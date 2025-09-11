Live TV

Inflația a urcat la aproape 10% în luna august. Care au fost cele mai mari scumpiri

Data publicării:
inflatie-1536x768
FOTO: Getty Images

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS). 

„Indicele preţurilor de consum în luna august 2025 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 102,10%. Rata inflaţiei de la începutul anului (august 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,1%. Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 comparativ cu luna august 2024 a fost 9,9%.  

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2024 - august 2025) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2023 - august 2024) a fost 5,7%”, arată comunicatul INS. 

 

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat, în august, că inflaţia va forma o „cocoaşă” în luna septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6 - 9,7%, iar la finalul anului va fi probabil peste 9%. 

„S-a calculat care este impactul şocurilor de natura ofertei cu magnitudine amplă asupra inflaţiei în acest an şi asupra inflaţiei CORE 2 ajustat. Per total 4 puncte procentuale. Acesta e motivul principal pentru care nici nu puteam să gândim o reducere de rată de dobândă. De aceea am şi folosit cuvântul amplă, o creştere amplă a inflaţiei în acest an. Două puncte procentuale din liberalizarea pieţei energiei electrice la 1 iulie. Uitându-ne pe indicele care a apărut astăzi, ceva mai mult, 2,2 puncte procentuale. 

Al doilea şoc major al TVA-ului, pe calculele noastre, asupra inflaţiei headline, inflaţia IPC, 1,6 puncte procentuale şi majorare de accize 0,4 puncte procentuale. Patru puncte procentuale calculate săptămâna trecută, 4,2 - 4,3 puncte procentuale după datele pe care le avem astăzi. Şi pe inflaţia CORE 2 ajustat impactul este major. 

Trei şocuri majore care vor fi resorbite în perioada următoare dacă evităm efectele secundare, deteriorarea aşteptărilor inflaţioniste nu este uşoară după asemenea creşteri de preţuri. Aceasta e prognoza. 

Avem o cocoaşă frumuşică, ca să zic aşa şi ea e chiar ceva mai mare. Deci, în septembrie, când probabil va fi vârful, în loc de 9, probabil că va fi în jur de 9,6 - 9,7, vârful de inflaţie, după care urmează o absorbţie treptată a acestor şocuri. 

Într-adevăr, în prognoza noastră, la sfârşitul anului viitor, inflaţia nu numai că va intra în intervalul ţintit, dar va fi chiar mai scăzută decât inflaţia prognozată în runda precedentă, în raportul precedent de inflaţie”, a explicat Mugur Isărescu, la conferinţa de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflaţiei din 12 august. 

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere la 8,8% prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025, „probabil peste 9%”, de la 4,6% anterior, şi anticipează că aceasta va ajunge la 3% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară.  

De la 1 august, România aplică o cotă standard de TVA în creştere la 21%, de la 19% anterior, şi doar o sigură cotă redusă, de 11%. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
1
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
2
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
drone polonia
3
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
donald trump la birou
4
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19...
femeie pleaca cu valiza spre avion
5
Cazul angajaților care făceau cursuri la Nisa, pe bani publici. Ministru: „2.400 € pentru...
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
Digi Sport
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Tancuri Polonia
Cea mai mare armată din Europa arată bine doar pe hârtie. „Avioanele...
Charlie Kirk, Close Trump Ally, Assassinated at Utah University, Orem, USA - 10 Sep 2025
Cine a fost Charlie Kirk, activistul apropiat de Donald Trump care a...
primar
Primării „umplute” cu posturi din pix și primari bulversați de...
Screenshot 2025-09-11 090032
Accident grav în Cluj-Napoca: Un TIR a intrat într-un bloc
Ultimele știri
Pericolul venit de pe front: cum au ajuns dronele rusești să amenințe aviația civilă a Europei
Momentul în care Ucraina a atacat cu o dronă o navă de război a Rusiei, extrem de rară, într-un port de la Marea Neagră
O comisie parlamentară din Franța recomandă interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
receptie hotel
Peste 7,6 milioane de turişti s-au cazat în hotelurile și pensiunile din România, în primele 7 luni. Din ce țări provin aceștia
medicamente pe o masa
Revizuirea prețurilor medicamentelor din SUA amenință accesul la medicamente în Europa
tuns la salon de infrumusetare
Mersul la salon a devenit un lux. Cu cât s-au majorat tarifele pentru serviciile de înfrumusețare. Clientă: „E consistentă creșterea”
economie bani crestere salariu foto ins insse ro 06 08 2015
Creștere firavă a economiei României, anunțată de INS: doar 0,3%. Cât de aproape suntem de recesiune
Rata creșterii prețurilor în România a fost de 4,8 % în septembrie. Deși în scădere, rămâne cea mai mare din Uniunea Europeană, conform Eurostat.
Rata anuală a inflației a crescut cu aproape 8% față de anul trecut. Tarife mai mari cu 63% la energie și fructe mai scumpe cu 40%
Partenerii noștri
Pe Roz
„Țineți-mă în viață!” De ce și-a dorit cu ardoare regina Elisabeta a II-a să mai trăiască după ce a fost...
Cancan
Creierul afacerii “Air cocaine” de 20 mil.€ a aterizat în România! Coincidenţă? Greu de crezut: Frank Colin a...
Fanatik.ro
Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a făcut infarct! Care este starea lui de sănătate
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
Cine va fi noul selecționer dacă Mircea Lucescu va pleca? Lista de 3 nume a lui Răzvan Burleanu. Exclusiv
Adevărul
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Playtech
Cum îţi dai seama că uleiul de măsline este unul de calitate, în magazin? Detaliile care trebuie să fie...
Digi FM
Cine este soția lui Gheorghe Zamfir, mai tânără cu 44 de ani decât artistul
Digi Sport
Fără dubii: după ce s-a spus că l-a părăsit pe Yamal, a rupt tăcerea despre relația cu starul Barcelonei
Pro FM
Lidia Buble, agresată în București de cine nici nu s-ar fi așteptat: "Am luat bătaie cu mătura la prima oră...
Film Now
Ce se știe despre cei trei copii ai lui Rowan Atkinson. Cea mai mică fiică a lui Mr. Bean are doar șapte ani
Adevarul
Europa ne oferă miliarde pentru apărare și dezvoltare, însă putem să-i luăm? Rețeta succesului dată de...
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.600.000 pensionari. La ce oră alimetează vineri cardurile
Digi FM
"Gloată troglodită, gujați și gușate". Maia Morgenstern, supărată după ce fiica ei, proaspăt mămică, a fost...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Eric Stonestreet, Cam din "Modern Family", s-a căsătorit. Cine e soția lui, Lindsay, care nu are nicio...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea