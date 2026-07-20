Inspecția Muncii a dat amenzi de peste 7,7 milioane de lei într-o săptămână. Aproape 300 de persoane lucrau la negru

Inspecția Muncii a aplicat amenzi de peste 7,7 milioane de lei în urma controalelor desfășurate în perioada 6-10 iulie. Inspectorii au descoperit 283 de cazuri de muncă nedeclarată și au dispus peste 2.200 de măsuri pentru remedierea neregulilor.

Potrivit unui comunicat al instituției, în perioada 6-10 iulie au fost efectuate 1.675 de controale, cu accent pe combaterea muncii nedeclarate și verificarea respectării normelor de securitate și sănătate în muncă. În urma deficiențelor constatate, inspectorii au aplicat 1.139 de sancțiuni, dintre care 344 de amenzi în valoare totală de 7,714 milioane de lei și 795 de avertismente. Totodată, au fost dispuse 2.298 de măsuri pentru remedierea neconformităților.

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În domeniul relațiilor de muncă au fost efectuate 979 de controale, în urma cărora au fost aplicate 417 sancțiuni. Dintre acestea, 216 au fost amenzi în valoare totală de 6,975 milioane de lei, iar 201 au fost avertismente.

Combaterea muncii nedeclarate a reprezentat una dintre principalele direcții de acțiune ale inspectorilor, care au identificat 283 de persoane ce lucrau fără forme legale. Pentru remedierea abaterilor au fost dispuse 1.502 măsuri.

Printre cele mai frecvente nereguli descoperite s-au numărat utilizarea muncii nedeclarate, încălcarea prevederilor privind timpul de muncă și timpul de odihnă, precum și nepunerea în aplicare a măsurilor dispuse în urma controalelor anterioare.

Amenzi și pentru încălcarea normelor de securitate în muncă

Pe segmentul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 696 de controale. Inspectorii au aplicat 722 de sancțiuni, dintre care 128 de amenzi în valoare totală de 739.500 de lei și 594 de avertismente. De asemenea, au fost dispuse 796 de măsuri pentru remedierea deficiențelor.

Din cauza riscurilor grave de accidentare, Inspecția Muncii a decis oprirea din funcțiune a patru echipamente de muncă.

Printre principalele nereguli constatate s-au numărat utilizarea echipamentelor fără autorizare ISCIR, instruirea necorespunzătoare a lucrătorilor, neefectuarea controlului medical la angajare și a celui periodic, precum și lipsa măsurilor de prevenire și protecție la amenajarea locurilor de muncă.

„În spatele cifrelor din acest bilanţ se află oameni. Cele aproape 300 de persoane depistate lucrând la negru şi echipamentele periculoase pe care le-am oprit înseamnă vieţi şi destine protejate. Ne dorim ca angajatorii să înţeleagă că măsurile de prevenire şi protecţie nu sunt doar formalităţi pe hârtie, ci garanţia că fiecare lucrător se întoarce teafăr acasă, la familia sa, la sfârşitul zilei de muncă”, a declarat Mihai-Nicolae Ucă, inspector general de stat adjunct al Inspecției Muncii.

Editor : A.D.