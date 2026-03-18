Inflația din România, în scădere la 8,3% în februarie. Țara rămâne însă pe primul loc în UE, mult peste media de 2,1%

Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a urcat la 2,1% în luna februarie, de la 2% în ianuarie, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat. În continuare, România este țara cu cea mai ridicată inflație din blocul comunitar, cu un avans anual al prețurilor de 8,3%.

În rândul statelor membre, cele mai scăzute rate ale inflației au fost raportate în Danemarca (0,5%), Cipru (0,9%) și Cehia (1%). La polul opus, după România, se situează Slovacia (4%) și Croația (3,9%).

Comparativ cu luna ianuarie 2026, rata anuală a inflației a scăzut în 11 state membre, inclusiv în România (de la 8,5% la 8,3%), a rămas stabilă în patru țări și a crescut în 12 state din Uniunea Europeană.

Zona euro se apropie de ținta BCE

În zona euro, inflația anuală a crescut la 1,9% în februarie, de la 1,7% în luna precedentă, apropiindu-se de ținta pe termen mediu de 2% stabilită de Banca Centrală Europeană (BCE).

Principalele contribuții la inflația din zona euro au venit din sectorul serviciilor, care a adăugat 1,54 puncte procentuale la rata anuală, urmat de alimente, alcool și tutun, cu 0,48 puncte procentuale. În schimb, prețurile la energie au avut un efect de temperare, scăzând cu 0,30 puncte procentuale.

În același timp, inflația de bază (core inflation), indicator atent monitorizat de BCE, a crescut la 2,4% în februarie, de la 2,2% în ianuarie.

Situația din România: scădere ușoară, dar nivel ridicat

Datele publicate anterior de Institutul Național de Statistică (INS) arată că rata anuală a inflației în România a coborât ușor la 9,31% în februarie, de la 9,62% în ianuarie.

Cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate la servicii, cu un avans de 11,37%, urmate de mărfurile nealimentare (9,41%) și cele alimentare (7,89%).

Potrivit INS, indicele prețurilor de consum în februarie, comparativ cu ianuarie 2026, a fost de 100,59%, ceea ce indică o creștere lunară de 0,59%. De la începutul anului, inflația a ajuns la 1,5%, iar rata medie a creșterii prețurilor în ultimele 12 luni s-a situat la 8,1%.

În ceea ce privește indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), utilizat la nivel european, rata anuală a inflației în România a fost de 8,3% în februarie 2026, iar media ultimelor 12 luni a fost de 7,3%.

Banca Națională a României (BNR) estimează o inflație de 3,9% la finalul anului 2026, în creștere față de prognoza anterioară, de 3,7%, iar pentru finalul anului 2027 anticipează o temperare până la 2,7%.

Prognoza a fost prezentată în luna februarie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, care a subliniat că traiectoria descendentă a inflației va continua, însă într-un ritm gradual.

De ce diferă datele Eurostat de cele ale INS

Diferența dintre rata inflației raportată de Eurostat (8,3%) și cea publicată de INS (9,31%) este explicată de metodologiile diferite utilizate.

Eurostat folosește indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), care permite compararea între statele UE, în timp ce INS calculează inflația pe baza indicelui național al prețurilor de consum (IPC).

IAPC are o structură diferită a coșului de consum și exclude anumite elemente, precum unele cheltuieli legate de locuință, ceea ce poate duce la valori mai mici față de IPC.

În schimb, indicele INS reflectă mai fidel consumul gospodăriilor din România, dar nu este direct comparabil la nivel european.

