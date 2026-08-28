INS: Managerii estimează că scumpirile vor continua până în octombrie. Cele mai mari creșteri sunt anticipate în construcții și comerț

Prețurile ar putea crește accentuat în construcții și în comerțul cu amănuntul în perioada august-octombrie 2026, în timp ce activitatea economică și numărul angajaților ar urma să rămână, în general, stabile, arată o ancheta de conjunctură realizată în luna august de Institutul Național de Statistică (INS) în rândul managerilor din economie.

În construcții sunt anticipate cele mai puternice presiuni asupra prețurilor, soldul conjunctural fiind de +41%. În schimb, volumul lucrărilor și numărul salariaților ar urma să rămână relativ stabile în următoarele trei luni, cu solduri de +4%, respectiv +2%.

Așteptări asemănătoare există și în comerțul cu amănuntul. Dintre managerii chestionați, 43% cred că prețurile vor crește și numai 3% anticipează scăderi. Diferența dintre cele două ponderi conduce la un sold conjunctural de +40%, care indică o creștere accentuată a prețurilor.

Cifra de afaceri din comerț ar urma să rămână relativ stabilă, soldul conjunctural fiind de +5%. Angajatorii se așteaptă însă la o creștere moderată a numărului de salariați, reflectată printr-un sold de +6%.

În industria prelucrătoare, managerii nu anticipează schimbări importante ale producției sau ale forței de muncă. Soldurile conjuncturale sunt de -1% pentru volumul producției și de -5% pentru numărul angajaților, valori care indică o relativă stabilitate. Prețurile produselor industriale sunt însă așteptate să crească, soldul fiind de +21%.

Și în servicii, cifra de afaceri și numărul salariaților ar urma să rămână relativ stabile, cu solduri de +1%, respectiv -2%. Pentru prețurile de vânzare sau de facturare, managerii anticipează o tendință de creștere, indicată printr-un sold conjunctural de +17%.

Astfel, managerii se așteaptă la prețuri mai mari în toate cele patru sectoare analizate de INS, dar cele mai puternice așteptări de scumpire apar în construcții și în comerț. În același timp, activitatea economică este estimată să rămână relativ stabilă, iar comerțul este singurul domeniu în care se preconizează o creștere moderată a numărului de angajați.

Ce reprezintă soldul conjunctural

INS a precizat că soldul conjunctural nu reprezintă procentul cu care prețurile, producția sau cifra de afaceri vor crește ori vor scădea. Indicatorul arată percepția managerilor și este calculat ca diferență între ponderea celor care estimează o evoluție pozitivă și ponderea celor care anticipează o evoluție negativă.

De exemplu, soldul de +40% din comerț rezultă din diferența dintre cei 43% dintre manageri care se așteaptă la creșterea prețurilor și cei 3% care estimează scăderi. Valoarea nu înseamnă că prețurile din magazine vor crește cu 40%.

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Editor : A.D.