Înșelătoria platformelor online de „investiții”. Ce putem învăța din cazul unui român din Belgia, păgubit cu mii de euro

„Aveți posibilitatea să câștigați într-o investiție foarte profitabilă, începând cu sume mici”, au fost cuvintele care l-au atras pe un român stabilit în Belgia să intre într-o schemă din care a rămas păgubit, în final, cu 15.000 de euro. Este o schemă care presupune identități furate, contracte greșite și tehnici de manipulare pentru a presa victima să „investească” sume cât mai mari. Aceste cazuri, deja răspândite, vor continua să se dezvolte în viitor, și ține de fiecare om în parte să nu cadă pradă infractorilor.

Este vorba de o schemă aparent simplă de înșelătorie, pe care autoritățile o cunosc, chiar dacă nu pot să țină pasul cu numărul ridicat de așa-zise platforme de investiții care promit câștiguri uriașe și care apar peste noapte.

La început, românul din Belgia a povestit pentru Digi24.ro că a investit 180 de euro, a primit din partea așa-zisei platforme alți 100 de euro drept bonus și a reușit să scoată un profit inițial de 60 de euro.

Ulterior, a mai băgat în platformă 500 de euro. A ajuns la un alt profit de 500 de euro și a reușit să îi scoată.

„Parcă am prins curaj. Băi, dacă funcționează așa bine, eu o să am nevoie”, a amintit românul din Belgia, într-o conversație cu Digi24.ro. Identitatea lui este protejată în cadrul acestui articol.

Primele tranzacții au avut rostul de a-l atrage să investească sume mai mari. Acesta amintește că, imediat după ce a încasat profitul de 500 de euro, a fost abordat de așa-zișii „consultanți financiari” ai platformei, care l-au înduplecat să aplice pentru un credit.

„Să mai bag, că dacă am mai mulți bani, și investesc, cu atâta câștigurile sunt mai benefice. E oportunitate”, a adăugat el.

Nu a fost nevoie nici măcar să aplice el personal pentru credit. Așa-zișii „consultanți financiari” s-au ocupat de tot ce era necesar.

A fost sunat după scurt timp de o bancă belgiană și anunțat că i s-a aprobat un credit de 15.000 de euro, bani pe care îi împrumuta pentru a investi pe o perioadă determinată de timp, urmând să retragă profitul și să plătească creditul.

Cei 15.000 de euro pe care i-a băgat în platformă s-au transformat în dolari. Au devenit, treptat, 17.000 de dolari, iar după câteva zile contul avea disponibili 42.000 de dolari.

Când a încercat să îi retragă din platformă, i s-a zis că trebuie să încheie o asigurare care costă alți 10.000 de euro, pe care să îi trimită tot „consultanților financiari”, iar abia apoi să obțină „profitul” din platformă.

„Atunci mi-a picat fisa, mi-am dat seama că e țeapă”, a adăugat românul din Belgia, care în prezent trebuie să plătească rate la bancă pentru cei 15.000 de euro împrumutați.

Platforma folosită în cazul românului din Belgia apare și într-un alt caz identificat de Digi24.ro, care are în prim-plan o româncă stabilită în țară.

Ea a refuzat, însă, să investească sume mai mari față de cea inițială. Suma investită inițial pe platformă, de câteva sute de euro, s-a multiplicat pe fondul „investițiilor” care au dat randament. Numai că, la fel ca în cazul românului din Belgia, nu a mai putut retrage banii.

Rolul pe care îl au așa-zișii „consultanți financiari”

Pentru a fi convinse să investească sume mari de bani, victimele au fost abordate de mai mulți așa-ziși „consultanți financiari”.

Acești așa-ziși „consultanți financiari” acționează sub identități false și comunică, de obicei, prin mesaje scrise pe platforma Whatsapp, după cum arată analiza Digi24.ro.

La nevoie, victima este și sunată, doar prin apel vocal, în condițiile în care „consultanții financiari” refuză apelul video.

„Mi-a explicat cum funcționează cu atâta dulceață în cuvinte”, a amintit românul din Belgia modul în care a fost abordat de un așa-zis „consultant financiar”, în discuția cu reporterul Digi24.ro.

Metoda a fost explicată, pas cu pas, chiar de către o membră a rețelei (care a furat identitatea unei consultante financiare cu experiență în România, caz pe care îl vom trata pe larg) într-un apel telefonic cu o rudă a românului din Belgia:

„Se înregistrează contul de investiții pe datele dumneavoastră, folosind nume, prenume, număr de telefon, mail. Treceți verificarea cu documentul de identitate, fiind carte de identitate, permis de conducere sau pașaport.

Ne dați un extras de cont care vă confirmă domiciliul. Cu banca respectivă, dumneavoastră, sau cu cardul bancar, faceți alimentarea contului.

Dumneavoastră aveți platforma și pe platformă sunt toate datele dumneavoastră, la platformă sunt toate instrumentele, activele, cu care puteți tranzacționa. Primele sesiuni de tranzacționare le facem împreună”

Încă de la început, menționăm că oamenii din spatele acestor așa-ziși „consultanți financiari” nu pot fi descoperiți fără o anchetă specifică autorităților.

Este un indiciu care arată că este vorba de o rețea amplă, dar care evită să lase în spate urme digitale ce pot fi ușor descoperite. Ei pot fi identificați doar de autorități, prin analiza numărului de telefon, sau prin analiza tranzacțiilor bancare.

Însă, cu ajutorul a două platforme - OSINT Industries și Sync.Me - am reușit să identificăm mai multe prenume asociate numerelor de telefon folosite de „consultanții financiari” și am descoperit situații flagrante de furt de identitate sau minciuni:

Vom exemplifica următoarele cazuri:

O persoană care i-a furat identitatea unei consultante financiare reale, cu experiență și vizibilitate în domeniu (Elena Uleia), folosește un număr de Polonia. Prenumele asociat numărului de telefon este, în realitate, Jaskol. Vom reveni la acest caz.

Așa-zisul consultant „Ștefan Lungu” are, la Whatsapp, o poză de profil pe care o regăsim pe contul de LinkedIn „Fabian Beringer”. Pe acel cont de LinkedIn există reclame cu privire la crearea unor avatare cu ajutorul AI. Numărul lui de telefon este asociat numelui/prenumelui „Istrate”.

Numărul de telefon al așa-zisulului „consultant financiar” cunoscut de victime și care se prezintă drept „Manager Constantin” - cel care l-a contactat inițial pe românul din Belgia - are atribuit prenumele Delia.

Așa-zisul consultant financiar care se prezintă drept „Andrei” și care transmite, pe Whatsapp, că „succesul financiar începe cu cunoașterea pieței, dar adevărata prosperitate vine din încrederea în Dumnezeu” are numărul de telefon atribuit numelui „Mitică Gama”.

În total, cele două victime care au stat de vorbă cu Digi24.ro au fost abordate de cel puțin zece profiluri de așa-ziși consultanți financiari. Este neclar dacă în spatele lor se află tot atâtea persoane reale.

Victima este abordată de obicei de mai mulți așa-ziși consultanți:

De exemplu, românul din Belgia păgubit cu 15.000 de euro a fost abordat inițial de persoana care se dă drept „manager Constantin” și ulterior abordat de „colegi” cu roluri clar stabilite, anume: un așa-zis consultant „Mihai Ene” și persoana care i-a furat identitatea Elenei Uleia.

Cea care i-a furat identitatea Elenei Uleia se dădea drept „analist senior” și dădea sfaturi legate de investiții, în timp ce „Mihai Ene” discuta cu victima detalii mai degrabă administrative (de exemplu, i-a furnizat conturile în care să trimită banii);

Situația se schimbă, însă, în momentul în care nu mai poți retrage banii de pe platformă. De la „dulceața” din cuvinte, din momentul în care depui primele fonduri, se ajunge la presiuni și limbaj agresiv în momentul în care reclami că ai fost păcălit.

Infractorii fură identitatea unor consultanți financiari cu experiență

Printre acești așa-ziși „consultanți financiari” se regăsesc și cazuri flagrante de furt de identitate ale unor specialiști în domeniu.

Acest lucru, potrivit specialiștilor consultați de Digi24.ro, le permite rețelelor să creeze o aparență de legitimitate și să își păcălească ușor victimele.

În cazul platformei analizate de Digi24.ro, cazul flagrant de furt de identitate este cel al persoanei reale, specialistă în domeniu, Elena Uleia.

După cum arătam, cel care i-a furat identitatea are un număr de telefon de Polonia, iar prenumele atribuit de aplicațiile folosite de Digi24.ro pentru această analiză este Jaskol.

Persoana care i-a furat identitatea specialistei autorizate a ținut legătura cu românul din Belgia, păgubit cu 15.000 de euro.

„Sunt Elena Uleia, analist senior, și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm pentru a vă sprijini în atingerea obiectivelor financiare”, a fost primul mesaj transmis victimei.

Au urmat mai multe conversații pe Whatsapp, inclusiv apeluri vocale. În numele specialistei, folosind și un CNP care nu e clar dacă e fals sau furat, a fost semnat și un așa-zis contract între victimă și cei care susțin că reprezintă platforma falsă de investiții.

În același contract regăsim un identificator folosit de cei care i-au furat identitatea Elenei Uleia și au semnat contractul dintre victimă și platforma falsă de investiții.

Identificatorul care, în contract, îi este atribuit specialistei (HE200585) este, în realitate, un număr de înregistrare folosit de o platformă reală de investiții și a fost trecut în contract pentru a crea o aparență falsă de legitimitate.

Dintr-un apel vocal înregistrat și intrat în posesia Digi24.ro, persoana care se folosește de identitatea specialistei vorbește cu accent moldovenesc și oferă mai multe detalii despre experiența profesională a acesteia, dar și despre firma pentru care Elena Uleia lucrează în realitate.

Aceeași persoană mai transmite că se află „la birou”, iar de pe fundal se disting mai multe voci și muzică. De aceea susține, în apel, că nu poate deschide camera pentru un apel video.

Deși știm că este o identitate falsă, reporterul Digi24.ro a încercat să stea de vorbă cu persoana care se dă drept Elena Uleia.

I-a explicat că reprezintă Digi24.ro și își dorește să obțină un interviu pentru a transmite „sfaturi de investiții”, axate pe situația economică mondială generată de capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro.

Persoana care se dă drept Elena Uleia a refuzat, argumentând că în aceeași zi a mai dat un interviu pentru Digi24. Acest lucru nu s-a întâmplat în realitate.

Confruntată cu întrebări referitoare la identitatea reală și colaborarea cu platforma falsă de tranzacții, a încercat să evite să mai discute cu reporterul Digi24.ro.

A refuzat și să ofere sfaturi legate de investiții.

Un alt caz flagrant de furt de identitate este cel al consultantului financiar, cu experiență în domeniu, Antonio Oroian.

Analiza companiei care ar sta în spatele platformei frauduloase

Platforma pe care victimele acestei rețele sunt atrase de către așa-zișii „consultanți financiari” se numește „fc-ges” și, potrivit site-ului, are în spate o companie din Elveția: GES Trading, Finance and Consulting, din cantonul Vaud.

O analiză asupra domeniului „fc-ges.com” sub care funcționează platforma falsă de investiții indică faptul că domeniul a fost înregistrat în ianuarie 2025 de către o persoană fizică (ale cărei date sunt blocate din cauza prevederilor GDPR).

Cu ajutorul unei platforme care analizează date deschise, am identificat că această companie a fost deschisă în anul 2003 și a avut parte de mai multe schimbări ale conducerii.

În prezent, există o persoană care figurează în conducerea acestei companii, pe nume Philippe Overney. Digi24.ro nu a reușit, însă, să stea de vorbă pentru a confirma oficial că această persoană se află în spatele companiei elvețiene.

Nu este clar nici dacă numele acestei companii nu este folosit abuziv de membrii rețelei.

Deși contractele cu victimele, site-ul și platforma efectivă de tranzacții indică această companie, banii sunt transferați către victime (tranzacțiile inițiale care au scopul de a crea legitimitatea platformei) din conturile unor persoane fizice.

În contracte sau în documentele de pe site, numele firmei este prezentat sub diverse forme: Ges Finance Consulting SA, Ges Trading-Online sau F&C Ges.

Digi24.ro a încercat să contacteze această companie pe mailul care apare furnizat pe site-ul oficial. Nu am primit un răspuns până la ora publicării articoului.

Românul din Belgia păgubit cu 15.000 de euro a avut parte de mai multe tranzacții în care a primit bani din partea platformei (tranzacții inițiale, sume mici raportate la prejudiciul final, pentru a crea aparența de legitimitate) și în care a trimis bani către platformă. Tranzacțiile au venit de la:

O anume „Mariana Mykyta” cu adresa în Birmingham, Marea Britanie;

Un anume „Alin Stamate”, care a furnizat o adresă din România;

Ca în celelalte cazuri, nu este clar dacă identitatea acestor persoane care au inițiat tranzacțiile este reală sau furată de membrii rețelei.

În cazul banilor trimiși către platformă, românului din Belgia i-a fost furnizat de către unul dintre așa-zișii consultanți un cont bancar deschis la o bancă din Belgia pe numele unui anume „Mihai Cibotaru”.

Cum putem depista, punctual, informațiile greșite prezentate de aceste platforme

Pentru potențialele victime ale unor platforme similare, este important de subliniat că datele false folosite în diverse locuri (contracte sau în detalii de pe propriul site) pot fi identificate.

În cazul analizat de Digi24.ro, reies mai multe neconcordanțe, care pot ajuta o posibilă victimă să înțeleagă că se află în fața unui posibil scam:

Dacă intrăm pe site-ul „fc-ges.com” și căutăm detalii la secțiunile „Politica de confidențialitate” și „Acord Client”, la o citire atentă, reies mai multe greșeli de scriere care nu ar trebui să apară în astfel de documente.

În plus, numele companiei diferă de la un paragraf la altul, și există și paragrafe în care numele companiei de la care s-a preluat modelul unui astfel de document nu a fost schimbat.

„The Client understands and accepts that any opiniopion, research, or analysis provided by Altacon (n.r. Numele companiei de la care s-a preluat modelul acestui document, neschimbat pe site-ul F&C Ges)…”, este un fragment prezent în documentul „Acord client” de pe site-ul fc-ges.com ;

Dacă, totuși, trecem de neconcordanțele prezentate pe site-ul așa-zisei platforme, îi credem pe cei care se dau drept investitori (aici, analiza unui număr de telefon, măcar pentru a înțelege dacă există un alt prenume atribuit numărului, se poate face și cu instrumente pe care le poate găsi oricine, cum ar fi aplicația Sync.me) și ajungem la semnarea contractelor, la o citire atentă reies și alte greșeli.

În primul rând, revenim la numărul de identificare folosit într-un contract de către persoana care se dă drept Elena Uleia. Apartenența acestui număr la o altă platformă legitimă a fost găsit cu ajutorul unei căutări pe Google;

În al doilea rând, într-unul dintre contracte, adresa atribuită companiei F&C Ges este diferită de cea elvețiană: 20 Fenchurch Street, Floor 12. Este o adresă din Londra, iar la o căutare pe Google descoperim că adresa aparține unei alte instituții internaționale de brokeraj, credibile.

În al treilea rând, citind contractul, reiese următoarea frază: „Acest acord este considerat un acord suplimentar la contractul de cont de depozit pentru produse financiare și servicii de investiții menționat mai sus, din data de 07 iunie 2023 , încheiat între platforma GES Trading-Online și Client”. Greșeala este una evidentă, în logica în care acest contract ar trebui să fie de sine stătător și să fie semnat prima oară pe 1 decembrie 2025 , nu în 2023.

O analiză a unei persoane de specialitate (ex. avocat) poate scoate în evidență și multe alte greșeli existente în astfel de contracte.

În acest caz punctual al platformei FC-GES, românul din Belgia a anunțat autoritățile. Cealaltă româncă cu care Digi24.ro a stat de vorbă pe tema acestei platforme a transmis că a adus-o la cunoștința autorităților elvețiene.

„Dacă sună prea bine să fie adevărat…”. Cum putem evita fraudele de genul

„Aceste situații sunt generale, cunoscute de Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF), chiar de poliție, există dosare cu astfel de situații de peste un an”, a explicat pentru Digi24.ro Ionel Uleia, președintele companiei autorizate pentru care lucrează adevărata Elena Uleia, a cărei identitate a fost furată.

„Doamna Uleia Elena este o persoana cu experiență pe piața de capital, cu pregătire în Londra, cu certificare CFA, cu apariții multe în mass-media, cursuri ținute la ASE, etc. De aceea infractorii s-au folosit de acest nume și sunt zeci de persoane cu care noi am vorbit și i-am ghidat în ideea că dacă se descoperă organizația, poate își recuperează parte din prejudicii. Deci nu este vorba de una sau doua persoane”, a punctat Ionel Uleia, într-un răspuns pentru Digi24.ro.

Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF) are un instrument denumit „alerte investitori” prin care postează periodic anunțuri prin care subliniază următoarele:

„Entitatea X nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii 126/2018 privind piețele de instrumente financiare”

Doar în 2025, au fost date 15 astfel de alerte, pentru entitățile: Globalixa, Newton Management, Brua, Optimal Yield Limited, Bitget Capital, Dual Trade, FinBridge International, Fox Pregatire SRL, BestTrade4You, Macrocapital, Capfins Group, GETO Capital, Rocketpipsltd, Alliance Stocks, APAX Financial Services.

„Din pacate, nu e singurul caz. De aproape doi ani de zile se intampla asta, timp in care am facut doua plangeri la politie, pentru care nu nu am primit încă nicio soluționare”, a transmis și Antonio Oroian pentru Digi24, un alt consultant financiar a cărei identitate a fost furată de rețeaua F&C Ges.

„Toate casele de brokeraj se confruntă cu această problemă și fiecare casă de brokeraj au angajați cărora le-a fost furată identitatea. Infractorii deja au mers mai departe și se dau drept angajați ASF, angajați ai Bursei de Valori București sau Depozitarul Central și fac pagube destul de mari”, a mai punctat Ionel Uleia, președintele companiei autorizate, în răspunsul transmis Digi24.ro.

În același timp, acesta îi sfătuiește pe viitorii investitori să aleagă o cale de a cunoaște personal brokerul: de exemplu, să se deplaseze fizic la sediul entității autorizate.

Și Poliția Română are o pagină dedicată metodelor de prevenire a fraudelor cu investiții. Sfaturile polițiștilor pot fi citite integral aici.

Principalul sfat transmis de autorități la unison este că „dacă sună prea bine pentru a fi adevărat, este mai mult decât posibil să fie o fraudă”.

„Păstrați un simț critic și nu vă lăsați înșelați de promisiuni nerealiste de profituri. Fiți sceptici față de promisiunile de câștiguri imense și rapide, dar și față de anunțuri care se prezintă ca oferte pe termen limitat. Investițiile financiare presupun riscuri și nicio entitate autorizată nu poate garanta profituri”, este unul dintre sfaturile transmise de Poliția Română.