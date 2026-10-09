INS a revizuit creșterea economică din 2024, la 1,1%. Ce a susținut avansul (date definitive)

Economia României a crescut cu 1,1% în termeni reali în 2024, comparativ cu anul precedent, potrivit datelor definitive publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Avansul a fost revizuit în sus față de estimarea semidefinitivă, care indica o creștere de 0,9%. Consumul gospodăriilor a avut cea mai mare contribuție pozitivă, în timp ce investițiile și comerțul exterior au tras rezultatul în jos.

Valoarea Produsului Intern Brut a fost estimată la 1.767,5 miliarde de lei, în prețuri curente, cu 8,3 miliarde de lei peste calculul semidefinitiv.

Această sumă reprezintă valoarea nominală a economiei și include efectul creșterii prețurilor. Rata de 1,1% arată însă evoluția în termeni reali, după eliminarea influenței prețurilor.

Datele definitive au fost revizuite în urma unor îmbunătățiri metodologice și a actualizărilor efectuate în mod obișnuit de INS. Institutul a revizuit și seriile pentru perioada 2018-2023, pentru a le alinia cerințelor Eurostat.

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Consumul populației a avut cea mai mare contribuție la creștere

Cheltuielile gospodăriilor au crescut cu 5,1% față de 2023 și au adăugat 3,1 puncte procentuale la evoluția PIB. Contribuția a fost ușor mai mică decât în estimarea anterioară, când a fost calculată la 3,5 puncte procentuale.

Și consumul statului a susținut rezultatul. Cheltuielile administrațiilor publice pentru servicii individuale, precum sănătatea, educația și protecția socială, au crescut cu 5,9% și au avut o contribuție de 0,5 puncte procentuale.

În schimb, formarea brută de capital fix, indicator care măsoară investițiile în construcții, utilaje și alte active, a scăzut cu 7,3%. Contribuția sa la evoluția economiei a fost de minus 1,9 puncte procentuale, față de minus 0,7 puncte în varianta semidefinitivă.

Exporturile s-au redus cu 3,3%, iar importurile au crescut cu 3,8%. Diferența dintre cele două a avut un impact negativ de trei puncte procentuale asupra PIB. Variația stocurilor a compensat parțial aceste scăderi, cu o contribuție pozitivă de 2,4 puncte procentuale.

Construcțiile și tranzacțiile imobiliare au crescut, industria și agricultura au scăzut

Cele mai mari revizuiri au apărut în structura economiei. INS estimează acum că tranzacțiile imobiliare au crescut cu 24,8% față de 2023 și au contribuit cu 1,8 puncte procentuale la avansul PIB. Estimarea semidefinitivă indica o scădere de 0,9% și o contribuție negativă de 0,1 puncte.

Construcțiile au crescut cu 11,9%, după ce estimarea anterioară indica o scădere de 2,8%. Contribuția sectorului a fost revizuită de la minus 0,2 la plus un punct procentual.

Creșterea activității din construcții nu contrazice scăderea investițiilor totale. Cei doi indicatori măsoară lucruri diferite: primul urmărește activitatea unui sector, iar formarea brută de capital fix include ansamblul investițiilor în construcții, utilaje, echipamente și alte active.

Comerțul, transporturile, hotelurile și restaurantele au înregistrat împreună o creștere de 5,6% și au contribuit cu 1,1 puncte procentuale la rezultatul economiei. Sectorul informațiilor și comunicațiilor a avansat cu 1,2%.

La polul opus, industria s-a contractat cu 14,4% și a redus evoluția PIB cu 2,8 puncte procentuale. Estimarea anterioară indica o scădere mult mai mică, de 0,5%.

Agricultura, silvicultura și pescuitul au scăzut cu 23,8%, cu o contribuție negativă de 0,8 puncte procentuale. În varianta semidefinitivă, reculul fusese estimat la 5,7%.

Activitățile profesionale, științifice și tehnice au scăzut cu 1,8%, iar sectorul care cuprinde administrația publică, apărarea, învățământul, sănătatea și asistența socială s-a redus cu 1,9%.

Volumul impozitelor nete pe produs a crescut cu 14,6% față de 2023 și a contribuit cu 1,2 puncte procentuale la creșterea PIB. În estimarea semidefinitivă, avansul a fost calculat la 8,9%.

Editor : A.D.