NATO să-și reconsidere cheltuielile pentru apărare: „Am văzut tancuri...
explzoie drona port constanta
4
Răspunsul NATO la cererea României privind întărirea apărării la Marea Neagră după...
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
5
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Shakira sau o sosie la deschiderea CM 2026? Experții au dat verdictul, după valul de reacții din social media
Digi Sport
Shakira sau o sosie la deschiderea CM 2026? Experții au dat verdictul, după valul de reacții din social media
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Oameni pe stradă.
Raport: Costul vieţii afectează drepturile fundamentale ale europenilor. Ce s-a scumpit cel mai mult
bani, fonduri UE, euro
Comisia Europeană propune un buget UE de aproape 200 de miliarde de euro pentru 2027. Unde vor merge cei mai mulți bani
Crestere economica
CNSP taie drastic prognoza de creștere economică pentru 2026, la doar 0,1%. Aurelian Dochia: „Va fi un an dificil pentru România”
proiecte de infrastructură și energie în regiunea Xinjiang din China
Ultima frontieră a lui Xi Jinping: Planul cu care Beijingul vrea să transforme economic o zonă uriașă din China
Cristian Păun
Cristian Păun: „Să vii acum cu o nouă lege a salarizării unitare, fără să reformezi statul român, reprezintă o problemă majoră”
Recomandările redacţiei
om cu umbrela
ANM a emis un nou cod galben de ploi torenţiale, vijelii şi grindină...
nicusor dan
POLITICO: Negocierile pentru formarea noului guvern în România se...
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
După ce a amenințat Iranul cu atacuri, Trump s-a răzgândit și anunță...
pompieri dsu
Ploile torențiale și vijeliile au provocat pagube în 15 județe și în...
Ultimele știri
„Trenurile Soarelui” 2026 au intrat în circulație. Legături directe spre litoral din toate regiunile țării
Noua metodă prin care hackerii încearcă să fure bani din conturi: campaniile de prevenire a fraudelor. Avertismentul MAI
Investițiile din economie au trecut de 41 de miliarde de lei în primul trimestru din 2026. Creșteri puternice la utilaje și construcții
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Micul dejun pe care prințul William îl mănâncă aproape zilnic. Nutriționiștii spun că îl ajută să se simtă...
Cancan
De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului
Fanatik.ro
Universitatea Craiova vrea să transfere un jucător de 1.500.000 de euro! Mihai Rotaru a pus ochii și pe...
editiadedimineata.ro
Doi bărbați români au fost găsiți vinovați de înjunghierea unui jurnalist la Londra, la ordinul Iranului
Fanatik.ro
Doliu chiar în prima zi a CM 2026! A murit campionul mondial, fost adversar al României
Adevărul
Generația care nu mai crede în economisire. Cum a apărut fenomenul „doomspending”
Playtech
Cât îi costă pe români un parlamentar? Salariu, diurnă, cazare și alte beneficii explicate pe cifre. Suma e...
Digi FM
Toni Iuruc rupe tăcerea după imaginile cu Simona Halep și milionarul Dorin Mateiu în Mykonos: „Să fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Momentul de la deschiderea Cupei Mondiale care a produs stupoare: ”Nu știu ce am privit. Pare un film horror”
Pro FM
Costum de baie, machiaj extravagant, perucă verde-albăstruie. Delia se joacă și își cucerește fanii: "Ești o...
Film Now
Cine este logodnicul lui Kate Hudson. Actrița i-a dedicat o postare dulce de ziua lui de naștere: „Cel mai...
Adevarul
Cât costă să ajungi pe podium. Antrenoare: „5.000 de euro pe lună să participi doar la 2-3 competiții”
Newsweek
LIVE Care sunt cele 2 bănci unde a intrat, deja, pensia pe card? Și în ce orașe? 2.500.000 pensionari iau bani
Digi FM
„Se stingea, nu mai era el”. Răzvan Lucescu, dezvăluiri despre ultimele luni din viața lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Cel mai mare cimitir de balene descoperit vreodată. Unele schelete au peste 5 milioane de ani
Film Now
Jane Seymour dezvăluie că rolul din Dr. Quinn i-a salvat viața într-un moment cumplit: "Eram lefteră și pe...
UTV
Simona Halep a fost surprinsă alături de un milionar român. Cine este bărbatul cu 24 de ani mai în vârstă...