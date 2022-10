Insider: Vine Marea Apocalipsă a Îmbătrânirii și va duce la haos global

Cercetătorii prezic faptul că populația lumii va intra în declin în următorii 40 de ani din cauza scăderii natalității, ceea ce va duce la o lipsă masivă a forței de muncă, după cum se arată într-o analiză a Business Insider. Scăderea populației ar putea ajuta la combaterea crizei climatice, dar într-un final populația tot mai îmbătrânită va distruge economia globală.

Am fost martori la o explozie a populației în ultimele decenii. Persoana care a dus populația globală la pragul de 4 miliarde s-a născut în 1975, iar într-o lună de zile urmează să se nască și persoana cu numărul 8 miliarde.

Acest „boom demografic” a fost citat de experți ca fiind o provocare fără precedent pentru echilibrul ecologic al planetei noastre. Atunci când 50 de laureați ai premiului Nobel au fost întrebați în 2017 care este principala amenințare la adresa umanității, mai mult de o treime dintre ei au răspuns suprapopularea planetei.

Mai mult, nu există niciun dubiu că o metodă importantă de a combate criza climatică este să încetinim creșterea demografică.

Ceea ce laureații premiului Nobel nu au luat în considerare este faptul că agenții care conduc lumea înspre un declin al populației sunt deja în mișcare. De fapt, în 40 de ani de acum, populația globală va începe să scadă.

Marele declin demografic nu va fi provocat de un virus, război sau dezastru natural, ci de creșterea nivelului de trai

Nu va fi un virus, un război sau un dezastru natural care va provoca declinul demografic. În schimb, de vină va fi creșterea nivelului de trai. Progresul standardelor de viață începând cu Revoluția Industrială a fost acompaniat nu doar de o creștere a speranței de viață, ci și de o scădere a natalității.

Oamenii sunt mai bogați, mai sănătoși, mai bine educați, trăiesc mai mult și fac mai puțini copii. În consecință, numărul de copii care se nasc în țările dezvoltate, precum SUA, China sau în Europa, nu mai este suficient pentru a menține populația stabilă.

Scăderea populației nu este un motiv de bucurie, ci un dezastru care amenință economia noastră. Marele declin al forței de muncă provocat de o populație tot mai îmbătrănită va distruge economia globală dacă nu găsim moduri inovative prin care să ne menținem pe linia de plutire.

An de an, rata natalității în țările bogate și cele cu venituri medii scade sub nivelul critic de „înlocuire” - nivelul la care oamenii fac destui copii ca populația să fie stabilă.

O societate are nevoie de 2,1 copii pentru fiecare femeie pentru ca populația să rămână stabilă. În SUA, rata nașterilor este de 1,6 per femeie, iar aceasta este încă și mai joasă în țări ca Japonia (1,3), China (1,2) sau Coreea de Sud (0,8). În curând, aproape toate țările din lume vor cădea sub pragul minim necesar pentru a preveni declinul populației.

Cercetările arată că în toate țările și regiunile de pe planetă, pe măsură ce nivelul de trai se îmbunătățește, numărul de copii per familie începe să scadă. Într-un final, o țară care era cândva săracă și tânără ajunge bogată, dar trebuie să se confrunte cu provocarea unei populații îmbătrânite ce nu are destui muncitori tineri care să o sprijine.

România va pierde două treimi din forța de muncă

Până la finalul secolului, populația globală va scădea cu 1 miliard față de vârful maxim, potrivit unei analize realizate în 2020 de cercetătorii de la Fundația Gates, iar în cel mai extrem scenariu, populația ar urma să scadă cu 2 miliarde față de valoarea din prezent, deci la puțin peste 6 miliarde de oameni.

Populația activă din Germania se va reduce cu o treime, potrivit studiului citat, iar în Italia, Spania și Grecia, se va înjumătăți. România, Polonia, Portugalia, Japonia și China vor pierde și ele până la două treimi din forța de muncă, potrivit analizei.

Declinul iminent al populației reprezintă un semnal de alarmă: în loc de „bomba demografică” de care unii s-au temut de mai multe decenii, ne vom confrunta cu o scădere a populației care va avea consecințe enorme pentru prosperitatea lumii.

Cel mai important combustibil al creșterii economice din ultimele secole a fost populația. Vedem deja efectele de început ale deficitului forței de muncă în cazul companiilor aeriene, în domeniul îngrijirii copiilor și în privința serviciului militar, printre altele.

În următorii ani, încă și mai multe industrii și profesii vor fi afectate. Cu tot mai puțini mecanici de tren, profesori, ingineri, doctori și programatori, multe companii vor produce și vor presta mai puțin.

Pe măsură ce populația scade, tot mai puțini bani se vor cheltui pentru produsele și serviciile acestor afaceri. Un consum mai mic generează vânzări mai puține, care la rândul lor duc la profituri mai mici și, deci, la o creștere economică mai lentă.

La 250 de ani de la Revoluția Industrială, am putea intra într-o era a stagnării economice

Productivitatea globală per capita, unitatea oficială de măsurare a cantității produse de un lucrător într-o oră și cel mai important indicator al progresului, a început de curând să stagneze.

La 250 de ani de la Revoluția Industrială, am putea intra într-o era a stagnării economice.

Timp de sute de ani, milioane de oameni au intrat în fabrici și birouri și au alimentat consumul cu veniturile lor. Cu banii plătiți pentru taxe, aceștia au asigurat fondurile din care s-au făcut investiții în educație, sănătate, cercetare, infrastructură și în sistemul social care finanțează un număr tot mai mare de pensii.

Acest motor a început acum să gâfâie pe măsură ce tot mai mulți oameni se pensionează și nu există destui tineri activi care să le ia locul.

Există două soluții pentru a combate lipsa forței de muncă: putem să avem mai mulți oameni care muncesc sau putem lucra mai eficient. SUA și politicile lor de migrație sunt un bun exemplu de cum poți să faci rost de mai mulți oameni în ciuda unei natalități scăzute.

Japonia este un exemplu de succes despre cum să te descurci cu o populație care nu doar că îmbătrânește, dar și scade – prin eficientizarea productivității cu ajutorul automatizării și a digitalizării.

Pentru a scăpa de lipsa forței de muncă, economiile vor avea nevoie de un „boost” de productivitate în genul miracolului industrializării care ne-a scos dintr-o sărăcie aproape universală acum 250 de ani.

Dacă tot mai puțini oameni finanțează serviciile de asistență socială tot mai extinse, este nevoie de mai multe investiții în inovare și progres. Trebuie să creștem salariul minim și să automatizăm muncile simple pe cât posibil, potrivit Business Insider.

Pentru schimbare este nevoie de renunțarea la modelele învechite de afaceri și la industriile depășite. Printre primele 10 companii din lume în privința capitalului de piață, opt dintre ele sunt companii din domeniul tehnologiei, care pentru a avea succes s-au bazat pe produse și modele de business care s-au adaptat piețelor aflate într-o transformare rapidă și au creat, chiar, piețe care nici nu existau până atunci.

Editor : Raul Nețoiu