INS: Chiriile, motorina și benzina s-au scumpit cel mai mult în ultimul an. Ce se întâmplă cu prețurile alimentelor

Chiriile, motorina și benzina au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri în septembrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, cu majorări de 39,46%, 37,61% și, respectiv, 28,42%, în timp ce rata anuală a inflației a ajuns la 6,61%, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).

„După trei luni de deflație, în septembrie 2026 inflația anuală își reia creșterea și atinge nivelul de 6,6%. Astfel, rata anuală a inflației, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 6,61%, cele mai mari creșteri de prețuri înregistrându-se și de această dată tot la servicii, 11,12%. În același interval de timp, prețurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 7,06%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 3,0%”, arată analiza INS, scrie Agerpres.

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Cafeaua, ouăle și uleiul comestibil, printre alimentele care s-au scumpit cel mai mult

În categoria produselor alimentare, cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la cafea, ouă și ulei comestibil.

„La alimente, cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut și în acest interval tot la cafea, prețul acesteia majorându-se într-un an cu 13,78%. Ouăle se află pe locul secund cu o creștere a prețurilor de 10,84%, în timp ce uleiul comestibil s-a scumpit cu 7,62%. În același interval de timp, laptele de vacă și-a majorat prețul cu 7,56%. La carne, scumpirile au fost de 8,5% la cea de bovine și de 3,34% atât la cea de porcine, cât și la cea de pasăre. Peștele proaspăt și-a majorat prețul cu 5,44%, iar grupa conservelor din pește cu 5,33%. Grupa produselor din zahăr, miere de albine și-a majorat tarifele cu 5,81%, comparativ cu septembrie 2025, în condițiile în care zahărul și-a diminuat tariful cu 1,67%”, precizează sursa citată.

Alte majorări de prețuri au fost consemnate la pâine, brânzeturi și băuturi alcoolice, în timp ce unele produse alimentare s-au ieftinit.

„La băuturi alcoolice, țuica și alte băuturi spirtoase au fost mai scumpe cu 5,01%, în condițiile în care vinul a fost mai scump cu 4,15%, iar berea cu 4,9%. Alte majorări de preț la alimente se pot constata la pâine, cu 4,79%, la telemeaua de vacă, cu 3,75%, și la cea de oaie, cu 3,0%. Diminuări de prețuri în septembrie 2026 față de aceeași perioadă a anului anterior se pot constata la unt, cu 0,96%, făină, cu 3,23%, și la mălai, cu 3,42%. Scăderi de preț pe parcursul unui an s-au mai înregistrat la cartofi, cu 3,64%, precum și la fructele proaspete, cu 16,69%”, mai spune documentul.

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Motorina și benzina, cele mai mari scumpiri la mărfurile nealimentare

În cazul mărfurilor nealimentare, motorina și benzina au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri, urmate de energia termică și anumite categorii de bunuri de consum.

„Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creșteri din septembrie sunt la motorină, 37,61%, urmate de cele la benzină, 28,42%. Energia electrică, până nu demult vedeta scumpirilor anuale, și-a majorat tariful (după încetarea efectului de bază ca urmare a eliminării schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor) cu doar 1,35%. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energie termică (10,70%), tricotaje (7,0%), cărți, ziare, reviste (6,36%), detergenți (6,25%), tutun și țigări (5,72%)”, potrivit analizei INS.

De asemenea, au fost consemnate scumpiri la gaze naturale, produse de igienă, cosmetice și medicamente.

„Nu în ultimul rând, și articolele de igienă și cosmeticele s-au scumpit cu 4,41%, iar medicamentele și-au majorat prețurile în septembrie cu 1,9%. În perioada septembrie 2026 – septembrie 2025, prețul gazelor a crescut cu 4,63%. O categorie insuficient remarcată până acum, ceasurile, aparatele video și articolele sportive și-au majorat prețurile într-un an cu 8,53%”, menționează sursa citată.

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Chiriile s-au scumpit cu aproape 40% într-un an

La servicii, chiriile au consemnat cea mai mare creștere anuală, de aproape 40%, fiind urmate de serviciile de apă, canal și salubritate și de abonamentele de televiziune.

„În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în septembrie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 39,46%, urmate de tarifele la apă, canal și salubritate, cu 14,11%, și abonamentele de televiziune, cu 14,02%. Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la reparații auto (8,89%), igienă și cosmetică (8,12%), serviciile de confecționat și reparat încălțăminte și îmbrăcăminte (8,40%)”, se arată în document.

Totodată, serviciile medicale, transportul și serviciile poștale au înregistrat majorări de tarife față de septembrie 2025.

„În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 8,53%, transportul urban și-a majorat tariful cu 2,46%, iar cel rutier cu 8,58%. Tarifele abonamentelor auto au crescut cu 9,77%, iar cele ale serviciilor aeriene au crescut cu 1,32% comparativ cu septembrie anul precedent, dar în acest caz se remarcă o scădere a prețurilor cu 14% față de luna august 2026. Tarifele serviciilor poștale, în septembrie 2026, față de luna similară din 2025, s-au majorat cu 9,32%, serviciile oferite de restaurante și cafenele s-au scumpit cu 6,14% într-un an, iar o cameră la hotel cu 3,47%”, precizează INS.

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INS explică efectele modificărilor privind plafonarea prețurilor la energie

Instituția menționează că, în calculul inflației, începând cu august 2025, a fost luată în considerare încetarea schemei de plafonare a prețurilor energiei electrice, instituită prin OUG nr. 6/2025, cu modificările și completările ulterioare.

În ceea ce privește gazele naturale, de la 1 aprilie 2026 a încetat plafonarea prețului pentru consumatorii casnici, aceasta fiind înlocuită cu un nou mecanism de protecție, prevăzut de OUG nr. 12/2026.

Editor : Ana Petrescu