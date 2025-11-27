Live TV

Inspecția Muncii a aplicat amenzi de peste 4,5 milioane de lei în urma controalelor desfășurate. „Nu vom tolera munca la negru”

Data publicării:
rupere contract de muncă
Foto: Getty Images

Inspecția Muncii a aplicat amenzi de peste 4,5 milioane de lei și a depistat 249 de persoane care munceau fără forme legale, în urma controalelor desfășurate la nivel național în perioada 17-21 noiembrie 2025, potrivit unui comunicat de presă. Inspectorii au efectuat 2.337 de controale, dintre care 1.533 au vizat domeniul relațiilor de muncă și 804 domeniul securității și sănătății în muncă.

În total, au fost aplicate 1.366 de sancțiuni contravenționale, dintre care 455 de amenzi, în valoare totală de 4.515.900 lei (4,5 milioane de lei).

Unul dintre cele mai grave cazuri a fost înregistrat în județul Timiș, unde 95 de persoane desfășurau activități de ride-sharing fără a avea încheiat contract individual de muncă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Sancțiuni și măsuri dure pentru angajatori

În domeniul relațiilor de muncă, inspectorii au aplicat 637 de sancțiuni contravenționale, dintre care 303 amenzi în valoare de 3.623.400 lei (3,62 milioane de lei) și 334 de avertismente, dispunând totodată 2.315 măsuri obligatorii de remediere a deficiențelor constatate.

Autoritățile au atras atenția că fenomenul muncii nedeclarate rămâne unul extins și afectează grav drepturile lucrătorilor.

Pe linie de securitate și sănătate în muncă, inspectorii au aplicat 729 de sancțiuni, dintre care 152 de amenzi în valoare de 892.500 lei, și au impus 848 de măsuri pentru remedierea neconformităților.

În cadrul controalelor, 16 echipamente de muncă au fost oprite din funcțiune, acestea reprezentând un pericol direct pentru viața și sănătatea lucrătorilor, din cauza lipsei protecțiilor pentru lucrul la înălțime, a absenței dispozitivelor de prevenire a căderilor și a utilizării instalațiilor electrice fără verificările periodice obligatorii.

Autoritățile anunță controale continue și sancțiuni fără excepții

Inspectorul general de stat adjunct, Mihai Uca, a transmis că instituția va continua cu fermitate aceste acțiuni pentru a asigura respectarea drepturilor lucrătorilor și un mediu de lucru echitabil, subliniind că controalele vor rămâne o prioritate și în perioada următoare.

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a transmis, la rândul său, un mesaj, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, în care a subliniat că munca fără contract înseamnă oameni expuși, lipsiți de drepturi și protecție.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
Hotel Furnica
2
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
om in vant si ninsoare
3
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
diana buzoianu la digi24
4
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
Aeronave Eurofighter Typhoon
5
Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio...
N-a mai rezistat! Primul jucător de la Inter care îi "sare în cap" lui Cristi Chivu
Digi Sport
N-a mai rezistat! Primul jucător de la Inter care îi "sare în cap" lui Cristi Chivu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Amenzi permis expirat. Foto Getty Images
Ce amendă poate primi un șofer care circulă cu permisul expirat. Actele necesare pentru schimbarea carnetului de conducere
Sancțiuni pentru vorbitul la telefon în timpul condusului. Foto Getty Images
Ce amenzi riscă șoferii care vorbesc la telefon la volan. Se poate ajunge la suspendarea permisului de conducere
În ce situații se poate suspenda permisul de conducere. Foto Getty Images
La câte puncte de penalizare se suspendă permisul de conducere. Lista contravențiilor care te pot lăsa fără carnet
Orele de liniște în bloc. Foto Getty Images
Orele de liniște la bloc în 2025: Ce intervale prevede legea și ce amenzi riscă locatarii gălăgioși
senat 2
Românii care încalcă sancțiunile impuse de UE riscă ani de închisoare. Ce prevede proiectul Guvernului adoptat de Senat
Recomandările redacţiei
Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu.
Vicepreședintele CSM, despre vârsta de pensionare: „Ar trebui să vă...
guvern sedinta
AMEPIP, agenția care controlează toate companiile de stat, are o nouă...
Screenshot 2025-10-02 225407
Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a...
BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI radu miruta ministerul economiei - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Firmele care au ocupat 18 ani o clădire a Ministerului Economiei...
Ultimele știri
DNA: „România a primit Avizul Formal al Grupului de lucru OCDE pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale”
Director în Ministerul Transporturilor: Avem în discuţie două mari magistrale de metrou despre care nu s-a vorbit până acum
Momentul în care piloții ucraineni reușesc să doboare o rachetă de croazieră rusească de la bordul unui avion Mirage francez
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Noi dezvăluiri despre prințesa Diana și Charles. De ce existau speranțe de reconciliere între ei înainte de...
Cancan
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce...
Fanatik.ro
Maghiarii îl laudă pe Gigi Becali pentru transferul făcut la FCSB: „Nu degeaba a dat atâția bani”
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Gigi Mulţescu, primire ostilă la Universitatea Craiova: “Au spus că a venit dinamovistul ăla!”. Cum i-a...
Adevărul
Lecția poloneză pentru România: „Nu cumpărați prea multe tancuri. O dronă de 400 de dolari distruge un tanc...
Playtech
'Fi' sau 'fii'? Ghid simplu ca să nu mai greșești niciodată
Digi FM
Fiica Ronei Hartner, cea care a primit averea artistei, împlinește 18 ani în ianuarie. Cum arată acum...
Digi Sport
Un nou nume a ales să vorbească: "Fetele au intrat într-un șoc. Au plecat plângând. A fost groaznic!"
Pro FM
Jessie J face remarci acide la adresa fostului ei iubit, un actor celebru la Hollywood: Karma se întoarce. Tu...
Film Now
La 25 de ani, fiica Lui Travolta s-a transformat într-o tânără superbă. Artista Ella Bleu, ședință foto plină...
Adevarul
Ororile unui fals milionar: angaja bone pentru fiul lui, apoi „le bătea, le viola și le droga”. Tinerele...
Newsweek
Când încep să fie livrate pensiile: vineri sau marți? Cum au pierdut pensionarii 710 lei în 2025 fără să știe?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur după ce și-a asumat relația cu Sutton Foster pe rețelele sociale: „Te-ai gândit...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...