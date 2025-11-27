Inspecția Muncii a aplicat amenzi de peste 4,5 milioane de lei în urma controalelor desfășurate. „Nu vom tolera munca la negru”

Inspecția Muncii a aplicat amenzi de peste 4,5 milioane de lei și a depistat 249 de persoane care munceau fără forme legale, în urma controalelor desfășurate la nivel național în perioada 17-21 noiembrie 2025, potrivit unui comunicat de presă. Inspectorii au efectuat 2.337 de controale, dintre care 1.533 au vizat domeniul relațiilor de muncă și 804 domeniul securității și sănătății în muncă.

În total, au fost aplicate 1.366 de sancțiuni contravenționale, dintre care 455 de amenzi, în valoare totală de 4.515.900 lei (4,5 milioane de lei).

Unul dintre cele mai grave cazuri a fost înregistrat în județul Timiș, unde 95 de persoane desfășurau activități de ride-sharing fără a avea încheiat contract individual de muncă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Sancțiuni și măsuri dure pentru angajatori

În domeniul relațiilor de muncă, inspectorii au aplicat 637 de sancțiuni contravenționale, dintre care 303 amenzi în valoare de 3.623.400 lei (3,62 milioane de lei) și 334 de avertismente, dispunând totodată 2.315 măsuri obligatorii de remediere a deficiențelor constatate.

Autoritățile au atras atenția că fenomenul muncii nedeclarate rămâne unul extins și afectează grav drepturile lucrătorilor.

Pe linie de securitate și sănătate în muncă, inspectorii au aplicat 729 de sancțiuni, dintre care 152 de amenzi în valoare de 892.500 lei, și au impus 848 de măsuri pentru remedierea neconformităților.

În cadrul controalelor, 16 echipamente de muncă au fost oprite din funcțiune, acestea reprezentând un pericol direct pentru viața și sănătatea lucrătorilor, din cauza lipsei protecțiilor pentru lucrul la înălțime, a absenței dispozitivelor de prevenire a căderilor și a utilizării instalațiilor electrice fără verificările periodice obligatorii.

Autoritățile anunță controale continue și sancțiuni fără excepții

Inspectorul general de stat adjunct, Mihai Uca, a transmis că instituția va continua cu fermitate aceste acțiuni pentru a asigura respectarea drepturilor lucrătorilor și un mediu de lucru echitabil, subliniind că controalele vor rămâne o prioritate și în perioada următoare.

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a transmis, la rândul său, un mesaj, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, în care a subliniat că munca fără contract înseamnă oameni expuși, lipsiți de drepturi și protecție.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.D.