INS: Populația României a scăzut cu 0,5% într-un an. Numărul vârstnicilor îl depășește cu 39% pe cel al copiilor

Populația României după domiciliu a scăzut la 21,56 milioane de persoane la 1 iulie 2026, cu 0,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS). În același timp, fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, iar numărul persoanelor de cel puțin 65 de ani îl depășește cu 39,2% pe cel al copiilor cu vârste între 0 și 14 ani.

Datele INS arată că populația după domiciliu a ajuns la 21.557.600 de persoane la jumătatea acestui an, cu aproximativ 114.000 mai puține decât la 1 iulie 2025.

Scăderea a fost mai accentuată în mediul urban, unde numărul persoanelor cu domiciliul înregistrat s-a redus cu 0,9%, în timp ce în mediul rural diminuarea a fost de numai 0,02%. Astfel, în orașe erau înregistrate 11,88 milioane de persoane, reprezentând 55,1% din totalul populației, iar în mediul rural 9,68 milioane.

Femeile continuă să fie majoritare, cu o pondere de 51,3%, respectiv aproximativ 11,05 milioane de persoane, față de 10,51 milioane de bărbați. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, populația feminină a scăzut cu 54.300 de persoane, iar cea masculină cu 59.600.

Numărul vârstnicilor îl depășește cu peste 1,15 milioane pe cel al copiilor

Potrivit INS, România avea la 1 iulie 2026 aproximativ 4,1 milioane de persoane cu vârste de cel puțin 65 de ani, comparativ cu 2,94 milioane de copii între 0 și 14 ani. Diferența dintre cele două categorii a ajuns astfel la peste 1,15 milioane de persoane.

Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 135,4 persoane vârstnice la 100 de copii în iulie 2025 la 139,2 persoane vârstnice la 100 de copii în iulie 2026.

În același interval, ponderea persoanelor de 65 de ani și peste a urcat de la 18,7% la 19% din populație, în timp ce proporția copiilor sub 15 ani a coborât de la 13,8% la 13,7%. Persoanele cu vârste între 15 și 64 de ani reprezentau 67,3% din total, față de 67,5% în anul precedent.

Datele indică și o creștere a vârstei populației. Vârsta medie a ajuns la 43,4 ani, cu 0,3 ani mai mult decât în iulie 2025, iar vârsta mediană a crescut cu jumătate de an, la 44,5 ani.

Persoanele între 45 și 49 de ani reprezintă cea mai numeroasă grupă de vârstă

Cea mai mare pondere în populația României după domiciliu era deținută, la jumătatea acestui an, de persoanele cu vârste între 45 și 49 de ani, care reprezentau 8,6% din total. În rândul bărbaților, proporția acestei categorii era de 9%, iar în cazul femeilor, de 8,2%.

La polul opus, copiii cu vârste între 0 și 4 ani reprezentau doar 3,9% din populație, o pondere mai mică decât cea a grupelor de 5-9 ani, de 4,9%, și 10-14 ani, de 4,8%.

Institutul Național de Statistică a precizat că datele se referă la populația după domiciliu, indicator care cuprinde persoanele cu cetățenie română și domiciliul în România, inclusiv cetățenii stabiliți în străinătate care și-au păstrat domiciliul în țară.

Prin urmare, populația după domiciliu nu trebuie confundată cu populația rezidentă, care reflectă numărul persoanelor ce locuiesc în mod obișnuit în România.

Datele pentru 1 iulie 2026 sunt provizorii și vor fi revizuite în prima jumătate a anului 2028. Informațiile detaliate până la nivel de localitate, municipiu, oraș sau comună, vor fi disponibile în baza de date TEMPO a INS de la 13 noiembrie 2026.

Editor : A.D.