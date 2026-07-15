Live TV

Video Inspectorii ANPC au găsit gândaci și mizerie în gențile unor livratori de mâncare. Șeful instituției: „Fenomenul este extrem de extins”

Data publicării:
livratori-asia-7990
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Cristian Șuțu
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
ANPC: Activitatea firmelor poate fi suspendată Consumatorii sunt îndemnați să facă sesizări

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a blocat activitatea unor livratori de mâncare, după ce inspectorii au descoperit gândaci și condiții improprii de igienă în gențile termoizolante folosite pentru transportul comenzilor. Șeful ANPC, Békési Csaba-Lajos, a declarat, miercuri, la Digi24, că verificările vor continua în București și vor fi extinse la nivel național, iar în cazurile grave activitatea firmelor poate fi suspendată.

Békési Csaba-Lajos a explicat că acțiunile de control urmăresc modul în care sunt transportate alimentele până la consumator și a atras atenția că produsele pot pleca în condiții bune de la restaurant, dar ajung la destinație în condiții care le compromit calitatea.

„Acest șir de acțiuni, care continuă în această perioadă, este în derulare și vizează integritatea și securitatea alimentelor care ajung la noi. Ne dorim, prin acest demers, să subliniem importanța reglementării acestei ocupații de livrator de produse alimentare prin intermediul acestor platforme. De multe ori observăm că produse extraordinar de bune și de calitate ajung în condiții necorespunzătoare la consumatorul final, distrugând astfel nu numai plăcerea noastră, dar și imaginea producătorului sau a celui care a livrat aceste alimente. Observăm, din acțiunile noastre în teren, condiții improprii, de neimaginat pentru 2026, în care, permiteți-mi să mă exprim neacademic, efectiv sunt batjocorite produsele și condițiile de transport ale acestor produse alimentare, ajungând la noi, la consumatori, în condiții pe care nu cred că ni le dorim”, a afirmat acesta. 

ANPC: Activitatea firmelor poate fi suspendată

Întrebat ce sancțiuni riscă operatorii economici, șeful ANPC a precizat că instituția poate merge până la suspendarea activității societăților comerciale care efectuează livrările.

„În aceste cazuri putem merge până la oprirea acestor activități. Trebuie să știm că, degeaba avem platformele bine cunoscute sub umbrela cărora funcționează aceste livrări. Ele sunt operate de societăți comerciale românești, de SRL-uri care angajează aceste persoane. Aceste persoane nu au calificarea necesară, nu cunosc condițiile minime pentru a putea corespunde acestui job și atunci putem merge până la suspendarea activității acestor societăți comerciale, cu sancțiunile de rigoare”, a explicat Békési Csaba-Lajos.

Acesta a confirmat că transporturile identificate cu nereguli au fost deja oprite: „Ceea ce am găsit am blocat și urmează să continuăm. Aceasta este o activitate continuă, pentru că observăm că nu este specifică doar unui sector sau altuia din București. Dacă vorbim strict de București, este prezentă în fiecare colț al Capitalei noastre, astăzi. Și extindem aceste acțiuni și la nivel național, desigur”.

Consumatorii sunt îndemnați să facă sesizări

Șeful ANPC le recomandă consumatorilor să verifice starea genților termoizolante în care sunt transportate comenzile și să reclame orice neregulă observată.

„Eu recomand tuturor să fim foarte atenți atât la persoana care ne livrează aceste alimente, cât și la condițiile, respectiv interiorul acestor genți termoizolante, în ce condiții și ce grad de curățenie au. În cazul în care nu suntem mulțumiți, îi îndemn pe toți să vină către ANPC și să ne sesizeze, pentru că avem nevoie de suportul consumatorilor pentru a putea vedea cât de mare este acest fenomen. (...) Orice feedback din partea consumatorilor, pentru noi, este de mare folos, pentru că știm în ce direcție să ne îndreptăm resursele”, a afirmat acesta. 

Întrebat dacă au fost identificate și situații în care livratorii respectau normele de igienă, Békési Csaba-Lajos a precizat că verificările au vizat, în principal, cazurile semnalate prin reclamații: „Din păcate, la ora actuală, ceea ce am identificat noi sau asupra căruia ne-am îndreptat atenția au fost abaterile și zonele în care aveam informații că lucrurile nu funcționează. Cu siguranță sunt și exemple pozitive. Nu aș dori să generalizez acest lucru, dar fenomenul este extrem, extrem de extins”.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Fritz, despre amenințarea lui Grindeanu privind legile din PNRR: „Vor capul lui Bolojan...
liviu dragnea
3
Dragnea spune că doi lideri PSD l-au vizitat înainte de a da jos Guvernul Bolojan: Au...
George Simion.
4
Simion pune o primă condiție în schimbul unei colaborări cu PSD: „Asta e soluția dacă vor...
N14 PEIU ANTICIPATE SI TRADATORI-SINC_00967
5
Petrișor Peiu: Sorin Grindeanu trebuie să primească o lecție simplă. Liderul AUR spune că...
Ce au descoprit medicii legiști, după moartea lui Gabi Mureșan! Care ar fi cauza decesului
Digi Sport
Ce au descoprit medicii legiști, după moartea lui Gabi Mureșan! Care ar fi cauza decesului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2026-07-09T191730.841
Parcul de distracții din Costinești, închis de Protecția Consumatorilor: instalații electrice cu deficiențe și echipamente improvizate
influencer social media
Activitatea influencerilor, verificată de ANPC: publicitatea nu era marcată constant, 70% au creat conţinut cu AI fără a informa
ANPC
Amenzi de peste un milion de lei după controalele ANPC la comercianții de produse de origine animală. Ce nereguli au fost descoperite
invazie de gandaci
„Urcă pe pereți. Vin cu microbi, bacterii”. Invazie de gândaci în marile orașe. Cum explică specialiștii fenomenul
curier
ANPC vrea reglementarea ocupației de „livrator de hrană”: cursuri de igienă alimentară, prevenirea contaminării produselor
Recomandările redacţiei
bani bancnote de 500 de euro
O lună și jumătate până la finalizarea PNRR. Din cele peste 20.000 de...
racheta nucleara
Se naște o nouă alianță militară în Europa. „Coaliția antibalistică”...
sigla diicot de la intrarea in sediu
Mesajul ironic postat de DIICOT la adresa ministrului Dragoș Pîslaru...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sondaj IRES: Pe cine ar trimite românii în Parlament, dacă duminică...
Ultimele știri
Colet cu plicuri de canabis venit din străinătate, „livrat” direct de mascați
Un bărbat a intrat nestingherit pe sub poarta Arestului Central după fier vechi. Intrarea, păzită de Batalionul 8 al Jandarmeriei
Pană totală de curent într-un oraș-cheie din Crimeea, după atacurile Ucrainei. Traficul pe Podul Kerci a fost blocat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dana Rogoz, ținta comentariilor răutăcioase după ce a aniversat 14 ani de căsnicie: „Cam tinerel pentru...
Cancan
Scandal de zeci de mii de euro între o influenceriță și furnizorii ei de chinezării. Afacerea care trebuia...
Fanatik.ro
Soția lui Fabian Ruiz, ipostază inedită la partida dintre Spania și Franța de la Cupa Mondială. A atras toate...
editiadedimineata.ro
UE și Marea Britanie sancționează Rusia pentru atacuri cibernetice. România, printre statele afectate
Fanatik.ro
Rapid a plătit 900.000 de euro pe el şi părăseşte Giuleştiul cu coada între picioare! Ofertă din Albania
Adevărul
„O să facă baie în Delta Dunării”. Tanczos Barna avertizează că urșii se extind spre zonele de deal și șes
Playtech
Ce s-a schimbat în averea lui Marcel Ciolacu după plecarea din Guvern. Câți bani are în conturi și ce datorii...
Digi FM
Maria Dragomiroiu, mesaj emoționant la 16 ani de la moartea Mădălinei Manole: „Ești în rugăciunile mele în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Kylian Mbappe nu s-a ferit de cuvinte și a spus cine sunt vinovații, după eliminarea de la Cupa Mondială
Pro FM
Fosta soție a lui Eminem, transportată de urgență la spital. În urmă cu două luni fusese arestată
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
La 14 ani de la divorțul de Tom Cruise, Katie Holmes pare că iubește din nou. Cine este bărbatul cu care a...
Adevarul
„România va fi obligată să facă mai multe sacrificii.” Miza ascunsă a scandalului dintre Ucraina și Polonia...
Newsweek
250 lei ajutor la pensie într-un județ. Lista bonusurilor oferite pensionarilor în 2026. Cine ia 500 lei?
Digi FM
Reactivarea lui Dragnea aruncă în aer conducerea PSD. Ultimele zile ale lui Sorin Grindeanu la șefia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
„Dumnezeule, făceam asta când eram niște copii”. Charlize Theron, cuvinte dulci despre unul dintre actorii ei...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...