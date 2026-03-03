Live TV

Inflaţia în zona euro ar putea creşte dacă războiul din Iran se prelungeşte. Avertismentul unui oficial BCE

Data publicării:
moneda 1 euro pe bancnote de 50 de euro
Foto: Profimedia Images

Un război prelungit în Orientul Mijlociu ar putea provoca o creştere substanţială a inflaţiei în zona euro şi ar putea reduce creşterea economică, a declarat economistul-şef al Băncii Centrale Europene, Philip Lane, într-un interviu publicat marţi în Financial Times, citat de Reuters.

Războiul împotriva Iranului s-a extins luni şi nu se întrevede un sfârşit, în condiţiile în care Israelul a atacat Libanul, iar Iranul şi-a continuat atacurile asupra statelor din Golf, ceea ce a dus la o creştere de peste 10% a preţurilor petrolului.

"În mod direct, o creştere a preţurilor la energie pune presiune asupra inflaţiei, în special pe termen scurt, iar un astfel de conflict ar fi negativ pentru activitatea economică", a spus Lane. "Amploarea impactului şi implicaţiile pentru inflaţia pe termen mediu depind de amploarea şi durata conflictului", a estimat Lane, citat de Agerpres.

Analizele făcute anterior de BCE au arătat că un astfel de război ar duce la o "creştere substanţială" a inflaţiei determinate de energie şi la o "scădere bruscă" a producţiei economice, dacă ar exista o scădere persistentă a aprovizionării cu energie din regiune, a precizat Lane.

Un studiu separat realizat de BCE în luna decembrie sugerează că o creştere permanentă a preţului petrolului de asemenea amploare ar putea majora inflaţia cu 0,5 puncte procentuale şi reduce creşterea economică cu 0,1 puncte procentuale.

Inflaţia din zona euro se situează acum la 1,7%, sub ţinta BCE de 2%, ceea ce sugerează că este puţin probabil ca o uşoară creştere a preţurilor să declanşeze acţiuni de politică monetară, mai ales că politica monetară acţionează cu întârzieri mari şi este considerată neputincioasă împotriva fluctuaţiilor pe termen scurt ale preţurilor.

De asemenea, BCE tinde să ignore volatilitatea preţurilor indusă de energie, atâta timp cât fluctuaţiile nu au impact asupra aşteptărilor pe termen lung şi nu se repercutează asupra inflaţiei de bază prin efecte de runda a doua.

Pentru moment, aşteptările inflaţioniste pe termen lung nu s-au modificat, iar pieţele continuă să nu se aştepte la modificare a dobânzii de politică monetară a BCE, care se situează la 2%, pe tot parcursul anului.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
racheta balsitica lansata
2
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
profimedia-1079236515
3
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
4
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
avion f-15 in kuwait
5
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Digi Sport
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelensky la birou
Zelenski, gata să trimită experți în interceptarea dronelor în Orientul Mijlociu. Cu o singură condiție, legată de Putin
Donald Trump și premierul britanic Keir Starmer.
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
iran-teheran - 2 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. SUA au atacat peste 1.200 de ținte în primele 48 de ore. Iranul a lovit mai multe state din Orient
IRAN HORMOZGAN MINAB ELEMENTARY SCHOOL DEATH RISING
UNESCO: Bombardarea școlii din Iran, „încălcare gravă a dreptului internațional umanitar”. Aproape 150 de morți
trump
„Bombele noastre sunt mai inteligente decât preşedintele nostru”. Trump, criticat pentru că nu a vorbit despre războiul din Iran
Recomandările redacţiei
Imagine cu caracter ilustrativ. Aeroportul Henri Coandă, decolare. Foto Profimedia
Peste 300 de români au fost repatriați prin Egipt, cu două avioane...
scoala elevi vrancea
Eforturi pentru aducerea acasă a celor 28 de elevi blocați în Dubai...
zboruri dubai
28 de zboruri din sau spre București au fost anulate marți din cauza...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe...
Ultimele știri
Ministrul israelian al apărării: „Am autorizat armata să ia sub control poziţii strategice suplimentare în Liban”
Oana Țoiu, vizită la Varșovia: discuții cu omologul polonez despre securitate, parteneriatul strategic și bugetul UE
„Al Treilea Război Mondial poate izbucni în orice moment”, susține nervos Medvedev
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Eclipsa de Lună plină din Fecioară de pe 3 martie le schimbă viețile. Cele trei zodii care vor avea noroc în...
Cancan
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Fanatik.ro
Deputatul PNL care și-a petrecut ziua de naștere cu Ilie Bolojan a intrat în atenția Fiscului. Ce se întâmplă...
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Gigi Becali – Mitică Dragomir, dialog tare în direct despre FCSB. „Schimbă toată apărarea. Dar ai nevoie și...
Adevărul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Moby, legenda muzicii electronice, de la viața cu 20 de beri pe seară și droguri, la un trai "monastic"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Pro FM
Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Thailanda din cauza conflictului din Orientul Mijlociu: „Încercăm...
Film Now
Puștiul din „Adolescence” doboară recordul lui Kate Winslet. La 16 ani devine cel mai tânăr câștigător la...
Adevarul
Războiul dintre SUA și Iran lovește crunt Europa. Vești proaste pentru România: „Tabloul e și mai nefericit”
Newsweek
Ministrul muncii promitea 1.000 lei ajutor la pensie. După 24 ore nu s-au mai găsit bani. Care e reacția PSD?
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jim Carrey, apariție publică alături de iubita lui, după ani de speculații. Cu ce se ocupă Minzi, mai tânără...
UTV
Tom Holland şi Zendaya s-au căsătorit în secret. Anunţul a fost făcut pe covorul roşu de la SAG Awards