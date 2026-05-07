Instabilitatea politică riscă să aducă scumpiri și rate mai mari. Nicolae Istudor, rectorul ASE: „Toți cetățenii vor fi afectați"

„Prețurile nu mai revin la ce au fost în trecut” „Românii cu credite riscă să plătească rate mai mari”

Criza politică prelungită poate avea efecte directe asupra economiei României, de la creșterea prețurilor alimentelor până la majorarea ratelor pentru românii cu credite, a avertizat rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti (ASE), Nicolae Istudor, într-o intervenție la Digi24.

Profesorul spune că România se confrunta deja cu o perioadă complicată din punct de vedere economic, iar instabilitatea politică riscă să accentueze problemele existente.

„Nu suntem într-un moment prea fericit, pentru faptul că deja aveam o problemă legată de instabilitatea economică și acum, odată cu această decizie prin care se dorește schimbarea guvernului, va deveni și o instabilitate politică, care să sperăm că va fi cât mai mică ca durată. Sunt probleme legate de cursul valutar și impactul cursului valutar în economie este nu numai pentru chirii, ci trebuie să avem în vedere faptul că, având în vedere că noi suntem importatori neți, chiar și de produse agroalimentare, cursul euro impactează și asupra alimentelor. Ceea ce înseamnă că, de fapt, sunt afectați toți cetățenii țării”, a declarat Nicolae Istudor.

„Prețurile nu mai revin la ce au fost în trecut”

Rectorul ASE a avertizat că efectele se vor resimți inclusiv în nivelul prețurilor, iar scumpirile riscă să se stabilizeze la cote mai ridicate decât cele anterioare.

„Impactul este, fără doar și poate, și va trebui să-l luăm în calcul pentru perioada viitoare. Ce este foarte complicat în România este faptul că, odată ce cresc prețurile, chiar și în perioadele de consum mai mare, cum sunt Paștele sau Crăciunul, ele se mai reduc un pic după aceea, dar nu revin la ce au fost în trecut. Și atunci vom avea de-a face cu o stabilizare a unor prețuri mai mari decât au fost în perioada precedentă”, a explicat acesta pentru Digi24.

Acesta a insistat și asupra importanței respectării țintei de deficit bugetar, avertizând că România riscă să piardă încrederea piețelor financiare dacă nu își respectă angajamentele.

„Trebuie să monitorizăm cu atenție deficitul bugetar. Dacă nu se respectă deficitul bugetar, vom avea mari probleme cu piețele de finanțare. Este foarte important să respectăm cât ne-am propus deficitul bugetar până la finalul anului. Înțelegem că este un an foarte greu. S-a spus că până la jumătatea anului vom avea de-a face cu suportarea, prin creșterea veniturilor, prin impozite și taxe, după care, în a doua parte a anului, vom veni cu măsuri de sprijinire a mediului economico-social. Aceasta este soluția”, a spus rectorul ASE.

„Românii cu credite riscă să plătească rate mai mari”

În contextul creșterii dobânzilor la care se împrumută statul român, rectorul ASE a avertizat că efectele vor fi resimțite și de populație, în special de românii care au credite bancare: „Acesta este riscul, de a obține credite la dobânzi mai mari. Atât timp cât cresc prețurile și, bineînțeles, a crescut cursul euro, vor fi probleme legate de costurile dobânzilor. Cu siguranță și românii care au credite riscă să plătească rate mai mari”.

Acesta a subliniat că România are nevoie rapid de stabilitate politică și de măsuri care să susțină economia și producția internă.

„Trebuie să vedem ca această perioadă de instabilitate să fie foarte mică și, bineînțeles, să vină oameni responsabili care să urmărească încadrarea deficitului bugetar. După aceea trebuie să ne gândim la măsuri de relansare și la sprijinirea producției interne”, a concluzionat acesta. 

